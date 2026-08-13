El mérito y la fidelidad a la Constitución deben ser las únicas recomendaciones para un cargo público. Thomas Jefferson

La historia política de Manuel Velasco Coello confirma que el poder se hereda y se reproduce. Exgobernador de Chiapas, senador y uno de los principales operadores del Partido Verde, Velasco pertenece a una estirpe política que se ha mantenido por generaciones y que conecta al viejo priismo con el poder de la 4T.

Entre el viejo régimen y Cuarta Transformación

Su abuelo, el doctor Manuel Velasco Suárez, fue un eminente neurocirujano, fundador del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía y exgobernador de Chiapas. Su trayectoria política estuvo vinculada al régimen priista y muy cercana a la familia Salinas de Gortari.

Las relaciones e interconexiones de personajes políticos en torno a Manuel Velasco Coello, revelan un complejo entramado de parentescos de sangre, alianzas, afinidades y matrimonios de la historia política de México.

Empezando con Manuel Camacho Solís, quien estuvo casado con Guadalupe Velasco Siles, tía de Manuel Velasco. Camacho fue uno de los operadores políticos más importantes del salinismo y pieza clave en la construcción del movimiento que llevó a López Obrador al poder en la CDMX.

Camacho mantuvo alianzas con los grupos clientelares que se formaron a partir de los terremotos de 1985, lidereados por los Bejarano-Padierna con la Unión Popular Nueva Tenochtitlan y con el Movimiento Urbano Popular de Martí Batres, quien en el CEU convergería con Carlos Imaz y Claudia Sheinbaum.

Manuel Velasco también está emparentado con la familia González Garrido, a la que perteneció Patrocinio González Garrido, gobernador de Chiapas y secretario de Gobernación durante el gobierno de Carlos Salinas.

Hijos y nietos se juntan nuevamente y retoman el poder con la llegada de AMLO. Así vemos que la decendencia de los Garrido, primos de Manuel Velasco, están emparentados con Adán Augusto López, como lo documentamos en este espacio hace unos días.

La red familiar converge con el obradorismo a través de Adán Augusto. Humberto Mayans Canabal, esposo de Silvia López Hernández, hermana de Adán Augusto, también tuvo una larga trayectoria política y fue incorporado por López Obrador al Consejo de Administración de Pemex.

A su vez, Rutilio Escandón, quien se formó políticamente al amparo de Patrocinio González Garrido, el esposo de Rosalinda López Hernández, hermana de Adán, sucedió a Manuel Velasco en la gubernatura.

Y Josefa González Blanco Ortiz Mena, nieta de Antonio Ortiz, fue designada por AMLO, primero secretaria de Medio Ambiente y luego embajadora de México en Reino Unido.

El llamado Grupo Chiapas que tuvo gran poder e influencia con Adolfo López Mateos y el Grupo Atlacomulco, recuperó espacios con la llegada de AMLO, en la red que fueron tejiendo desde la llegada de Carlos Salinas y el apoyo de Manuel Camacho, mentor de Marcelo Ebrard.

El Verde, patrimonio político

Pero, sin duda, la expresión más clara de esta continuidad está en el Partido Verde Ecologista de México.

El PVEM, surgió en la época de Salinas, con el apoyo de Manuel Camacho. Fue fundado por Jorge González Torres y durante décadas ha mantenido la extraordinaria capacidad de convertirse en aliado del partido que gobierna. Lo fue con el PRI, con el PAN de Fox, regresó con el PRI de Peña Nieto y, desde 2018, se convirtió en uno de los principales aliados de Morena.

Manuel Velasco ingresó al PVEM desde muy joven y ahí construyó su carrera política: diputado local, diputado federal, senador, gobernador de Chiapas y dirigente.

Es el coordinador del PVEM en el Senado de la República y, como secretario técnico del Consejo Político Nacional, a nivel estatutario mantiene una posición fija dentro de la dirigencia del Consejo Político, además se impone como líder e interlocutor político.

Velasco es pieza fundamental de las negociaciones del Verde con Morena. Su influencia no depende únicamente del cargo que ocupa, sino de la estructura política construida durante décadas que lo sostiene.

Renovación generacional

Investigaciones periodísticas han documentado presuntas irregularidades durante su administración en Chiapas y MCCI reveló documentos sobre supuestos desfalcos por más de 2,400 millones de pesos y la posible triangulación de fondos públicos.

Velasco también formó parte de la estructura que respaldó a López Obrador a través de David León, el que fue grabado entregando dinero en efectivo a Pío López Obrador.

Pero, más allá de los cuestionamientos, protagonizó un peculiar momento durante la toma de posesión de Sheinbaum, cuando frente a todos, la presidenta le besó la mano.

Manuel Velasco es parte de la continuidad del viejo PRI al salinismo y del Partido Verde al obradorismo, y ejemplo de lo que parece una renovación de alianzas entre grupos familiares que aprendieron a sobrevivir a todos los cambios de poder.

X: @diaz_manuel