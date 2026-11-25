La inteligencia artificial no es el enemigo del trabajador. El problema es cómo algunos empresarios deciden utilizarla.

Recientemente, el empresario Ricardo Salinas Pliego protagonizó una polémica al referirse a sus trabajadores de Banco Azteca y a la posibilidad de sustituirlos por máquinas, como respuesta al incremento del salario mínimo y a la reducción de la jornada laboral.

“Tenía 15 mil cajeros. Tenía. Voy a tener cero”, declaró el empresario, quien posteriormente explicó las supuestas ventajas de reemplazar a sus empleados por máquinas: “Trabajan 24/7, no tienen problema laboral, no tienen sindicato, no tienen maternidad, incapacidad, lactancia”.

Sus palabras no solamente resultan desafortunadas. Reflejan una concepción del trabajo humano que consideramos profundamente equivocada.

Porque cuando un empresario presenta la maternidad, las enfermedades, los derechos sindicales y las necesidades más elementales de sus trabajadores como problemas que deben eliminarse mediante la tecnología, el debate deja de ser exclusivamente económico. Se convierte en una discusión sobre la dignidad humana.

Y aquí vale la pena hacer una pregunta: ¿realmente la inteligencia artificial y la automatización deben utilizarse para deshacerse de los trabajadores?

Desde nuestra experiencia, la respuesta es un rotundo no.

En la Organización Nacional de la Defensa del Deudor llevamos varios meses implementando gradualmente herramientas de inteligencia artificial y otras soluciones tecnológicas para mejorar nuestros procesos de trabajo.

Y los resultados han sido extraordinariamente interesantes.

Lejos de utilizar estas herramientas para despedir trabajadores, las hemos convertido en instrumentos que permiten a nuestro personal realizar sus actividades con mayor rapidez, precisión y eficiencia.

Tareas que anteriormente requerían mucho más tiempo ahora pueden desarrollarse en periodos considerablemente menores, sin que ello implique prescindir del conocimiento, la experiencia o el criterio humano de quienes integran nuestra organización.

El resultado ha sido exactamente el contrario al que plantea Salinas Pliego.

En lugar de reducir nuestra plantilla laboral, la hemos incrementado un 25%.

¿Por qué?

Porque al volvernos más eficientes hemos logrado ampliar nuestra capacidad para atender a más personas que atraviesan dificultades económicas y necesitan ayuda para resolver sus problemas de endeudamiento.

Es decir, la tecnología nos ha permitido crecer, y ese crecimiento se ha traducido en nuevas oportunidades de empleo.

Pero hay otro aspecto que consideramos todavía más importante.

Gracias a estas mejoras de productividad, en nuestra organización ya hemos reducido la jornada laboral a menos de 40 horas semanales por trabajador.

No porque una disposición gubernamental nos haya obligado a hacerlo, sino porque descubrimos que, con las herramientas adecuadas, nuestro personal puede cumplir sus responsabilidades en menos tiempo.

¿Y por qué habríamos de exigirle permanecer más horas trabajando cuando puede realizar sus actividades satisfactoriamente en una jornada menor?

Preferimos que ese tiempo adicional pueda dedicarlo a su familia, al descanso, al entretenimiento, a sus actividades personales o, simplemente, a disfrutar de su propia vida.

Porque los trabajadores no existen únicamente para producir. Son seres humanos con necesidades, aspiraciones, responsabilidades familiares y derechos.

Y una empresa no debería olvidar jamás esa realidad.

Por supuesto, entendemos perfectamente que las empresas necesitan ser rentables. La nuestra también debe serlo para sostener sus operaciones, cumplir sus obligaciones y continuar creciendo.

No estamos proponiendo que los empresarios renuncien a la eficiencia, a la innovación o a la legítima búsqueda de mejores resultados económicos.

Estamos demostrando, desde nuestra propia experiencia, que existe otra manera de alcanzar esos objetivos.

Una en la que la tecnología fortalece al trabajador en lugar de convertirlo automáticamente en prescindible.

Una en la que el incremento de la productividad permite ampliar las operaciones, contratar más personal y mejorar las condiciones laborales.

Una en la que el éxito empresarial no se mide exclusivamente por cuánto dinero puede ahorrarse eliminando puestos de trabajo, sino también por cuánto valor puede generar aprovechando mejor el talento humano.

Desde luego, nuestra organización y Banco Azteca tienen dimensiones, actividades y estructuras operativas muy diferentes. No pretendemos afirmar que todas las empresas puedan reproducir exactamente nuestros resultados.

Pero sí podemos afirmar algo fundamental: la sustitución masiva de trabajadores no es la única alternativa que ofrece el desarrollo tecnológico.

Es una decisión empresarial entre varias posibilidades.

Y las decisiones empresariales también reflejan valores.

Resulta especialmente preocupante que se presente el derecho a enfermarse, a formar una familia o a organizarse sindicalmente como si fueran obstáculos para el progreso.

La maternidad no es una falla del sistema productivo. La enfermedad no es una deficiencia del trabajador. El descanso no es un privilegio injustificado.

Son realidades inseparables de nuestra condición humana.

Durante generaciones, el desarrollo tecnológico ha prometido liberarnos de las tareas más pesadas, repetitivas y desgastantes. Hoy, con la inteligencia artificial, estamos frente a una oportunidad histórica para acercarnos a ese objetivo.

Sin embargo, existe el riesgo de que una parte importante de esas ganancias de productividad termine beneficiando exclusivamente a quienes son propietarios de las empresas, mientras los trabajadores enfrentan desempleo, incertidumbre o mayores exigencias laborales.

Ese resultado no es inevitable.

En nuestra organización hemos comenzado a comprobarlo con hechos concretos: después de varios meses de incorporar gradualmente herramientas de inteligencia artificial, hoy tenemos más trabajadores, jornadas más cortas y una mayor capacidad para ayudar a quienes necesitan nuestros servicios.

No afirmamos que nuestro modelo sea perfecto ni que pueda aplicarse sin modificaciones a cualquier actividad económica. Pero los resultados iniciales nos muestran que es posible aprovechar el progreso tecnológico sin convertir al trabajador en su principal víctima.

Y quizá ahí se encuentre la diferencia más importante entre ambas visiones empresariales.

Mientras algunos se preguntan cuántos trabajadores pueden eliminar gracias a las máquinas, nosotros nos preguntamos a cuántas personas más podemos ayudar gracias a la tecnología y cómo podemos mejorar la vida de quienes trabajan con nosotros.

La inteligencia artificial no tiene por qué convertirse en una herramienta para deshumanizar el empleo.

Puede ser exactamente lo contrario: una oportunidad para que las personas trabajen mejor, tengan más tiempo para vivir y participen de los beneficios del progreso tecnológico.

Porque al final, el verdadero avance de una sociedad no debería medirse solamente por la cantidad de máquinas que logra poner a trabajar.

Debería medirse también por la calidad de vida que consigue ofrecer a sus habitantes.

Y si después de desarrollar tecnologías capaces de realizar en minutos tareas que antes requerían horas, seguimos creyendo que el único resultado deseable es despedir trabajadores, entonces quizá el problema nunca estuvo en la capacidad de nuestras máquinas.

Quizá el problema está en nuestra manera de entender el progreso.

Organización Nacional de la Defensa del Deudor, S.C.