La pregunta ya no es si la Inteligencia Artificial cambiará al mundo. La pregunta es: ¿quién va a decidir cómo cambia? Y quizá por eso la noticia más importante sobre Inteligencia Artificial de esta semana no vino de Silicon Valley, OpenAI, Google o Nvidia. Vino del Vaticano.

El Papa León XIV publicó Magnifica Humanitas, la primera encíclica de la historia dedicada completamente a la Inteligencia Artificial. Un documento de 245 párrafos que ya está siendo llamado por académicos y analistas la “Rerum Novarum de la era digital”. No es casualidad.

En 1891, el Papa León XIII escribió Rerum Novarum, para responder a la Revolución Industrial, la explotación laboral y el nacimiento del capitalismo moderno. Hoy, 135 años después, León XIV parece lanzar la misma advertencia, pero frente a otro tipo de revolución: la revolución algorítmica.

Publicada por la Santa Sede el 15 de mayo de 2026, Magnifica Humanitas constituye el primer documento encíclico dedicado integralmente a la Inteligencia Artificial. Su aparición marca la entrada formal de la Iglesia Católica en uno de los debates más trascendentales del siglo XXI: la gobernanza ética, jurídica y social de los sistemas algorítmicos.

La IA ya no es una herramienta futurista, sino el sistema invisible que comienza a decidir qué vemos, qué consumimos, qué creemos, qué compramos, qué estudiamos, quién obtiene un crédito, quién consigue trabajo, qué contenido se vuelve viral y, eventualmente, quién tendrá poder. Y eso convierte a la Inteligencia Artificial en una cuestión política, jurídica y moral y no solamente tecnológica.

La encíclica Magnifica Humanitas

La palabra encíclica proviene del griego enkýklios (ἐγκύκλιος), que significa “circular” o “dirigida a todos”. Históricamente era una carta enviada ampliamente para instrucción general.

En la Iglesia Católica, una encíclica es una carta solemne del Papa dirigida normalmente a los obispos, aunque en la práctica se dirige también a fieles, académicos, gobiernos y a toda la humanidad. No es una ley ni un tratado internacional, sino una manifestación del magisterio pontificio.

La expresión latina Magnifica Humanitas puede traducirse como: “La grandeza de la humanidad” o “Magnífica humanidad”. El título refleja la tesis central del documento: que la tecnología debe estar al servicio de la persona humana y no sustituirla ni degradarla. El Papa insiste en que la dignidad humana es superior a cualquier sistema tecnológico.

La encíclica fue firmada el 15 de mayo de 2026, exactamente en el 135 aniversario de la encíclica Rerum Novarum, publicada por el Papa León XIII durante la Revolución Industrial y en este caso la comparación es deliberada:

León XIII abordó el impacto social de la industrialización.

León XIV aborda el impacto social de la Inteligencia Artificial.

Desde la perspectiva del Derecho Canónico, la encíclica no es una ley universal de la Iglesia, no modifica directamente el Código de Derecho Canónico, ni crea sanciones; pero sí forma parte del Magisterio ordinario pontificio. Por lo que tiene una enorme autoridad doctrinal y orientadora, especialmente en materia moral y social, aunque no constituye una definición dogmática ex cathedra. Su fuerza radica más en la autoridad moral e intelectual que en la coerción jurídica.

Puede impactar los sistemas jurídicos del mundo indirectamente porque las encíclicas históricamente han influido en legislación laboral, derechos humanos, doctrina social, pensamiento constitucional, movimientos sociales y hasta en organismos internacionales. Tal como ocurrió con Rerum Novarum, Pacem in Terris, Populorum Progressio o Laudato Si, cuya influencia trascendió el ámbito eclesial para incorporarse al debate sobre derechos humanos, desarrollo sostenible, justicia social y protección ambiental.

En el caso de Magnifica Humanitas, podría influir en regulación de IA, protección de datos, derechos digitales, responsabilidad algorítmica, gobernanza tecnológica y en la prohibición o limitación de armas autónomas.

Temas principales

1. La IA no es neutral . El Papa sostiene que toda tecnología refleja los valores de quienes la diseñan, financian y utilizan.

2. Concentración de poder . Advierte contra la acumulación de control tecnológico en pocas empresas o élites.

3. Trabajo humano . Existe preocupación por el desplazamiento masivo de trabajadores y la necesidad de reconversión laboral.

