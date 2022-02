La Secretaría de Educación Pública (SEP) busca eliminar de los planes y programas educativos y el diseño de los libros de texto gratuitos de educación básica las palabras “neoliberales”.

Durante la primera Asamblea de Análisis del Plan y Programas de Estudio para el diseño de los libros de texto gratuitos, Marx Arriaga, director general de Materiales Educativos, señaló la intención de quitar algunas palabras.

De acuerdo con Marx Arriaga, la educación se debe concebir de otra manera para terminar con “el sueño neoliberal”.

Entre las palabras que la SEP busca eliminar se encuentran:

La SEP distribuyó el documento “Marco curricular y Plan de estudios 2022 de la educación básica mexicana” entre el magisterio y las autoridades educativas mediante un código QR.

El documento se asevera que las reformas educativas de los sexenios anteriores se realizaron con la intención de f avorecer a los sectores empresariales.

Asimismo, aseguró que desde 1990, intervinieron en la educación la OCDE, ONGs y sectores empresariales para introducir conceptos para medir la calidad y el desempeño educativo.

Además, la SEP aseveró que en los sexenios anteriores se buscó medir el desempeño del sistema educativo con indicadores como:

“En su momento, el mismo consejo asesor de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos afirmó: ‘La reforma educativa es demasiado importante para el futuro de México como para dejarles a los educadores esta tarea’. Pero, ¿qué creen? No somos infantes. Así que no aceptaremos que nos impongan una política educativa sin que pase por un acuerdo nacional. Estas asambleas son el primer paso para completar los documentos rectores que el país requiere”

También aseguró que es necesario buscar una manera diferente de educar pues ya se ha “terminado ese sueño liberal” en el que se prometía que, si las empresas estaban bien, los trabajadores también.

Por otra parte, Arriaga señaló que la educación básica de México se ha definido desde los organismos internacionales que priorizan el desarrollo de un conjunto de conocimientos que los niños deben prender como:

Con el objetivo de favorecer la evaluación de los estudiantes a través de pruebas estandarizadas y por otro lado, la evaluación de las competencias de los docentes como una medición del desempeño laboral.

Sin embargo, aclara que estas evaluaciones y las pruebas diagnósticas se diseñaron para promover una ética que justificara la desigualdad y los abusos.

“Porque ahora no es culpa de los empresarios, de los patrones o del Estado la calidad de vida que tenemos o la pobreza que nos rodea ahora; según ellos, somos nosotros los responsables porque no logramos capacitarnos bien, porque no somos emprendedores, porque no queremos competir o no alcanzamos a ofrecer una calidad en nuestro trabajo”

Marx Arriaga, director general de Materiales Educativos de la SEP