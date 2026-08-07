A veces se habla de política como si estuviera separada de la vida diaria, pero no es así. La economía está en todo: en el empleo que sostiene una casa, en el negocio que abre cada mañana, en la empresa que decide invertir, en el productor que espera una buena temporada, en el joven que busca su primera oportunidad y en la familia que quiere vivir con más tranquilidad.

Querétaro ha sido, durante muchos años, sinónimo de trabajo, orden, crecimiento y capacidad productiva. Eso nadie lo puede negar. Nuestro estado ha sabido atraer inversión, formar talento, construir industria y colocarse en una posición importante dentro del país. Pero el reto de los próximos años no será solamente crecer. El verdadero reto será decidir para quién crecemos, cómo crecemos y hasta dónde queremos llevar ese crecimiento.

Porque una economía fuerte no se mide únicamente por los anuncios de inversión ni por los parques industriales. Se mide también por la confianza que siente quien tiene una pequeña empresa, por la estabilidad de quien paga una nómina, por la seguridad de quien abre un local, por la oportunidad de quien quiere emprender, por la competitividad de quien produce y por la tranquilidad de las familias que dependen de que el trabajo no falte.

En Querétaro tenemos que cuidar a todos los motores de la economía. Al gran empresario que genera miles de empleos y trae inversión. A la mediana empresa que compite, innova y abre mercado. A la pequeña empresa que sostiene familias enteras. Al comerciante que vive de su esfuerzo diario. Al productor del campo que enfrenta condiciones cada vez más complejas. A la mujer emprendedora que convierte una necesidad en oportunidad. Al joven que tiene ideas nuevas, pero muchas veces no encuentra respaldo para llevarlas a la realidad.

Todos forman parte del mismo ecosistema. Y si uno de esos motores se debilita, Querétaro lo resiente.

Por eso, la política económica debe dejar de verse como un tema exclusivo de especialistas. La economía se habla en los consejos empresariales, sí, pero también en los mercados, en los talleres, en los comercios, en los restaurantes, en las comunidades rurales, en las universidades y en las colonias donde la gente sabe perfectamente lo que cuesta salir adelante. Quien escucha al territorio entiende algo muy simple: la economía no son solo números; son personas tomando decisiones todos los días para sostener su vida y la de los demás.

Querétaro necesita una visión económica que dé certeza. Certeza para invertir. Certeza para contratar. Certeza para emprender. Certeza para producir. Certeza para crecer. Porque cuando hay confianza, la economía se mueve. Y cuando la economía se mueve, hay empleo, hay ingreso, hay oportunidades y hay futuro.

Pero la confianza no se decreta. Se construye.

Se construye con reglas claras, con diálogo permanente, con seguridad, con infraestructura, con movilidad, con energía suficiente, con agua, con menos trámites, con capacitación, con innovación y con gobiernos que entiendan que su papel no es complicar la vida de quien trabaja, sino facilitar el desarrollo de quienes generan valor.

A Querétaro le urge una conversación más seria entre gobierno, empresarios, universidades, trabajadores y sociedad. No una conversación de fotografía. Una conversación real, donde se escuche a quien invierte, pero también a quien apenas está empezando. Donde se escuche a la industria, pero también al comercio local. Donde se escuche a los parques empresariales, pero también a los productores, a los emprendedores y a quienes viven la economía desde abajo.

Porque el desarrollo económico debe tener equilibrio. No podemos permitir que unos municipios avancen a gran velocidad mientras otros siguen esperando oportunidades básicas. Querétaro cuenta con 18 municipios y cada uno tiene una vocación distinta. En unos hay industria; en otros, campo. En unos hay turismo; en otros, comercio. En unos hay talento joven esperando una oportunidad; en otros, comunidades que necesitan conectividad, capacitación, caminos, agua o inversión.

No se puede aplicar la misma receta para todo el estado. Eso sería un error.

Lo he visto recorriendo Querétaro. He escuchado a empresarios que piden certeza. A pequeños comerciantes que piden seguridad y menos obstáculos. A productores que piden apoyo real para que su trabajo sea rentable. A jóvenes que quieren emprender, pero no saben por dónde empezar. A mujeres que sostienen negocios familiares y necesitan herramientas para crecer. A trabajadores que quieren mejores oportunidades sin tener que salir de su municipio.

