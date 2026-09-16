La Fiscalía General del Estado de Morelos obtuvo una orden de aprehensión contra Francisco Javier “N”, señalado como probable responsable del feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera, informó el fiscal Fernando Blumenkron Escobar.

El funcionario señaló que las autoridades mantienen un amplio operativo para localizar y cumplimentar la orden de aprehensión contra el señalado, con el objetivo de ponerlo a disposición de un juzgado y avanzar en el esclarecimiento del caso.

Fiscalía de Morelos obtiene orden de aprehensión por feminicidio

Fernando Blumenkron explicó que las labores de investigación, así como los videos aportados por la ciudadanía y otros indicios, permitieron a la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio solicitar la orden ante la autoridad judicial.

La solicitud fue concedida por un juez especializado, por lo que elementos de las corporaciones correspondientes fueron desplegados para localizar a Francisco Javier “N” y cumplimentar el mandato judicial.

🔎 La Fiscalía General del Estado de Morelos, a través de la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio, emite ficha de búsqueda de Francisco Javier “N”, como probable responsable del delito de feminicidio.



⚖️ Se presume inocente… pic.twitter.com/CaMHjSVH3L — FISCALIA MORELOS (@Fiscalia_Mor) September 16, 2026

Buscan a Francisco Javier “N” por el feminicidio de Claudia Tacoronte

En entrevista con representantes de medios de comunicación, Fernando Blumenkron Escobar indicó que las acciones para localizar al señalado cuentan con el apoyo del Gabinete Federal de Seguridad y de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad.

El objetivo del operativo es ubicar y asegurar a Francisco Javier “N”, para que sea puesto a disposición de la autoridad judicial correspondiente.

La Fiscalía de Morelos señaló que continuará con las acciones necesarias para cumplimentar la orden de aprehensión y avanzar en la investigación por el feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera.