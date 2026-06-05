Cada mes, millones de mexicanos viven angustiados al escuchar sonar el teléfono o el timbre de sus casas. Las deudas se han convertido en una carga imposible de manejar. Un tema que tienen todo el día en sus mentes: la deuda. Tarjetas de crédito, préstamos personales, créditos hipotecarios, deudas con familiares. La lista es larga y, para muchos, parece interminable. Lo que pocos saben es que existe un camino estructurado para salir de esta situación, y no siempre requiere ganar más dinero o esperar a que llegue un milagro financiero.

La realidad es que en México aproximadamente 6 de cada 10 personas tienen algún tipo de deuda, según datos del Banco de México. Pero lo más preocupante no es tener deuda, sino no saber cómo gestionarla. La Organización Nacional de la Defensa Del Deudor ha documentado que la mayoría de las personas que logran salir de sus compromisos financieros no lo hacen por casualidad, sino porque aplican estrategias específicas y, sobre todo, porque entienden exactamente en dónde están parados jurídica y financieramente.

Conocer tu posición real es el primer paso indispensable

Antes de pensar en soluciones, necesitas hacer un diagnóstico preciso de tu situación. Esto no es opcional; es absolutamente fundamental. Debes responder con exactitud cuatro preguntas clave: a quién le debes dinero, cuánto debes actualmente, desde cuándo no pagas y de qué tipo de deudas estamos hablando. ¿Son deudas con bancos, instituciones de crédito, fintech, prestamistas informales o con particulares? La naturaleza de la deuda determina tus opciones legales y financieras.

Aquí está la clave que muchos pasan por alto: no todas las deudas tienen el mismo peso ni las mismas consecuencias legales. Hay deudas que requieren atención inmediata porque representan un riesgo mayor para tu patrimonio, mientras que otras pueden posponerse estratégicamente sin que ello te coloque en una situación más grave.

La Organización Nacional de la Defensa Del Deudor enfatiza que calcular estos niveles de riesgo legales es indispensable para tomar decisiones correctas. Una deuda muy elevada o con un acreedor agresivo en temas judiciales o un producto financiero de alto riesgo se deberá atender de forma más cuidadosa que una baja o con un acreedor que no judicializa su cobranza.

Haz una lista simple con esos cuatro parámetros con cada una de tus deudas. Ese será el principio desde el que vamos a arrancar.

Entiende tu capacidad de pago real

Una vez que tienes claridad sobre tus deudas y sus riesgos legales, el siguiente paso es entender tu capacidad de pago real. No es lo que crees que puedes pagar, sino lo que realmente puedes destinar después de cubrir tus gastos esenciales: alimentación, servicios básicos, transporte, medicinas, educación de tus hijos. La diferencia entre lo que ganas y lo que necesitas para vivir es tu verdadero margen de maniobra.

Aquí es donde muchas personas cometen su primer error. Asumen que pueden dedicar dinero a las deudas sin antes entender completamente en qué se está gastando cada peso. Haz un análisis detallado de tus gastos durante los últimos tres meses. Identifica dónde puedes hacer recortes sin comprometer lo esencial. Esos recortes serán tu arma para pagar deudas más rápidamente.

Las estrategias que funcionan, pero con limitaciones importantes

La estrategia de la bola de nieve es la más popular. Pagas el mínimo en todas tus deudas excepto en la más pequeña, a la cual le dedicas todo el dinero extra disponible. Una vez que la eliminas, ese dinero se suma al de la siguiente más pequeña, y así sucesivamente. Esto genera un efecto psicológico poderoso: ves resultados rápidamente, lo que te motiva a continuar.

La avalancha de deudas funciona de manera opuesta. Aquí pagas primero las deudas con mayor tasa de interés, independientemente de su tamaño. Esto es matemáticamente más eficiente porque reduces la cantidad total de intereses que pagarás a lo largo del tiempo.

Sin embargo, es crucial entender que ambas estrategias solamente funcionan en situaciones de endeudamiento moderado y cuando tienes cierta capacidad de pago. Si tus deudas son muy altas, los intereses están consumiendo la mayor parte de tus ingresos, o tu situación es grave, estos métodos pueden no ser suficientes y podrían prolongar innecesariamente tu sufrimiento financiero.

Además, estas metodologías no contemplan adecuadamente los niveles de riesgo legal. Cuando tienes deudas de alto riesgo, no puedes simplemente ignorarlas mientras pagas otras. Necesitas priorizar según el riesgo legal, no solo según el tamaño o la tasa de interés. Las deudas que podrían resultar en acciones legales graves deben atenderse primero, mientras que aquellas con menor riesgo legal pueden posponerse estratégicamente.

Cuando la situación es grave: la suspensión provisional de pagos

Si tu nivel de endeudamiento es alto o grave, existe una opción que muchos desconocen: la suspensión provisional de pagos. Esta es una estrategia que utilizarás para detener temporalmente tus obligaciones de pago mientras estabilizas tus finanzas. No te preocupes, si lo haces bien, será la solución a tu problema.

No te estamos diciendo que no vas a pagar, sino que pasarás tus pagos en lo que te recuperas económicamente.

La Organización Nacional de la Defensa Del Deudor advierte que esta opción debe implementarse con una estrategia adecuada para evitar poner en riesgo tu patrimonio. Necesitas asesoramiento legal profesional antes de tomar este camino. El objetivo es ganar tiempo para negociar desde una posición más estable, no para evadir indefinidamente tus obligaciones.

Lo que debes saber sobre tus derechos

Tienes derechos específicos como deudor que están protegidos por la ley. Los cobradores no pueden acosarte, amenazarte, llamarte a horas inadecuadas o revelar tu situación financiera a terceros sin tu consentimiento. Si esto ocurre, puedes presentar una queja ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

El factor que nadie menciona: el comportamiento

Salir de deudas no es solo un problema matemático. Es también un asunto de estrategia. El primer paso será entender bien en dónde estás parado jurídicamente, tu nivel de endeudamiento y tu capacidad de pago.

¿Y la cobranza y los temas legales?

Todo eso es perfectamente manejable. Con una correcta conciliación, podrás entender los alcances reales de la cobranza extrajudicial y evitar caer en temas judiciales.

El camino no es rápido, pero es posible

Salir de deudas en México es posible, pero requiere realismo sobre los tiempos y, más importante aún, requiere que entiendas exactamente en dónde estás parado. Si sientes que la situación te supera, busca orientación profesional en la Organización Nacional de la Defensa Del Deudor u otras instituciones especializadas. No es debilidad pedir ayuda; es inteligencia financiera.