Cada región tiene algo que aportar. Pero también cada región necesita una estrategia propia.

Por eso insisto: nadie puede hablar del futuro económico de Querétaro sin conocer su territorio. No basta con saber dónde están las grandes inversiones. Hay que saber dónde están las necesidades, los talentos, los problemas y las oportunidades. Hay que caminar los municipios, escuchar a sus sectores productivos y entender que la economía queretana no se construye desde una sola oficina ni desde una sola mirada.

Y lo digo con absoluta convicción: nadie ha recorrido Querétaro como yo. Nadie ha escuchado con la misma constancia a sus regiones, a sus comunidades, a sus jóvenes, a sus mujeres, a sus empresarios, a sus productores y a sus comerciantes. Nadie puede entender lo que Querétaro necesita si no ha estado ahí, donde la economía se vive sin discurso y sin maquillaje.

El 2027 nos obliga a pensar en grande, pero también a pensar con responsabilidad. Querétaro no puede improvisar su futuro económico. Necesita rumbo. Necesita capacidad. Necesita sensibilidad. Necesita una política que entienda que la inversión es importante, pero que el bienestar de la gente es indispensable. Necesita crecer, sí, pero crecer con sentido.

Cuidar a los empresarios no significa olvidar a los trabajadores. Impulsar la inversión no significa abandonar a los pequeños negocios. Fortalecer la industria no significa dejar atrás al campo. La verdadera visión de estado consiste en unir esas fuerzas, no enfrentarlas. En construir un modelo donde el desarrollo económico y la justicia social caminen juntos.

Ese debe ser el nuevo acuerdo económico de Querétaro: que quien quiera invertir encuentre confianza; que quien quiera emprender encuentre apoyo; que quien quiera trabajar encuentre oportunidades; que quien produzca encuentre condiciones; que quien arriesgue su patrimonio no se sienta solo; y que cada municipio pueda desarrollar su propia vocación sin quedarse atrás.

Querétaro tiene todo para lograrlo. Tiene ubicación, talento, historia, disciplina, universidades, industria, creatividad y una sociedad que sabe trabajar. Lo que necesitamos es ordenar esa fuerza con una visión clara: una economía que no sea fría ni distante, sino humana, cercana y capaz de tocar la vida de las familias.

Porque al final, de eso se trata. De que el crecimiento se convierta en empleo. De que el empleo se convierta en tranquilidad. De que la inversión se convierta en oportunidades. De que el emprendimiento se convierta en independencia. De que el esfuerzo de cada persona que trabaja por Querétaro tenga respaldo y futuro.

La economía queretana no necesita discursos huecos. Necesita decisiones. Necesita coordinación. Necesita escuchar a todos los niveles empresariales, desde los grandes grupos hasta el negocio más pequeño. Necesita entender que cada empresa, cada comercio, cada taller, cada campo productivo y cada emprendimiento cuenta.

Yo creo en un Querétaro donde la economía no deje a nadie fuera. Donde el desarrollo no se concentre en unas cuantas zonas. Donde el empresario grande y el pequeño comerciante sepan que tienen un lugar en el proyecto de estado. Donde los jóvenes puedan emprender, las mujeres puedan crecer, los productores puedan vivir dignamente de su trabajo y los trabajadores encuentren mejores oportunidades.

Ese Querétaro es posible.

Pero para construirlo hay que caminar, escuchar y decidir con valentía. Hay que dejar de ver la economía como una cifra y empezar a verla como lo que realmente es: la esperanza diaria de miles de familias.

Y mientras haya alguien en Querétaro dispuesto a invertir, producir, emprender, contratar, vender, trabajar o levantar una cortina cada mañana, ahí debe estar la política: no estorbando, no simulando, no llegando tarde, sino acompañando, facilitando y abriendo camino.

Porque cuando la economía se mueve, Querétaro respira. Y cuando todos sus sectores crecen juntos, el futuro deja de ser promesa y empieza a convertirse en realidad.