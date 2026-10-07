Indignante resulta que Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena y Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, quieran confundir o engañar al pueblo de México llamando “coordinadores” a quienes ya son considerados como candidatos y candidatas a las gubernaturas de diversos estados. Si esa no es su intención, qué mal están haciendo su trabajo.

En Nuevo León “ganó” las encuestas para coordinadora Clara Luz Flores Carrales… la misma que en las elecciones pasadas perdió de manera contundente quedando en último lugar.

Nada transparente ha sido la designación de Clara Luz Flores y la de los demás coordinadores y coordinadoras estatales de “Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Morena”.

Opaco todo, como si las dirigentes, Citlalli y Ariadna hubiesen dado vuelta en “U” desviándose de la construcción del segundo piso de la 4T para retomar los caminos tortuosos y neblinosos que priistas y panistas recorrieron durante décadas, en las que están las bifurcaciones que llevan a tratos, entregas, conveniencias, concertacesiones, con el único propósito de lograr sus metas personales sin importar engañar o desdeñar al pueblo de México…

Una segunda oportunidad le otorgan a Clara Luz Flores…

Grandes reflectores iluminaban el camino de Clara en 2021, pero fueron apagados quedando la candidata muda y en total oscuridad cuando un excompañero priista circuló un video en el que Flores está platicando cómoda y sonriente con el líder de la secta NXIVM, Keith Raniere, quien fue arrestado y condenado a 120 años de prisión en 2018. Fue declarado culpable de tráfico sexual, crimen organizado, trabajo esclavo, posesión de pornografía infantil, extorsión y fraude.

Adrián de la Garza, excompañero por muchos años de Clara en el PRI, habría sabido algo o buscó con qué darle y con todo a la candidata de Morena. Y lo consiguió… difundió el video. Evidencia que hizo caer a Clara Luz a un oscuro túnel, a un hoyo negro del cual la sacan sus nuevas compañeras morenistas, Ariadna Montiel y Citlalli Hernández.

Clara Luz mintió, había dicho que no conocía al líder, luego no le quedó de otra más que reconocer el encuentro para posteriormente ofrecer una disculpa: “tengo la capacidad y las agallas para reconocer mis errores”. Aceptó que había tenido esa plática con Keith. ¿Por qué no las tuvo cuando se le preguntó si conocía a su líder?

“Ella solo quería cursos de autoayuda”, afirmó Ariadna Montiel en conferencia de prensa, “Clara no perteneció a la secta”, recalcó.

La hoy coordinadora habrá tomado uno de los cursos de NXVIM -pronunciado “néksium”- que no es sigla o acrónimo, sino un nombre comercial creado por Keith su fundador, quien afirmó que el nombre “tenía un significado oculto”: hacía alusión a un concepto de “exploración de la psique humana”. Estos cursos de superación duraban cinco días. Clara Luz asistió para mejorar algunos aspectos de su vida, y tal vez para codearse con gente poderosa y famosa. Su costo era de cinco mil dólares. No cualquiera tiene ese privilegio, la entonces expresidenta municipal, por tres ocasiones de General Escobedo en Nuevo León, ella sí tenía los recursos.

Clara Luz, asociada a una secta criminal de “autoayuda” y con un largo historial priista.

Flores militó en el Partido Revolucionario Institucional de 1998 a 2020, más de veinte años durante los cuales desempeñó cargos que fueron en ascenso hasta que llegó a la presidencia municipal de General Escobedo de 2009 a 2012. Volvió a ser presidenta del mismo municipio de 2015 a 2018 representando al partido tricolor y en 2018-2021 obtuvo el triplete bajo las mismas siglas, aunque en 2020 renunció al partido por lo que terminó su administración municipal sin militancia priista.

Como la mayoría de los de la oposición, al ver que sus partidos están en plena y evidente decadencia se acercan a Morena, eso hizo Clara Luz y fue postulada por ese partido a la gubernatura de Nuevo León en 2021.

Ahora en 2026, Clara Luz Flores Carrales toma protesta como “Coordinadora Estatal de la Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional de Nuevo León”, que representa un estado atractivo rumbo a 2027, ya que es una de las entidades con mayor peso económico del país.

¿Por qué Clara Luz? ¿Para volver a perder? Ariadna y Citlalli afirman que ella ganó las encuestas… todo es dudoso, opaco, hasta oscuro. Entonces, ¿empieza a calentarse la fragua de la transa para tener candente el sello de la duda, de la opacidad pero ahora para ser usado por Morena? ¿O recapacitarán Montiel y Hernández y darán esa vuelta en “U” para retomar el camino del segundo piso de la 4T que esperamos millones de mexicanos?

No queremos opacidad, queremos claridad, transparencia, coherencia; nadie habrá de parar esta revolución de las conciencias.