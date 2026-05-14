El Centro Poblano de Salud Mental Integral (CEPOSAMI) recibió la visita de representantes de las 23 agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con el objetivo de fortalecer e incrementar los esfuerzos en el cuidado de la salud psicológica de las familias.

La visita fue encabezada por Ceci Arellano, presidenta del Patronato del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), quien acompañó el recorrido por las instalaciones del centro especializado.

CEPOSAMI destaca como modelo de atención emocional infantil en México y América Latina

Durante la visita, las autoridades y representantes internacionales conocieron el modelo especializado que impulsa Puebla en favor de niñas, niños y adolescentes.

La directora del centro, Umi Choda, presentó los alcances, servicios y características del proyecto, considerado único en México y América Latina por su enfoque integral en salud mental infantil y adolescente.

En el recorrido participaron la Coordinadora Residente de las Naciones Unidas en México, Allegra Baiocchi, así como representantes de organismos internacionales como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), representado por Silvia Morimoto.

Los representantes internacionales reconocieron el interés del Gobierno de Puebla por fortalecer la atención a la salud mental y expresaron disposición para colaborar en la difusión de este modelo en otros países.

Este esfuerzo forma parte de la visión del gobernador Alejandro Armenta Mier enfocada en la protección y bienestar de niñas, niños y adolescentes poblanos, alineada con el enfoque humanista impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Al término del recorrido, Ceci Arellano supervisó los avances de construcción de la ampliación del CEPOSAMI, obra que permitirá duplicar la capacidad de atención y fortalecer los servicios dirigidos a las familias poblanas.