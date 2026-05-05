Samara Martínez exige protocolos para evitar discriminación en las aerolíneas, luego de que Viva Aerobús le reembolsará un boleto.

A través de Instagram, la activista Samara Martínez compartió que tras 15 horas, mucho dolor, cansancio y 11 mil pesos menos pudo llegar a su casa.

Samara Martínez pide trabajo en conjunto para generar los protocolos de atención a discapacidades invisibles en las aerolíneas

Samara Martínez, impulsora de la Ley Trasciende, compartió que tras la negativa de Viva Aerobús de que abordará con su máquina de diálisis, tuvo que tomar otro vuelo de casi 11 mil pesos con Aeroméxico.

Sin embargo, la activista exige que su caso no solo se quede en el rembolso del boleto, sino que exige protocolos para evitar discriminación en todas las aerolíneas.

Samara Martínez señaló que solo busca visibilizar la carencia de empatía y la necesidad de protocolos claros para pasajeros con discapacidades o necesidades médicas críticas.

Y es que resaltó la importancia de que las aerolíneas comiencen a implementar protocolos de manera conjunta para no permitir más actos de discriminación, tal y como ya lo hacen las empresas extranjeras.

Pues en febrero pasado la activista ya había denunciado públicamente a Aeroméxico por no permitirle transportar bolsas de diálisis peritoneal tras un viaje a la Ciudad de México.

En ese momento Aeroméxico le rembolsó el dinero de su boleto y le prometió trabajar en sus protocolos.

Sin embargo, varios meses después esto sigue sin ser una realidad pues el personal no se encuentra capacitado.

Samara Martínez explica que no es un tema de dinero, sino que debe haber protocolos para la no discriminación en las aerolineas

Samara Martínez acusó a la aerolínea Viva Aerobús de discriminación tras impedirle abordar un vuelo hacia Chihuahua.

Viva Aerobús justificó su decisión alegando la falta de protocolos para transportar la máquina de diálisis que la paciente requiere para sobrevivir.

Samara Martínez expuso haber recibido comentarios sarcásticos y ofensivos por parte del personal de la compañía durante el incidente.

Ante la falta de apoyo y el impacto económico y de salud que esto le generó, la activista solicitó la intervención de organismos como Profeco y Conapred.

Tras la polémica generada, Samara Martínez reveló que ya había viajado en más ocasiones con Viva Aerobús y había podido llevar la máquina, ya que siempre lleva su comprobante médico.

Samara Martínez destacó que Viva Aerobús la contactó y solo le va a rembolsar un boleto, ya sea el que tuvo que pagar en Aeroméxico o el que había pagado con ellos.

Incluso están dispuestos a pagarle lo que gastó en alimentos y transporte, pero Samara Martínez compartió que el retraso hizo que sus medicamentos también se echaron a perder y nadie le iba a pagar eso.

En su video, Samara Martínez explicó que no es un tema de dinero, sino que ella planea sus viajes y un retraso puede traer serios problemas a su salud.

Y es que tras la travesía que tuvo que vivir para poder llegar a casa, sentía un fuerte dolor abdominal y esperaba que eso no repercutiera más adelante en su salud.