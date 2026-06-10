A reserva de que la autoridad electoral confirme de manera definitiva los resultados de la elección para renovar el Congreso de Coahuila, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) presume una victoria que le permite conservar el control político de uno de los pocos territorios donde aún mantiene una estructura sólida y competitiva.

La obtención de los 16 distritos locales representa un respiro para una fuerza política que durante la última década ha padecido derrotas sucesivas, fracturas internas y la migración de cuadros relevantes hacia otras expresiones partidistas. Desde los años posteriores al sexenio de Ernesto Zedillo, el PRI dejó de ser el partido hegemónico que dominaba el mapa electoral mexicano y comenzó un proceso de desgaste que aún no encuentra un punto de inflexión.

Por ello, el triunfo en Coahuila tiene un valor político superior al que reflejan los números. No se trata de conservar una mayoría legislativa, se trata de demostrar que todavía existe una región del país donde el priismo mantiene capacidad de movilización, estructura territorial y respaldo ciudadano suficiente para imponerse a sus adversarios.

Sin embargo, la celebración podría resultar prematura; la verdadera prueba llegará con los próximos procesos electorales. El próximo año, con la elección intermedia, se renovarán gubernaturas, congresos locales, alcaldías y diversos espacios de representación popular en todo el país, en Coahuila, se renovarán las 38 presidencias municipales. Ahí se medirá la capacidad real del PRI para trascender una victoria regional y convertirla en una estrategia nacional de recuperación.

El resultado también deja heridos políticos. El Partido Acción Nacional sufrió una derrota histórica en la entidad al quedar por debajo de los niveles mínimos de competitividad que alguna vez lo colocaron como principal oposición. Morena y el Partido del Trabajo, por su parte, mantienen una confrontación abierta con el gobierno estatal y con la estructura priista.

Las tensiones aumentaron tras las denuncias realizadas por el diputado Antonio Flores Guerra, quien acusó haber sido privado de su libertad junto con su hermana Tania Flores y otras ocho personas. Más allá de las responsabilidades que determinen las autoridades competentes, el episodio refleja el nivel de polarización que acompaña la disputa política en la entidad.

La administración del gobernador Manolo Jiménez obtiene, con este resultado, una herramienta legislativa que facilitará la ejecución de los proyectos comprometidos durante su campaña. Un Congreso afín suele traducirse en mayor velocidad para la aprobación de iniciativas, presupuestos y programas de gobierno.

No obstante, la concentración de poder también implica mayores responsabilidades. La ciudadanía espera resultados tangibles en materia de seguridad, transparencia, desarrollo económico y combate a la corrupción, porque, cuando una sola fuerza política concentra los principales espacios de decisión, los márgenes para justificar errores se reducen considerablemente.

La permanencia del PRI en Coahuila también abre una discusión más profunda. Durante casi un siglo, la entidad no ha experimentado una alternancia en la gubernatura. Esa continuidad puede interpretarse como estabilidad institucional o como una resistencia al cambio, según la óptica desde la cual se observe.

Lo cierto es que los reclamos ciudadanos sobre presuntos actos de corrupción, opacidad administrativa y conflictos políticos no desaparecen con una victoria electoral. Por el contrario, adquieren mayor relevancia cuando una fuerza política refrenda su poder.

De esta manera, la democracia se fortalece cuando el ganador reconoce que el respaldo ciudadano es temporal y condicionado a resultados. Ninguna mayoría es permanente y ninguna estructura política es invulnerable al desgaste del tiempo.

La historia política mexicana demuestra que los bastiones más sólidos terminan transformándose cuando la sociedad considera agotado un modelo de gobierno. El verdadero desafío para el PRI en Coahuila no consiste en conservar el poder, sino en demostrar que aún tiene razones legítimas para ejercerlo.

Porque cuando una sociedad comienza a preguntarse si el futuro puede ser distinto al pasado, el reloj político ya inició una cuenta regresiva que ningún partido puede detener.

Punto cero

La presentación de “Clave OMEGA, Guía de sobrevivencia para nuevas personas juzgadoras”, del abogado César Martínez Alemán, representa una valiosa aportación al debate sobre los desafíos que enfrenta el sistema de justicia en México.

La obra del jurista por la UNAM ofrece un enfoque innovador e interdisciplinario, ya que propone el que, el fortalecimiento de las capacidades jurídicas debe ir acompañado del desarrollo de habilidades éticas, estratégicas y socioemocionales. A través de la metodología OMEGA, el autor ofrece herramientas prácticas para afrontar los procesos de cambio e incertidumbre que caracterizan a la sociedad contemporánea, convirtiendo su propuesta en una guía útil no sólo para quienes ejercen funciones jurisdiccionales, sino para cualquier persona interesada en su crecimiento profesional y humano.

X: @JoseVictor_Rdz