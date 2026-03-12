El tablero geopolítico global se mueve hoy con una velocidad que recuerda a los momentos más tensos de la historia contemporánea. Energía, potencias en competencia abierta y economías vulnerables forman parte de una ecuación que se está volviendo cada vez más delicada. No se trata de un solo conflicto ni de una sola disputa estratégica. El problema es que demasiadas piezas se están moviendo al mismo tiempo.

En distintas regiones del planeta hay conflictos militares activos, tensiones diplomáticas que escalan con rapidez y disputas por recursos que adquieren un peso cada vez mayor en la política internacional. A esto se suma un factor clave: buena parte de las economías del mundo depende de suministros energéticos cuyo flujo puede alterarse en cuestión de días.

Los estrategas internacionales suelen coincidir en algo fundamental. Los momentos más peligrosos de la historia no siempre son aquellos en los que las guerras ya han estallado, sino aquellos en los que se acumulan demasiadas tensiones sin que exista un mecanismo claro para contenerlas.

Eso es precisamente lo que comienza a percibirse en el escenario internacional actual.

El planeta parece aproximarse a una etapa en la que el margen de error se reduce peligrosamente. Un periodo donde las decisiones políticas, militares o económicas pueden desencadenar reacciones en cadena difíciles de controlar. En otras palabras, el mundo entra en una nueva era de riesgo.

Durante años predominó la idea de que la globalización conduciría a un sistema internacional cada vez más integrado. Las cadenas de producción se expandían, los mercados se conectaban con rapidez y la tecnología fortalecía una interdependencia económica que parecía irreversible.

Sin embargo, los acontecimientos recientes muestran una realidad distinta. El sistema internacional no se dirige necesariamente hacia un orden más estable. Más bien parece entrar en una fase de competencia prolongada entre potencias que buscan ampliar su influencia, asegurar recursos estratégicos y controlar rutas económicas clave.

Ese tipo de escenarios históricos rara vez es tranquilo.

Cuando varias potencias comienzan a moverse simultáneamente en el tablero global, aparece uno de los riesgos más temidos por los analistas: el error de cálculo.

Las grandes guerras casi nunca comienzan con la intención explícita de desatar un conflicto mundial. Con frecuencia surgen de una secuencia de decisiones que, en apariencia, parecen limitadas o controlables.

Una operación militar que se supone contenida.

Una represalia calculada.

Una advertencia estratégica.

Una demostración de fuerza.

Poco a poco, la escalada se vuelve difícil de detener.

Hoy el mundo observa varias zonas donde ese riesgo está presente.

La guerra en Ucrania continúa reconfigurando la seguridad europea. El Medio Oriente vuelve a mostrar tensiones capaces de alterar el equilibrio regional. Las fricciones entre Estados Unidos y China se intensifican en los terrenos tecnológico, comercial y militar. Y en diferentes puntos del planeta resurgen disputas territoriales o estratégicas que durante años parecían congeladas.

En medio de ese escenario, la energía vuelve a ocupar el centro del tablero global.

Más allá de los discursos sobre transición energética o desarrollo de nuevas tecnologías, el petróleo y el gas siguen siendo pilares fundamentales de la economía mundial. Las industrias funcionan con energía. El transporte depende de energía. Las cadenas logísticas que sostienen el comercio global requieren energía para operar.

Cuando ese suministro entra en zona de incertidumbre, la estabilidad económica global comienza a resentirlo de inmediato.

Las tensiones en regiones petroleras, los ataques a infraestructura energética o las amenazas sobre rutas marítimas estratégicas tienen efectos que van mucho más allá del lugar donde ocurren. Los mercados reaccionan con rapidez. Los precios del petróleo se disparan. Las navieras reconsideran rutas. Los gobiernos comienzan a revisar sus reservas estratégicas y a hacer cálculos de emergencia.

La energía se convierte entonces no solo en un recurso económico, sino en un instrumento geopolítico.

En este escenario, algunos actores parecen posicionarse con ventaja. Países con grandes reservas de hidrocarburos, potencias capaces de controlar rutas energéticas o economías con capacidad tecnológica para transformar y distribuir energía.

Rusia continúa siendo una potencia energética de gran peso. China ha construido durante años una estrategia global destinada a asegurar suministros en diversas regiones. Y bloques emergentes como los BRICS comienzan a adquirir mayor relevancia dentro del equilibrio económico mundial.

