El 15 de septiembre no es una noche cualquiera para México. Es una noche que nos reúne, que nos emociona, que nos recuerda quiénes somos y que nos devuelve, aunque sea por unas horas, ese sentimiento profundo de pertenecer a algo más grande que nosotros mismos. Cuando escuchamos el Grito de Independencia, no solo celebramos una historia; también renovamos una responsabilidad.

Porque la independencia no puede quedarse en una ceremonia, en una bandera ondeando o en una plaza iluminada. La independencia, cuando se entiende de verdad, es una tarea permanente. Es la decisión de un pueblo de no dejar que otros definan su destino. Es la voluntad de un país de cuidar su tierra, su economía, su democracia, sus recursos, su cultura y su futuro.

Por eso hablar de independencia es hablar, inevitablemente, de soberanía nacional.

La soberanía no es una palabra vieja ni un concepto de museo. La soberanía vive en las decisiones que México toma todos los días. Vive cuando defendemos nuestros recursos naturales. Vive cuando fortalecemos nuestra energía. Vive cuando cuidamos nuestra democracia. Vive cuando ponemos por delante el bienestar de las familias mexicanas. Vive cuando un gobierno entiende que gobernar no es obedecer intereses ajenos, sino responderle primero al pueblo.

Esa es una de las tareas más importantes que hoy encabeza la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum: continuar una transformación que ha vuelto a poner la soberanía nacional en el centro de la vida pública. No como discurso vacío, sino como una forma de gobernar. Una forma de decir que México puede abrirse al mundo sin perder dignidad; puede atraer inversión sin entregar su destino; puede modernizarse sin renunciar a su historia; puede crecer sin abandonar a quienes durante años fueron olvidados.

La Cuarta Transformación ha entendido algo muy profundo: no hay independencia verdadera si el pueblo no vive con justicia. No hay soberanía plena si las decisiones económicas benefician solo a unos cuantos. No hay patria fuerte si las comunidades siguen esperando caminos, agua, seguridad, salud, educación y oportunidades. La libertad de un país también se mide en la posibilidad de que su gente viva mejor.

Por eso este 15 de septiembre debe hablarnos al presente. Nos debe recordar que la independencia que inició hace más de dos siglos no terminó en los libros de historia. Sigue viva cada vez que México decide por México. Cada vez que se defiende la dignidad nacional. Cada vez que se construye bienestar desde abajo. Cada vez que se demuestra que el poder público tiene sentido cuando sirve a la gente.

La doctora Claudia Sheinbaum representa hoy esa continuidad con visión de futuro. Una continuidad que no se conforma con administrar lo logrado, sino que busca profundizarlo. Una continuidad que entiende que la soberanía nacional también se defiende con ciencia, con energía, con infraestructura, con programas sociales, con derechos, con justicia y con un Estado que no abandona a su pueblo.

Y esa conversación nacional también tiene que sentirse en Querétaro.

Querétaro no es un estado ajeno a la historia de México. Al contrario. Nuestro estado ha sido escenario de momentos decisivos para la patria. Aquí se han escrito páginas que marcaron el rumbo nacional. Por eso, cuando hablamos de independencia y soberanía, Querétaro no puede quedarse como espectador. Querétaro tiene memoria, tiene fuerza y tiene una enorme responsabilidad frente al futuro.

Hoy nuestro estado vive una etapa clave. Somos una tierra de trabajo, de industria, de talento, de campo, de juventud, de comunidades, de sierra y de semidesierto. Pero también somos un estado con retos que no pueden ignorarse: el agua, la movilidad, la vivienda, la seguridad, el crecimiento urbano, la desigualdad entre regiones y la necesidad de que el desarrollo llegue de manera más justa a todos los municipios.

Ahí es donde la soberanía nacional también se vuelve una causa queretana. Porque defender la soberanía no es solamente hablar de fronteras o de grandes decisiones nacionales. También es cuidar el agua de nuestras comunidades. Es proteger nuestro territorio. Es impulsar una economía que genere bienestar. Es garantizar que los jóvenes no tengan que irse para encontrar oportunidades. Es lograr que el crecimiento de Querétaro no sea solo una cifra, sino una realidad que se sienta en la mesa de las familias.

Rumbo al 2027, Querétaro tendrá una oportunidad histórica: decidir si quiere seguir viendo la transformación desde lejos o si quiere participar de lleno en un proyecto nacional que pone al pueblo en el centro. No se trata únicamente de una coyuntura política. Se trata de una definición de futuro. Se trata de preguntarnos qué tipo de estado queremos ser y qué lugar queremos ocupar en el México que se está construyendo.

La soberanía también se construye desde lo local. Se construye cuando un municipio tiene caminos dignos. Cuando una comunidad tiene agua. Cuando una familia vive con seguridad. Cuando una mujer puede caminar sin miedo. Cuando un joven encuentra empleo, educación y esperanza en su propia tierra. Cuando el desarrollo económico no se queda en unos cuantos corredores industriales, sino que llega también a donde históricamente no había llegado.

Por eso, lo que viene para Querétaro en 2027 debe asumirse con unidad, con responsabilidad y con mucho amor por nuestra tierra. La unidad de la Cuarta Transformación no debe ser una frase de campaña; debe ser una forma de trabajar. Unidad para escuchar. Unidad para recorrer el estado. Unidad para sumar a quienes quieren un Querétaro más justo. Unidad para demostrar que la transformación también puede tener acento queretano.

Porque la patria no se defiende solamente desde los grandes discursos. La patria también se defiende caminando las calles, escuchando a las comunidades, atendiendo las causas y construyendo soluciones reales. Se defiende cuando la política vuelve a mirar de frente a la gente. Se defiende cuando entendemos que servir no es ocupar un cargo, sino asumir una responsabilidad.

Este 15 de septiembre, cuando México vuelva a gritar su independencia, vale la pena recordar que la soberanía no se hereda intacta: se cuida. Se trabaja. Se defiende. Cada generación tiene que decidir si va a vivir de la historia o si va a estar a la altura de ella.

Hoy México tiene una presidenta que entiende que la independencia también significa justicia, dignidad y futuro. Y Querétaro tiene frente a sí la oportunidad de sumarse con más fuerza a esa ruta nacional, no desde la imposición, sino desde la convicción de que nuestro estado merece crecer con bienestar, con equilibrio y con sentido humano.

Porque ser independientes no es solamente recordar a quienes nos dieron patria. Es honrarlos construyendo un país donde nadie tenga que sentirse olvidado. Es defender la soberanía con hechos, no solo con palabras. Es entender que México se cuida desde cada rincón, desde cada comunidad y desde cada corazón que todavía cree que la política puede servir para transformar la vida de la gente.

Que este 15 de septiembre no sea solo una noche de fiesta. Que sea también un recordatorio de lo que somos capaces de construir cuando hay pueblo, cuando hay unidad y cuando hay amor por México.

Porque la independencia se grita una noche, sí. Pero la soberanía se defiende todos los días. Y Querétaro, como tantas veces en la historia, puede volver a estar del lado correcto: del lado de México, del lado del pueblo y del lado de un futuro que todavía estamos a tiempo de hacer nuestro.

Agradezco a Federico Arreola por este espacio semanal, porque hay fechas que tienen una fuerza especial.