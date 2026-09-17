El importante flujo de estudiantes extranjeros que se hospedaban provisionalmente en el estado de Morelos para el aprendizaje del español, principalmente en Cuernavaca y en la temporada veraniega, declinó abruptamente en el tránsito del siglo XX hacia el XXI; la razón de ello fue la creciente inseguridad que se registró desde entonces y que terminó afectando el perfil de la entidad, merced a acontecimientos que sobradamente lo acreditaron.

Cierto, las condiciones del estado, su clima, cercanía con la Ciudad de México, estabilidad, fertilidad de sus tierras, apertura y cordialidad de sus habitantes, lo hicieron un espacio propicio para la residencia de extranjeros, jubilados y hasta excombatientes de la Segunda Guerra Mundial.

El Morelos de la segunda mitad del siglo XX, floreció como una geografía inmejorable para la agricultura, el turismo, el desarrollo industrial y agroindustrial, la vida estudiantil, la cultura, el auge de balnearios y la actividad comercial en un marco cosmopolita propicio para la diversión y el esparcimiento; atractivo para el turismo y la expansión residencial en zonas como Tepoztlán, Huitzilac, Cuernavaca, Jiutepec, Oaxtepec, Cocoyoc, Xochitepec y Yautepec, principalmente; en esos lugares se asentaron residentes nacionales y extranjeros, en muchos casos atrayendo y cautivando a figuras destacadas del arte, la cultura, la economía y la política.

A la par, estaba la promesa de inversiones que debían realizarse en el corredor industrial con su expresión más importante en la planta de autos de la Nissan -que recientemente fue retirada-; a su vez, la expansión de centros de investigación parecía acompañar de condiciones únicas al desarrollo de la entidad. Pero otros aspectos lastimaron su gran potencial como lo fue el éxodo, mal asimilado, de residentes que se trasladaron de la Ciudad de México a la entidad con motivo del temblor de septiembre de 1985, así como también la carencia de inversiones relevantes que limitaron el crecimiento necesario de la infraestructura y, junto con ello, la irrupción de actividades delictivas que tuvieron lugar en la década siguiente.

La funesta noticia del asesinato de la joven Claudia Tacoronte Aguilera ocurrido el pasado 12 septiembre en Cuautla, Morelos, ha recorrido el mundo. La tristemente, hoy occisa, contaba con 21 años de edad y realizaba un intercambio académico entre la Universidad Autónoma de Morelos (UAEM) y la Universidad de Granada; fue abatida, presuntamente, para asaltarla y falleció después de sufrir heridas con un objeto punzocortante. Ya fue detenido el presunto homicida, pero el criminen no resulta un hecho aislado.

El feminicidio en contra de la estudiante española exalta antecedentes de otros sucesos recientes en la entidad, relacionados con la comunidad de la UAEM. Inocultablemente, tiene lugar en Morelos una escalada criminal que impacta a todo el territorio de la entidad y que hace volver la mirada hacia un fenómeno que hunde sus raíces en el extravío en que se ha vivido en las últimas décadas.

Debe mencionarse que 125 mujeres fueron extorsionadas en los primeros siete meses del año 2026, lo que colocó a Morelos en el primer lugar de ese tipo de delito en el país. Ello, independientemente del irrefrenable proceso de cobro de piso que se practica por bandas criminales y que se aplica a todo tipo de establecimientos y comercios dentro de un contexto de gran deterioro de la presencia, imagen y capacidad de las autoridades.

Tal pareciera que el espléndido cuento del célebre escritor Edmundo Valadés, “La muerte tiene permiso”, cobra vida en Morelos con otros personajes y condiciones, pero con igual dramatismo respecto de lo que en ese texto se plasmó para manifestar las graves limitaciones y hasta confabulación de la autoridad frente a crímenes y abusos.

Sin duda que vivimos una etapa distinta a la que se refiere en las páginas de ese emblemático escrito, pero, por eso mismo, se debiera transitar en medio de circunstancias que nos separaran de las crónicas del dramatismo que Valadés narró desde una ficción propia de la etapa del México posrevolucionario dentro del resabio, injusticias y abusos que tenían lugar en la era de los caudillos y caciques.

Sin duda era un México diferente; no obstante, él subsiste en las contradicciones y problemas que ha manifestado una etapa, si bien superada, de igual forma persistente en la esencia de su problemática.

En efecto, pareciera que la muerte tiene permiso en Morelos, pero no solo la muerte, también la extorsión, la intimidación, las amenazas y la criminalidad a la que están expuestos sus habitantes. En esa escalada, las autoridades se exhiben rebasadas y sin los argumentos efectivos para responder con la capacidad necesaria para lograr un desarrollo que ponga de rodillas a la subcultura de la ilegalidad y de los abusos.

Mientras la muerte tenga permiso en la entidad, serán vanos los planteamientos para revertir la situación de inseguridad, falta de oportunidades, desarrollo y crecimiento que lo aquejan. El muy lamentable feminicidio de Claudia Tacaronte es un llamado a la conciencia y una exigencia para que las autoridades actúen con capacidad, certeza y responsabilidad.

Sin duda que la muerte debe cancelar el permiso de que goza en Morelos y en todo el país. La licencia que significa la inacción, complicidad, tolerancia u omisión de las autoridades frente al crimen debe cesar, pues como sucede en “La muerte tiene permiso”, está latente la paradoja de que puedan ser las víctimas y ofendidos quienes pretendan tomar en sus manos la justicia y reclamar para sí permiso para matar.

El monopolio en el uso de la fuerza legítima por parte del Estado y su responsabilidad de defender la soberanía nacional, resultan obsoletas en un contexto donde predomina la inseguridad y el crimen, donde se protege a delincuentes e impera la complicidad de las autoridades con la delincuencia. El Estado debe retirar las licencias que otorgó para la expansión del crimen y que han implicado un permiso para matar.