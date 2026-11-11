La hipocresía es el homenaje que el vicio rinde a la virtud. François de La Rochefoucauld

Aunque la inteligencia artificial promete transformar al mundo, sus protagonistas siguen tropezando con problemas bastante humanos. Mentes privilegiadas pueden desarrollar procesadores extraordinarios, pero, para administrar la vida sentimental, todavía no aparece una aplicación ni medianamente efectiva.

Que le pregunten a Jeff Bezos. Los titulares presentaron su divorcio como la factura de una aventura, pero, en términos reales, la división del patrimonio implicó transferir a MacKenzie Scott acciones de Amazon valuadas en unos 38 mil 300 millones de dólares.

Los términos permanecieron privados, pero a Tiger Woods se le atribuye un acuerdo de divorcio de alrededor de 100 millones de dólares, un golpe demasiado caro hasta para uno de los mejores golfistas de la historia.

Andy Byron, director de Astronomer, terminó por renunciar después de ser captado acompañado por la responsable de recursos humanos en la famosa kisscam de un concierto de Coldplay. Compró una entrada para escuchar música y terminó protagonizando una crisis corporativa y perdiendo su empleo.

Cada caso es distinto, pero en ocasiones, las trayectorias profesionales pueden quedar reducidas a la vida sentimental.

Huang: del dormitorio a la seguridad nacional

Ahora le toca a Jensen Huang. El director de Nvidia reconoció y pidió disculpas a través de sus redes sociales por haber sido infiel a su esposa. Los reportes periodísticos señalan a Alice Huang, vinculada con Megaspeed, como presunta colaboradora de los servicios de inteligencia chinos. China rechazó las acusaciones.

El caso trasciende el ámbito privado cuando se trata de un posible riesgo de espionaje que requiere investigación, por lo pronto, Nvidia anunció una revisión independiente y afirmó que no tiene motivos para creer que se comprometieron secretos empresariales o la seguridad nacional.

Se deben esclarecer posibles conflictos de interés, filtraciones o fallas de supervisión. Pero, lo que toca a la fidelidad matrimonial corresponde a otra jurisdicción, bastante más complicada y sin consejo de administración.

No se trata de confundir ambas cosas. Un empresario puede ser muy brillante y un mal esposo; o ser ejemplar en casa y un pésimo directivo. Estar casado o en una relación no certifica tener capacidad laboral.

Conveniencia y moral

Por lo pronto, Trump ya dijo que Huang es un hombre honorable, elogió sus aportaciones a Estados Unidos y expresó confianza en su explicación de que desconocía el supuesto vínculo de la mujer con el espionaje.

La confianza personal del mandatario puede ser legítima, pero no se debe convertir en una absolución anticipada. La investigación apenas comienza, el certificado de honorabilidad ya está expedido y todo podría avanzan con admirable rapidez cuando el interesado resulta indispensable.

Una doble moral que funciona en ambas direcciones. Funciona para quienes quieren borrar el talento de una persona por su vida privada y para quienes pretenden que su talento sea un escudo ante cuestionamientos sobre su conducta profesional. Al final, ambas posturas son cómodas.

En el mundo empresarial importan los resultados, la innovación y el liderazgo, hasta que aparece una cámara indiscreta y entonces todos descubren su vocación de inquisidores, pero, si el personaje en cuestión tiene suficiente influencia, vuelve la comprensión. Tal parece que, en las altas esferas empresariales, la tolerancia también cotiza en bolsa.

La controversia alcanza a México

Foxconn anunció que producirá en México sistemas con tecnología GB200 de Nvidia y la Secretaría de Economía informó en septiembre pasado que Marcelo Ebrard y Huang acordaron una visita para impulsar las capacidades de inteligencia artificial en el país.

Pero, por mucho entusiasmo que le pongamos, es una oportunidad que debe medirse en formación de ingenieros, investigación, proveedores nacionales y transferencia de conocimiento. Ensamblar equipos no es igual a controlar su tecnología.

México necesita una política industrial capaz de convertir inversiones en capacidades propias. La fotografía con el empresario está bien, pero eso no produce semiconductores.

Tampoco tiene mayor sentido evaluar esa oportunidad según la vida matrimonial de Huang. Lo relevante está en qué ofrece la inversión, qué compromisos existen y qué riesgos implica.

Talento, no impunidad

Doble moral es castigar la vida privada como si fuera incompetencia profesional o anteponer la excelencia profesional para disculpar cualquier conducta.

En este caso, ni la infidelidad borra el talento ni el talento da inmunidad. Si hubo espionaje, conflictos de interés o negligencia toca averiguar y establecer responsabilidades con pruebas y, si el asunto pertenece exclusivamente a la pareja, los tribunales de las redes sociales están demás.

Se puede reconocer a un empresario extraordinario sin contratarlo como ejemplo de marido ni mucho menos convertirnos en inspectores de su dormitorio.

La inteligencia será artificial, pero nuestra afición por el escándalo y la flexibilidad para juzgar a los poderosos siguen siendo perfectamente humanas.

X: @diaz_manuel