Energía, bloques geopolíticos y economías vulnerables. El planeta se adentra en una etapa en la que las grandes potencias compiten abiertamente mientras los países de tamaño medio descubren que el tablero global se mueve sin pedirles permiso.

Durante décadas, el sistema internacional funcionó bajo una lógica relativamente clara. Estados Unidos ejercía el liderazgo predominante, Europa lo acompañaba como socio estratégico, y el comercio mundial avanzaba bajo reglas que, con todos sus defectos, ofrecían cierta estabilidad. Ese modelo permitió décadas de crecimiento, integración económica y una sensación de orden que, aunque imperfecta, resultaba predecible.

Ese mundo está cambiando.

No de manera abrupta, pero sí cada vez más evidente.

El orden internacional surgido tras el final de la Guerra Fría comienza a mostrar signos claros de desgaste. Las potencias ya no se comportan como integrantes de un sistema relativamente coordinado. Actúan, cada vez más, como rivales estratégicos.

Y cuando las grandes potencias entran en competencia abierta, el planeta inevitablemente se vuelve más volátil.

Las señales están a la vista.

La guerra en Ucrania continúa redefiniendo el equilibrio de seguridad en Europa y ha obligado a reconfigurar alianzas, presupuestos militares y prioridades estratégicas. Las tensiones entre Estados Unidos y China crecen en varios frentes al mismo tiempo: tecnología, comercio, seguridad y control de cadenas de suministro. Mientras tanto, Medio Oriente vuelve a colocarse en el centro de las preocupaciones estratégicas del mundo.

En paralelo, el tablero energético global comienza a moverse de forma inquietante.

Porque, en realidad, buena parte de las tensiones geopolíticas actuales comparten un elemento común: la energía.

Más allá de los discursos sobre transición energética, el petróleo y el gas continúan siendo pilares centrales de la economía mundial. Las industrias dependen de ellos, el transporte global se sostiene gracias a ellos y la estabilidad económica de muchos países sigue estrechamente vinculada a su disponibilidad.

Por eso, cuando las tensiones militares se acercan a regiones productoras de petróleo o a rutas estratégicas de suministro, los mercados reaccionan casi de inmediato. Los precios suben, las compañías navieras revisan sus rutas, los gobiernos comienzan a hacer cálculos de emergencia y los estrategas energéticos se preguntan quién controlará el nuevo mapa del poder energético.

Ese mapa, sin embargo, ya no es tan simple como hace algunas décadas.

Estados Unidos sigue siendo un actor central y hoy produce enormes volúmenes de petróleo gracias a su industria energética. Rusia conserva un peso enorme como proveedor global de hidrocarburos, especialmente hacia regiones que dependen de su suministro. China, por su parte, se ha convertido en el mayor consumidor energético del planeta y ha desarrollado una estrategia internacional para asegurar fuentes de abastecimiento.

Al mismo tiempo, bloques emergentes como los BRICS comienzan a consolidarse como espacios de cooperación económica y financiera que buscan equilibrar el orden internacional tradicional dominado por Occidente.

Nada de esto significa que el sistema internacional esté a punto de dividirse en dos bloques rígidos como ocurrió durante la Guerra Fría. Pero sí apunta a una transformación más compleja: el tránsito hacia una multipolaridad en la que varias potencias compiten simultáneamente por influencia.

Y los sistemas multipolares, históricamente, suelen ser frágiles.

No existe un árbitro claro. Las reglas son más ambiguas. Los conflictos regionales tienen mayor potencial de escalar porque detrás de ellos suelen aparecer intereses de actores más grandes.

En medio de ese escenario surge una pregunta que los analistas energéticos se hacen cada vez que el mercado petrolero entra en turbulencia: ¿quién habla con quién cuando el petróleo se vuelve impredecible?

Durante décadas la OPEP podía influir de manera decisiva en los precios globales. Hoy el sistema energético mundial es mucho más complejo.

Estados Unidos produce grandes cantidades de crudo. Rusia sigue siendo un proveedor fundamental para muchas regiones. China domina buena parte de la demanda global. Y diversos productores regionales influyen en el delicado equilibrio del mercado.

Por eso, cuando el sistema energético se vuelve inestable, muchos especialistas consideran inevitable que existan canales discretos de comunicación entre Washington, Moscú y Beijing.

No siempre se anuncian públicamente. No siempre adoptan la forma de acuerdos formales. Pero la estabilidad del sistema energético mundial es demasiado importante para dejarla completamente al azar.

Cuando el petróleo se dispara sin control, las consecuencias son inmediatas. Aparece la inflación global, aumentan las presiones económicas, crecen las tensiones sociales y los gobiernos se ven obligados a reaccionar frente a mercados nerviosos.

En ese contexto, todo indica que el mundo entra en una etapa en la que la geopolítica y la energía vuelven a caminar juntas, como ocurrió en otros momentos decisivos de la historia internacional.

Una etapa en la que el control de recursos estratégicos vuelve a definir buena parte del poder global.

Sin embargo, hay un aspecto que con frecuencia queda fuera de estas discusiones: el lugar de los países que no son grandes potencias.

Países que no controlan rutas energéticas globales, que no dominan los grandes mercados financieros y que tampoco poseen la capacidad tecnológica o militar para influir de manera directa en el tablero.

En ese grupo aparece un caso particularmente relevante para América Latina: México.

México posee petróleo, pero también depende de importantes importaciones de combustibles refinados. Exporta crudo, pero su sistema de refinación aún resulta insuficiente para satisfacer plenamente la demanda interna.

Esa condición coloca al país en una posición ambigua dentro del nuevo escenario energético global.

Puede beneficiarse cuando los precios del petróleo suben, pero al mismo tiempo puede sufrir los efectos de combustibles más caros, presiones inflacionarias y turbulencias económicas internacionales.

A ese desafío se suma otro factor igual de relevante.

La transición hacia energías limpias avanza en distintas partes del mundo, pero lo hace de forma desigual. Muchas economías en desarrollo —entre ellas México— siguen dependiendo fuertemente de los hidrocarburos sin haber consolidado todavía nuevas fuentes energéticas capaces de sustituirlos plenamente.

Eso significa que cuando el sistema energético global entra en tensión, esas economías quedan particularmente expuestas.

En el gran ajedrez geopolítico, las potencias mueven piezas. Los países medianos observan… Y tratan de adaptarse.

Y esa adaptación rara vez es sencilla.

Los grandes cambios en el orden mundial casi nunca ocurren de forma tranquila. Suelen venir acompañados de crisis, tensiones y reacomodos que redefinen el equilibrio de poder durante décadas.

Por eso la pregunta que empieza a tomar forma en muchos círculos estratégicos es cada vez más clara: ¿estamos entrando en una nueva etapa del sistema internacional?

Una etapa en la que la competencia entre potencias, la seguridad energética y la reorganización económica global se entrelazan con mayor intensidad.

Si ese escenario termina consolidándose, el planeta podría enfrentar años de tensiones prolongadas. No necesariamente guerras abiertas entre las grandes potencias, pero sí un mundo donde los conflictos regionales, las disputas económicas y la competencia estratégica se vuelvan parte permanente del paisaje internacional.

Y en momentos históricos como este, el verdadero desafío para muchos países no es ganar el juego.

Es evitar quedarse fuera de él.

X: @salvadorcosio1 | Correo: Opinión.salcosga23@gmail.com