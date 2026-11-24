Las evidencias de la gestión corrupta del INE registran un efecto expansivo en el régimen político, pues mina las bases y la estructura de una edificación paulatina y consistente para consolidar, en el país, una democracia electoral robusta a través de impulsos de apertura y de amplios consensos para generar instituciones y leyes que permitieran construir un sistema de partidos plural, competitivo y con alternancia de partidos en el poder.

El recorrido que abarca ese proceso es largo, en tanto data, en su primera expresión, de 1946 cuando se creara el primer organismo de carácter federal para organizar las elecciones, denominado Comisión Federal de Vigilancia Electoral, que significó un parteaguas en el cual se dejó atrás un modelo descentralizado, a través de los estados y municipios como instancias vertebrales para integrar los distritos electorales y realizar los comicios, así como para levantar los padrones electorales; el cambio de ese entonces buscó profesionalizar la actividad electoral a través de una institución del orden federal y de la creación de un registro nacional de electores.

Desde ahí, distintas reformas buscaron mejorar la institucionalidad electoral y el sistema de representación, de modo que el organismo evolucionó a su denominación como Comisión Federal Electoral, y se incorporó, en 1964, los llamados diputados de partido, que fueron la primera expresión de la búsqueda por afirmar la pluralidad política. Las adecuaciones normativas fueron incrementales y producto del aprendizaje que dejaban las modificaciones e innovaciones legislativas puestas en marcha, de modo que en 1977 se instrumentó otra gran reforma política que introdujo el sistema electoral mixto donde se combinó a los diputados de mayoría o uninominales con los de representación proporcional o plurinominales, que fue determinante para que distintas fuerzas políticas alcanzaran presencia legislativa, enriquecieran el debate y se consolidaran como partidos.

Subsecuentemente, las reformas electorales fueron el instrumento clave para elevar la calidad de la vida democrática del país. No fue casual, por eso, que la crisis que dejara las elecciones presidenciales de 1988 tuviera como respuesta sendas reformas en 1989, 1993 y 1994, esta última en el escenario del levantamiento armado en Chiapas y de la urgencia de superar un conflicto que ponía en tensión la vida política del país. De ese impulso proviene la creación del IFE en sustitución de la vieja Comisión Federal Electoral.

Hacia adelante destacan las reformas de 1996, 2006 y 2014 que pusieron en pie una institucionalidad electoral que ganó fama en el mundo, al tiempo que fue la base para desahogar, en condiciones de normalidad democrática, las alternancias en el poder del 2000, 2012 y 2018, que no es poca cosa. En el corazón de ese marco institucional estuvo el INE de antes de Taddei, pues con ella al frente de su Consejo General, se produjo un cisma que desquebraja al propio órgano electoral y que impacta al sistema político en su conjunto.

En esa perspectiva, restaurar el prestigio y fortaleza del INE no sólo pasa por la adecuada y concertada elección de quien presidirá su Consejo General, pues involucra, necesariamente, cuando menos, anular las disposiciones que derrumbaron la colegialidad del instituto y de establecer los criterios para resolver la integración de la Cámara de Diputados desde el criterio de sobrerrepresentación compuesta o integrada a partir de los partidos y/o coaliciones electorales.

Es evidente que los desvíos y escándalos de corrupción en el órgano electoral, no sólo ocurrieron por la ambición desmedida y falta de integridad de los que participaron en ellas; es claro que tuvieron lugar dentro de un arreglo normativo que los facilitó, lastimando así una institución vertebral para la democracia.

Frente al tamaño de la crisis que se vive, una visión miope que se restringa a vislumbrar la selección de quien encabezará el Consejo General de ese organismo, ha de resultar sobradamente insuficiente frente a la naturaleza del problema que se tiene, en su caso, implicaría una postura reduccionista y meramente administrativista de cara a la gravedad y complejidad del deterioro que se tiene; por ende, comprometería, inexorablemente, las elecciones de 2007.

La crisis que hoy se vive plantea una oportunidad para construir acuerdos básicos, de modo de permitir que las elecciones del año entrante se realicen de manera satisfactoria, fuera de sospechas de parcialidad, de modo que la renovación de la Cámara de Diputados y su impacto en las 17 gubernaturas se realice en un marco que fortalezca el sistema político, en vez de debilitarlo y de proyectarlo a un destino inexorablemente autoritario con la brutal crisis que ello significaría.

La ruptura democrática todavía se puede contener, pero hacerlo requiere el concurso decidido de la mayoría, impregnada de una visión de Estado y no meramente de la protección de sus intereses inmediatos y para asegurar su predominio político.