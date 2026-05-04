Con frecuencia, el debate público en materia educativa se concentra en indicadores necesarios, como infraestructura, cobertura, resultados de aprendizaje, pero deja en un segundo plano un componente fundamental: la pedagogía y el papel que desempeñan las y los docentes en la construcción cotidiana del aprendizaje.

En ese contexto, el Foro Educación y Democracia Sindical, impulsado por el Movimiento Nacional por la Transformación Sindical en la Ciudad de México, representó un espacio relevante. No solo por los temas abordados, sino por algo menos común: el diálogo entre la academia y el magisterio en torno a los desafíos reales del aula.

Este tipo de encuentros permiten recordar que la educación no se agota en el diseño de políticas, sino que encuentra su sentido en su implementación. Y ahí, el papel del maestro y la maestra es insustituible.

La doctora Sylvia Schmelkes lo expresó con claridad: la calidad de la educación está profundamente vinculada a la calidad de las pedagogías, y estas, a su vez, descansan en el trabajo profesional del magisterio.

Desde esta perspectiva, el reto no es menor. México enfrenta desafíos importantes en materia de equidad educativa. Persisten brechas significativas en los aprendizajes, especialmente en contextos de mayor vulnerabilidad, donde niñas y niños pueden encontrarse en desventaja respecto a los niveles esperados. A ello se suman condiciones diversas en infraestructura y acceso a recursos, así como los efectos acumulados de la pandemia en los procesos educativos.

Frente a este panorama, resulta evidente que fortalecer al magisterio es una pieza clave. Esto implica seguir avanzando en su formación, actualización y acompañamiento, así como en la generación de condiciones que favorezcan su labor en el aula.

En materia de capacitación docente, el desafío no es solo presupuestal, sino también de enfoque. Más allá de los montos, es necesario asegurar que los procesos de formación continua sean pertinentes, contextualizados y útiles para atender la diversidad de realidades que enfrentan las y los maestros en el país.

Porque si algo ha quedado demostrado, como señaló la academica, es la capacidad del magisterio para responder en contextos complejos. Durante la pandemia, por ejemplo, fueron las y los docentes quienes sostuvieron la continuidad educativa en condiciones extraordinarias. Esa experiencia también deja aprendizajes sobre la importancia de acompañar mejor su labor.

Pero fortalecer al magisterio no significa trasladar toda la responsabilidad al docente. La mejora educativa es, necesariamente, una tarea compartida.

En este sentido, el doctor Tomás Miklos planteó la necesidad de seguir evolucionando el rol del maestro hacia un perfil que combine acompañamiento pedagógico, desarrollo de habilidades y formación para contextos cada vez más complejos. Una visión que abre la puerta a repensar la formación docente en clave de futuro.

Esto también implica avanzar hacia esquemas donde las y los maestros participen de manera más activa en la construcción de las políticas educativas. No solo como implementadores, sino como actores que aportan desde su experiencia en el territorio educativo.

Al mismo tiempo, es importante reconocer el papel de las organizaciones sindicales en este proceso. Espacios como los impulsados por el movimiento contribuyen a enriquecer la discusión, al abrir agendas que vinculan lo laboral con lo pedagógico y lo educativo.

El reto, en todo caso, es avanzar hacia una mayor articulación entre autoridades, magisterio, academia y organizaciones, entendiendo que la transformación educativa requiere de una visión compartida y de esfuerzos coordinados.

México cuenta con avances importantes en su marco educativo y en sus propuestas curriculares. Sin embargo, como se señaló en el foro, el desafío está en asegurar que estas propuestas se traduzcan efectivamente en mejores aprendizajes, especialmente en habilidades fundamentales como la lectura, la escritura y el pensamiento crítico.

Para ello, será fundamental seguir fortaleciendo el uso de la información, la evaluación con enfoque formativo y la planeación centrada en la equidad, priorizando a quienes más lo necesitan.

Al final, la educación ocurre en el aula.

Y es ahí donde convergen la política pública, la práctica pedagógica y las condiciones sociales. Reconocerlo no implica simplificar el problema, sino entender mejor su complejidad.

Tal vez el siguiente paso no sea solo seguir discutiendo qué cambiar en la educación, sino cómo fortalecer, de manera corresponsable, a quienes la hacen posible todos los días.