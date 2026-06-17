Los empresarios artífices y socios del polémico proyecto Lomas de Angelópolis, en Puebla , han sido sancionados por no informar a la autoridad mexicana antimonopolio de sus operaciones conjuntas, como marca la ley.

El expediente VCN-002-2025 de la Comisión Nacional Antimonopolio revela la alianza de Inmobiliaria Liguria, S.A. de C.V., Senderos de las Lomas, S.A. de C.V. e Inmobiliaria SOMOPECA, S.A.P.I. de C.V.

Inmobiliaria SOMOPECA surgió con esa denominación en 2014. Quedó integrada entonces por Sofía Aspe Bernal, Mónica Aspe Bernal, Pedro Aspe Bernal y Carlos Aspe Bernal, hijos de Pedro Aspe Armella, quien fue secretario de Hacienda en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.

En la escritura número 116,355, registrada en 2014 ante la Notaría 74, se asentó que los hijos de Aspe Armella asumieron el control de la compañía como accionistas.

De hecho, SOMOPECA se denomina así con base en las dos primeras letras de los nombres de sus socios: Sofía, Mónica, Pedro y Carlos.

Sin embargo, el 12 de febrero de 2026 se llevó a cabo la Sexta Sesión Ordinaria del Pleno de la Comisión Nacional Antimonopolio, en la que, por unanimidad, se determinó imponer una multa a Inmobiliaria SOMOPECA, S.A.P.I. de C.V., junto con Inmobiliaria Liguria, S.A. de C.V. y Senderos de las Lomas, S.A. de C.V., por incumplir la obligación legal de notificar una concentración.

En abril pasado, la Comisión Nacional Antimonopolio publicó que los tres agentes económicos pagaron el importe total de la multa que les fue impuesta, aunque los detalles fueron clasificados como confidenciales.

Los nexos de SOMOPECA y Liguria eran un secreto a voces, pero la sanción por no notificar a las autoridades antimonopolio sobre su concentración comercial sacó a la luz esta alianza.

Los socios siguen bajo escrutinio social, lo que se traduce en una lucha de dos décadas por los conflictos por la tierra donde se erigieron edificios de lujo y centros comerciales, que derivaron en el surgimiento de una resistencia social encabezada, entre otros, por Emiliano Zambrano.

En las tres etapas de construcción de Lomas de Angelópolis se han denunciado diversas irregularidades, desde violaciones ambientales hasta la compra de predios a 4 pesos el metro cuadrado en zonas ejidales, aunque eso no impidió que se concretaran los proyectos.

El precio promedio en esa amplia zona, según la plataforma propiedades.com, va de los 175 a los 22 mil pesos por metro cuadrado de terreno, lo que significa un incremento de entre 4 mil 375 y 550 mil por ciento.

Por si esto fuera poco, hoy la lucha tiene otra faz: también es por el agua. El activista Zambrano acusa que, en una década, los habitantes de Santa María Malacatepec morirán de sed, ya que los empresarios han comprado —hasta en 3 millones de pesos— los pozos que los abastecían; ahora, los habitantes deben comprar el líquido en galones.

Los pozos ya no les pertenecen; peor aún, el activista sostiene que del complejo Sonata, el corazón comercial y residencial de Angelópolis, les llegan descargas de agua contaminada.

Por ello, a pesar de haber estado en prisión en dos ocasiones, asegura que mantendrá esta batalla en defensa de la tierra y el agua, contra empresarios poderosos y autoridades a las que califica de corruptas.

Aunque de poco han servido sus denuncias en contra de “las cabezas” visibles, como los Posada y personas relacionadas con el exsecretario de Estado Aspe Armella.

Zambrano afirma que antes no se conocían todos sus nexos, pero ahora saben que “los Aspe”, a través de su compañía, financiaron proyectos en Angelópolis. “Esos son los que más financian; dicen: ‘Ese terreno me gusta’ y pagan tanto”.

X: @JoseVictor_Rdz