4. Armas autónomas . El Papa habla expresamente de “desarmar la IA” y alerta sobre su uso militar.

5. Dignidad humana . La persona no puede reducirse a datos, productividad o rendimiento cognitivo.

“La IA no es neutral”

Esa es probablemente una de las frases más importantes de toda la encíclica. Durante años se nos vendió la idea de que los algoritmos eran objetivos, matemáticos, casi “puros”. Pero hoy sabemos que los sistemas de Inteligencia Artificial aprenden de datos humanos, prejuicios e intereses humanos, por lo que precisamente la IA refleja a quienes la diseñan.

Ahí aparece una de las mayores coincidencias entre Magnifica Humanitas y muchas de las discusiones que desde hace años se vienen planteando en artículos sobre gobernanza digital, derechos humanos y regulación tecnológica. Porque los códigos éticos de la economía, la ciencia, el derecho y el trabajo nunca han existido aislados de la moral.

Toda regulación económica tiene detrás una idea de justicia, toda legislación laboral tiene detrás una idea de dignidad humana y toda innovación tecnológica termina enfrentándose a una pregunta ética. ¿Qué estamos dispuestos a permitir?

El problema ya no es el futuro. Es el presente

La encíclica llega en un momento en el que los riesgos dejaron de ser hipotéticos:

Deepfakes políticos. Desinformación algorítmica. Niñas y niños atrapados en arquitecturas digitales diseñadas para generar adicción. Automatización laboral. Sesgos en sistemas de contratación. Discriminación algorítmica. Vigilancia masiva. Manipulación emocional mediante plataformas. Armas autónomas

La discusión ya no pertenece a la ciencia ficción, pertenece a tribunales, congresos, universidades y sistemas jurídicos. Y ahí está quizá uno de los puntos más relevantes de Magnifica Humanitas: entender que la IA no es solamente un tema de ingeniería, sino de gobernanza global. Porque quien controle los algoritmos controlará buena parte de la economía, la información y la democracia del siglo XXI.

La nueva batalla jurídica del siglo

Para quienes trabajamos o estudiamos derecho, arbitraje internacional o derechos digitales, el documento resulta particularmente interesante. ¿Por qué? Porque anticipa muchos de los litigios que probablemente dominarán la próxima década:

¿Quién responde cuando una IA discrimina?

¿Puede existir debido proceso frente a decisiones automatizadas?

¿Cómo se impugna un algoritmo opaco?

¿Quién tiene jurisdicción sobre sistemas globales entrenados en múltiples países?

¿Qué ocurre cuando una IA afecta derechos humanos?

¿Puede un Estado prohibir ciertos modelos?

¿Quién regula empresas tecnológicas con más poder económico que muchos gobiernos?

Durante años, el derecho avanzó más lento que la tecnología, pero hoy parece estar corriendo para alcanzarla.

“Desarmar la IA”

Uno de los conceptos más fuertes de la encíclica es la idea de “desarmar la Inteligencia Artificial” y no es una metáfora menor.

El Vaticano advierte expresamente sobre armas autónomas y sistemas capaces de tomar decisiones letales sin intervención humana. Y aunque pueda sonar lejano, ya existen proyectos militares basados en IA para vigilancia, selección de objetivos y operaciones automatizadas. La pregunta ética es brutal: ¿Debe una máquina decidir sobre la vida humana?

La generación que crecerá gobernada por algoritmos

Quizá el punto más importante para los jóvenes sea este:

Nuestra generación será probablemente la primera en vivir completamente atravesada por Inteligencia Artificial. Desde la educación hasta las relaciones personales, desde el trabajo hasta la salud mental, desde el entretenimiento hasta la política. Y por eso el debate no puede quedarse únicamente en manos de empresas tecnológicas porque la IA no solamente está transformando herramientas; está transformando comportamientos humanos. Está modificando atención, emociones, lenguaje, vínculos y percepción de la realidad.

El Vaticano entendió algo que muchos gobiernos todavía no

La discusión sobre Inteligencia Artificial no es únicamente técnica, es antropológica; es decir, obliga a redefinir qué significa ser humano en una era donde las máquinas comienzan a imitar creatividad, lenguaje, razonamiento y emociones.

Y quizá ahí radica la fuerza simbólica de Magnifica Humanitas. No porque vaya a crear leyes, tampoco porque tenga efectos jurídicos obligatorios, sino porque intenta construir algo mucho más profundo: un marco moral global para la era digital.

Tal vez por eso ya muchos la llaman la Rerum Novarum del algoritmo. Porque, así como la Revolución Industrial obligó al mundo a replantear el trabajo, los derechos y la justicia social, la revolución de la Inteligencia Artificial podría obligarnos a replantear la dignidad humana misma. La gran pregunta ya no es qué pueden hacer las máquinas. La gran pregunta es qué estamos dispuestos a permitir que hagan.

Referencias