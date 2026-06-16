El gobierno de Puebla a cargo del gobernador Pepe Chedraui, a través de la Secretaría de Arte y Cultura, convocó a artesanas y artesanos de la entidad a participar en una colección especial que permitirá exhibir la riqueza cultural del estado ante visitantes nacionales e internacionales en el contexto de la fiesta mundialista.

El titular de la Secretaría de Arte y Cultura, Fritz Glockner Corte, informó que la denominada Caja de Artesanías integra piezas representativas elaboradas por creadores poblanos, entre las que destacan un Árbol de la Vida, una pulsera de chaquira, figuras de deportistas elaboradas con palma, así como trabajos en papel picado y papel amate.

Los maravillosos artesanos dieron rienda suelta a su creatividad para que México y Puebla expongan al mundo esta solidaridad del Mundial Social con nuestra riqueza cultural y artesanal. Fritz Glockner Corte, titular de la Secretaría de Arte y Cultura

La Caja de Artesanías reunirá piezas representativas de la tradición poblana para promover la identidad cultural del estado. (CORTESÍA )

Caja de Artesanías promoverá la identidad cultural de Puebla

El titular de la Secretaría de Arte y Cultura, Fritz Glockner Corte explicó que esta iniciativa busca mostrar la diversidad cultural del estado mediante obras que combinan el arte popular con el espíritu de fraternidad que caracteriza a los grandes encuentros internacionales.

Esta colección permitirá que visitantes de distintas partes del mundo conozcan algunas de las expresiones artesanales más representativas de Puebla, fortaleciendo la difusión de la identidad y tradiciones locales.

La Caja de Artesanías reunirá piezas representativas de la tradición poblana para promover la identidad cultural del estado. (CORTESÍA )

Presentan historieta sobre la historia de Puebla

Durante el evento, El titular de la Secretaría de Arte y Cultura, Fritz Glockner Cortetambién presentó la historieta “Detrás de la Huella”, una propuesta narrativa que relata distintos episodios de la historia poblana a través de una sombra como personaje principal.

La publicación aborda el pasado geológico de la entidad y recupera hallazgos paleontológicos localizados en diversas regiones de Puebla, donde existen importantes vestigios de fósiles marinos que evidencian que gran parte del territorio estuvo cubierto por el mar hace millones de años.

La Caja de Artesanías reunirá piezas representativas de la tradición poblana para promover la identidad cultural del estado. (CORTESÍA )

Investigan historia y legado de la presa de Valsequillo

También, el titular de la Secretaría de Arte y Cultura, Fritz Glockner Corte Informó además sobre los trabajos de investigación relacionados con la presa de Valsequillo, proyecto que busca rescatar la memoria histórica de una de las obras hidráulicas más importantes de la entidad.

La investigación contempla aspectos técnicos vinculados al sistema acuífero y de riego, además de testimonios de habitantes que conservan relatos y leyendas sobre la construcción de la presa.

Recordó que la creación de Valsequillo transformó la vida de distintas comunidades y contribuyó al fortalecimiento de la producción agrícola en varias regiones del estado.

Horacio Franco ofrecerá concierto en la Casa de la Cultura

Asimismo, el titular de la Secretaría de Arte y Cultura, Fritz Glockner Corte anunció que el próximo 21 de junio, a las 13:00 horas, la Casa de la Cultura será sede de un concierto especial del reconocido flautista Horacio Franco, quien se presentará acompañado por la Orquesta Barroca.

La actividad forma parte de la estrategia del Gobierno de Puebla para impulsar la promoción artística y ampliar el acceso de la población a expresiones culturales de alta calidad.