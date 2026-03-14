Durante décadas la Revolución cubana se presentó ante el mundo como una fortaleza inexpugnable. Un proyecto político que, según su propia narrativa, había derrotado a una dictadura, resistido invasiones, sobrevivido al colapso del bloque soviético y soportado el embargo de Estados Unidos sin doblegarse. En el imaginario de sus dirigentes, el régimen era más que un gobierno: era un símbolo de resistencia histórica.

Pero los símbolos también se desgastan.

La escena que ayer emergió desde La Habana tiene algo profundamente revelador. El gesto de Miguel Díaz-Canel, con el rostro tenso y la mirada apagada, anunciando negociaciones con Washington, no es simplemente un acto diplomático. Es la imagen de un régimen que empieza a admitir que la épica revolucionaria ya no alcanza para sostener la realidad.

No hay mal que dure cien años.

La frase no es sólo un dicho popular. En la historia política de América Latina suele aparecer cuando un sistema de poder que parecía eterno comienza a mostrar grietas. Y eso es precisamente lo que empieza a ocurrir con el modelo político que nació en 1959 bajo el liderazgo de Fidel Castro.

Durante más de medio siglo, el castrismo se sostuvo sobre una narrativa muy clara: Cuba era una isla sitiada por el poder imperial y la revolución era la única barrera que protegía la soberanía nacional. La confrontación permanente con Estados Unidos no era sólo una política exterior; era el combustible ideológico que mantenía cohesionada a la estructura del poder.

La tensión con Washington era parte del sistema.

Cada crisis económica, cada carencia cotidiana, cada fracaso productivo encontraba una explicación conveniente en ese conflicto. El embargo, repetían una y otra vez los discursos oficiales, era la causa de todas las dificultades.

Ese argumento funcionó durante años.

Pero el tiempo terminó por erosionarlo. Las generaciones que protagonizaron la revolución desaparecieron. El relato heroico que alguna vez movilizó entusiasmo comenzó a perder fuerza entre los jóvenes cubanos, quienes crecieron viendo una realidad muy distinta a la que prometían los discursos oficiales.

Hoy la isla vive una crisis profunda.

Apagones prolongados, escasez de alimentos, inflación, hospitales deteriorados y una migración que ha vaciado barrios enteros. Cada día miles de cubanos hacen filas interminables para conseguir productos básicos. Otros tantos simplemente deciden marcharse del país.

Ese éxodo masivo dice más que cualquier discurso político.

Cuando una sociedad empieza a vaciarse, el mensaje es claro: la esperanza se está agotando.

Por eso el gesto de Díaz-Canel tiene una carga simbólica tan poderosa. No se trata únicamente de reconocer que existen conversaciones con Estados Unidos. Se trata de admitir, aunque sea de manera indirecta, que la revolución ya no puede sostenerse únicamente sobre la confrontación.

Es una señal de debilidad política.

Durante décadas, negociar con Washington fue presentado como una traición imperdonable a los principios revolucionarios. El discurso oficial convirtió a Estados Unidos en el enemigo absoluto, en la referencia obligada para explicar cada tensión interna.

Hoy esa narrativa comienza a desmoronarse.

Porque cuando el líder de un régimen construido sobre la resistencia antiestadounidense anuncia que necesita dialogar con su adversario histórico, el mensaje implícito es evidente: el sistema enfrenta límites que ya no puede ocultar.

La revolución cubana dejó de parecer invencible.

El mito de la resistencia eterna empieza a resquebrajarse frente a una realidad que ningún discurso logra disimular. Las calles de La Habana, Santiago o Camagüey cuentan una historia distinta a la propaganda oficial. Una historia marcada por el cansancio, la frustración y el desencanto.

Durante años el régimen sobrevivió gracias a factores externos. Primero fue el apoyo económico de la Unión Soviética. Luego aparecieron otros aliados dispuestos a sostener a la isla con petróleo, créditos o cooperación política.

Pero esos apoyos se han ido diluyendo.

El mundo cambió y Cuba quedó atrapada en un modelo económico que apenas logra sostener lo esencial. Las reformas anunciadas durante años nunca terminaron de transformar el sistema productivo. La economía sigue dominada por estructuras estatales rígidas, incapaces de generar crecimiento real.

Ese desgaste no se oculta fácilmente.

Por eso la imagen de Díaz-Canel negociando con Estados Unidos resulta tan reveladora. No es el gesto de una revolución confiada en su fortaleza. Es el gesto de un poder que comienza a reconocer que el tiempo juega en su contra.

La historia política demuestra que los sistemas cerrados rara vez se derrumban de manera repentina. Primero aparecen señales. Pequeñas concesiones. Cambios en el lenguaje. Ajustes que buscan ganar tiempo.

Las negociaciones pueden ser justamente eso: un intento por prolongar la vida del régimen.

Pero también pueden abrir un proceso que nadie controla del todo.

Porque cuando un gobierno que se proclamó eterno comienza a modificar su postura frente al adversario que definió su identidad durante décadas, la narrativa completa se tambalea. Y cuando la narrativa se derrumba, el poder pierde una de sus herramientas más importantes.

La legitimidad simbólica.

Eso es lo que está en juego en Cuba.

La revolución que durante años se presentó como una epopeya histórica hoy enfrenta el desafío de explicar por qué, después de más de sesenta años de control absoluto, la isla vive una de las crisis más profundas de su historia.

Ningún discurso logra responder a esa pregunta.

Por eso la escena de Díaz-Canel tiene algo de confesión silenciosa. No se trata sólo de política exterior. Es el reflejo de un régimen que comienza a aceptar que su margen de maniobra se reduce.

Tal vez el sistema logre sobrevivir algunos años más. Los gobiernos autoritarios suelen tener una enorme capacidad de resistencia. Pero también es cierto que la historia tiene un ritmo propio y que ninguna estructura de poder permanece intacta para siempre.

La revolución cubana, que durante décadas se presentó como indestructible, empieza a mostrar señales de desgaste.

Y cuando eso ocurre, los gestos hablan más que los discursos.

Porque hay momentos en los que la historia se anuncia con una simple imagen: un líder que baja la mirada y reconoce que necesita negociar con el enemigo que durante sesenta años juró derrotar.

A veces así comienzan los finales.

Y como dice la vieja sabiduría popular de nuestra región, no hay mal que dure cien años. Ni poder que pueda resistir eternamente el peso del tiempo.

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