No se trata todavía de un reemplazo del sistema internacional tradicional, pero sí de un proceso gradual en el que el poder económico y energético comienza a dispersarse.

Mientras tanto, hay otros países cuya posición es mucho más delicada.

Economías que necesitan energía para crecer, pero que no controlan plenamente ni sus reservas, ni su refinación, ni su transición hacia modelos energéticos alternativos.

En ese grupo aparece un caso particularmente interesante: México.

El país posee petróleo, pero también depende de importaciones significativas de combustibles refinados. Produce crudo, pero no siempre cuenta con la capacidad suficiente para procesarlo internamente.

Eso significa que cuando el mercado energético global entra en turbulencia, México queda atrapado en una ecuación compleja. Puede beneficiarse de precios altos del petróleo en términos de ingresos, pero al mismo tiempo puede enfrentar combustibles más caros, presiones inflacionarias y efectos económicos derivados de la volatilidad energética internacional.

A esa realidad se suma otro desafío: la transición hacia energías limpias avanza con mayor lentitud de lo que exige el nuevo escenario energético global.

Muchos países en desarrollo se encuentran en una situación similar. Siguen dependiendo del petróleo, pero aún no han consolidado fuentes energéticas alternativas capaces de sustituirlo de manera suficiente.

En el gran ajedrez geopolítico, esas naciones corren el riesgo de quedar atrapadas entre potencias que sí dominan el tablero energético.

De ahí surge una pregunta que muchos analistas plantean cada vez que el mercado petrolero entra en fase de turbulencia: ¿quién habla con quién cuando el petróleo comienza a volverse impredecible?

Durante décadas, las decisiones de la OPEP tenían la capacidad de mover los precios globales casi por sí solas. Hoy el sistema es mucho más complejo. Estados Unidos se ha convertido en uno de los mayores productores del planeta. Rusia sigue siendo un actor central en los mercados energéticos. China, aunque no posee las mayores reservas, tiene un peso enorme por el tamaño de su demanda.

Por eso, cuando la estabilidad energética se vuelve frágil, muchos especialistas consideran inevitable la existencia de canales de comunicación entre Washington, Moscú y Beijing, incluso en medio de rivalidades políticas o estratégicas.

No siempre se trata de acuerdos visibles ni de anuncios públicos. Pero la estabilidad del sistema energético mundial es demasiado importante para dejarla completamente al azar.

Cuando el precio del petróleo se dispara sin control, las consecuencias se sienten en todo el planeta. Inflación, crisis financieras, desaceleraciones económicas y tensiones sociales pueden surgir con rapidez.

Por esa razón, incluso entre potencias rivales suele existir cierto nivel de comunicación discreta destinada a evitar que el sistema energético global colapse. Una especie de diplomacia silenciosa del petróleo.

En medio de este panorama, el mundo parece avanzar hacia una etapa más incierta. Una fase en la que los conflictos regionales se multiplican, las potencias compiten por recursos estratégicos y el equilibrio global se vuelve cada vez más frágil.

Eso no significa necesariamente que el planeta esté al borde de una guerra mundial. Pero sí implica algo que cada vez más analistas consideran inevitable: el sistema internacional está entrando en un periodo de tensiones prolongadas.

Y en ese tipo de momentos históricos, las reglas del poder suelen cambiar.

Algunos países logran reposicionarse. Otros descubren que su margen de maniobra es mucho más limitado de lo que imaginaban.

Porque cuando el orden mundial comienza a transformarse, el verdadero desafío no es solo entender lo que está ocurriendo. El reto real es saber si un país tiene la capacidad de influir en el nuevo tablero… o si terminará simplemente adaptándose a decisiones tomadas en otra parte.

La historia ofrece una lección inquietante. Cuando demasiadas potencias se mueven al mismo tiempo, cuando la energía se convierte en un instrumento de presión geopolítica y cuando los conflictos empiezan a multiplicarse, los grandes reacomodos del poder mundial rara vez son tranquilos.

Casi siempre llegan acompañados de crisis, tensiones prolongadas y decisiones que terminan definiendo el rumbo de las siguientes décadas.

Y el mundo de hoy empieza a parecerse, cada vez más, a uno de esos momentos.

Opinión.salcosga23@gmail.com

@salvadorcosio1