Bankaool inauguró oficialmente su primera sucursal y Centro de Negocios en Puebla, ampliando su presencia en el país y ofreciendo una nueva alternativa financiera para emprendedores, pequeñas y medianas empresas, así como para usuarios que buscan atención personalizada.

La apertura se formalizó con el corte de listón del nuevo espacio ubicado en la Torre Ejecutiva El Triángulo, en la zona de La Providencia, desde donde la institución brindará servicios financieros mediante un modelo que combina atención presencial y herramientas digitales.

Bankaool apuesta por Puebla para impulsar el crecimiento de emprendedores y pymes

A diferencia de una sucursal tradicional, los Centros de Negocios Bankaool están diseñados para funcionar como espacios de colaboración empresarial, donde los clientes pueden realizar reuniones de trabajo, concretar firmas, recibir asesoría financiera especializada y desarrollar proyectos vinculados con sus actividades productivas.

La institución destacó que su modelo híbrido permite ofrecer una experiencia más cercana y personalizada, con soluciones financieras adaptadas a las necesidades de cada usuario a través de canales físicos y digitales.

La llegada de Bankaool a Puebla responde al dinamismo económico de una ciudad que combina un importante desarrollo industrial con una creciente comunidad de emprendedores y pequeñas empresas que buscan alternativas para fortalecer sus proyectos.

Bankaool integra el talento y la identidad poblana en su nuevo Centro de Negocios

Además de los servicios financieros, el nuevo Centro de Negocios incorpora elementos culturales mediante Artbank, una iniciativa que promueve el trabajo de artistas locales y emergentes dentro de los espacios de la institución.

Como parte de este programa, las instalaciones albergan el mural “Qué chula es Puebla”, realizado por la artista Karina Janis, una obra que retrata algunos de los símbolos más representativos de la identidad poblana, como la talavera, el volcán Popocatépetl, la gastronomía y la riqueza cultural de la entidad.

La apertura en Puebla representa el cuarto Centro de Negocios que Bankaool inaugura en menos de un mes, como parte de su estrategia de expansión nacional.

La institución atribuye este crecimiento al fortalecimiento de su oferta para pymes, así como al desarrollo de áreas especializadas como su mesa de cambios y división fiduciaria, respaldadas por una red digital que opera en distintas regiones del país.