Del 13 al 17 de noviembre, millones de mexicanos tendrán frente a ellos descuentos, promociones bancarias y facilidades de pago. El Buen Fin puede ser una excelente oportunidad para ahorrar, pero también una puerta al sobreendeudamiento cuando las compras se realizan sin planeación.

Desde la Organización Nacional de la Defensa Del Deudor recomendamos comenzar con una regla sencilla: una oferta solamente representa un ahorro cuando compras algo que realmente necesitas y a un precio verdaderamente reducido.

Antes de comprar, compara precios. La Profeco cuenta con herramientas para consultar y comparar precios, lo que ayuda a detectar descuentos engañosos. No te dejes llevar únicamente por los porcentajes anunciados.

Cuidado con los meses sin intereses. Comprar un refrigerador de $12,000 a 12 meses representa pagar $1,000 mensuales durante un año. Pero si agregas un celular, una televisión y otros artículos, las mensualidades pueden convertirse en una carga considerable. Utiliza este financiamiento principalmente para bienes duraderos y siempre que tengas capacidad de pago.

También conviene revisar las promociones de bonificación bancaria. Un supuesto 15% de devolución puede estar condicionado a montos mínimos, registros previos o límites de reembolso. Lee las condiciones antes de pagar.

Otro consejo fundamental: no comprometas anticipadamente tu aguinaldo. Ese dinero también puede servir para liquidar deudas costosas, crear un fondo de emergencia o cubrir gastos de diciembre y enero.

En compras por internet, utiliza comercios reconocidos, verifica la dirección electrónica y evita enlaces recibidos por mensajes sospechosos. Conserva comprobantes, capturas de promociones y garantías.

Finalmente, si actualmente tienes dificultades para pagar tus tarjetas o préstamos, adquirir nuevas deudas para aprovechar descuentos difícilmente será una buena decisión.

En la Organización Nacional de la Defensa Del Deudor sostenemos que el verdadero éxito del Buen Fin no consiste en llenar bolsas ni aprovechar todas las promociones, sino en obtener lo que necesitas sin sacrificar tu tranquilidad financiera.

Recuerda: el mejor descuento es aquel que no termina convirtiéndose en una deuda que no puedes pagar.