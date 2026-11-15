Desperté a la una de la mañana de este domingo; a menudo me persigue el peor de los monstruos: el desvelo. Batallé para volver a dormir porque me puse a curiosear noticias en el celular, “esa puta costumbre” —diría el tanguero Cacho Castaña— que tanto agrava el insomnio.

Leía una nota de Reforma publicada poco antes de la medianoche: “Parte CSP rumbo a China para la APEC 2026”. La firmaba la reportera Claudia Salazar; no sé si viajaba en el mismo avión que la presidenta.

Salazar narró el inicio del viaje de Claudia Sheinbaum de la Ciudad de México a Shenzhen, donde participará en la 33ª Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). Allí se reunirá con el presidente chino, Xi Jinping, y tendrá oportunidad de saludar y conversar, al menos brevemente, con otros mandatarios, entre ellos el estadounidense Donald Trump y el ruso Vladímir Putin.

Cito a la reportera: “La mandataria arribó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México pasadas las 23:00 horas… Mientras esperaba para el despegue... fue saludada por Zhu Jian, encargado de negocios de la embajada de la República Popular China en México”.

Y destacó un detalle con un dejo de la clásica, inevitable maledicencia periodística : “Al abordar al avión, la mandataria no fue recibida con porras, como es tendencia cuando aborda un vuelo comercial”.

Retomo el dato porque es relevante y, analizado con objetividad, bastante positivo para la presidenta. En estos casos el contexto es obligatorio, pero olvidó incluirlo la excelente reportera; seguramente por el cansancio de la hora —la gran mayoría en México ya dormía— la periodista de Reforma debía estar ya casi con los ojos cerrados.

El avión despegó a las 0:40 del domingo, casi a la una de la mañana. A esa hora la gente está más que medio dormida y, también, lógicamente intimidada por lo que le espera: ¡un viaje de 21 horas!

En los vuelos de madrugada nadie tiene los ojos bien abiertos ni ganas de echar vivas. Lo único que se quiere es acomodarse en el asiento —¡de la incomodísima clase turista!—, taparse con una manta y tratar de descansar. Que no hubiera aplausos no habla de la presidenta; habla del agotamiento del itinerario a tan altas horas de la noche.

Lo que importa es otra cosa: la presidenta de México viajó en turista, con la gente que no puede pagar la cabina más cómoda, la ejecutiva, que es también la más cara.

No sé cuántas personas suelen volar en China Southern de la CDMX a Shenzhen, ni cuántas son de origen chino o mexicano. Pero es razonable pensar que bastantes de quienes viajan en ejecutiva y en turista lo hacen por trabajo, más aún en estas fechas, que no son vacacionales: el puente de la Revolución no da para ir tan lejos. Hablamos de empleados y empleadas de empresas chinas o mexicanas, la mayoría sin recursos para pagar la cabina ejecutiva. Clase media trabajadora, pues.

Esa gente, si no está fanatizada por la ideología, seguramente reconoció el gesto de una presidenta que decidió volar como vuela la mayoría, en asientos que apenas se reclinan, durante 21 horas.

Y, por cierto, Sheinbaum no es cualquier gobernante: encabeza una de las 15 mayores economías del mundo y bien pudo viajar en el Gulfstream G5 que, me dicen, tiene la Fuerza Aérea Mexicana. También habría tenido que hacer escala, porque ese avión no alcanza a cubrir sin parar los 14 mil kilómetros hasta Shenzhen, pero el trayecto habría sido muchísimo más cómodo: con sillones amplios, cama y espacio para trabajar, sin vecinos de asiento ni filas para el baño.

Claudia Sheinbaum, a diferencia de otros presidentes de México y del mundo, se solidariza así con la inmensa mayoría que viaja en la incomodidad, absolutamente real, de la cabina de turista. Y eso lo agradece quien vuela así no por gusto de sufrir, sino porque no tiene recursos para pagar pasajes más caros.

La comitiva

Curiosa etimología la de comitiva: viene del latín tardío y deriva de comes, comitis, que significaba compañero o acompañante. De la misma raíz surge conde: los comites eran los acompañantes de confianza del emperador romano y, con el tiempo, la palabra pasó a designar a un noble.

En México, el mayor privilegio —símbolo de nobleza— era estar en la comitiva presidencial, sobre todo en el avión enorme que se usaba antes de que AMLO lo vendiera porque era una vergüenza que no lo tuviera ni Obama —ni Trump llega a tanta ostentación—.

Ahora, con Sheinbaum en clase turista durante 21 horas, estar en la comitiva es puro sufrimiento. Por eso —maledicencias inevitables— alguno de sus acompañantes, Marcelo Ebrard, se inventó un foro urgente en Londres para viajar por su cuenta en clase ejecutiva.

Del resto de la comitiva de Sheinbaum ignoro cómo viajó: el canciller Roberto Velasco; la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena; la de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz, y, según La Jornada, la secretaria de Energía, Luz Elena González.

Otras fuentes mencionan también al secretario de Salud, David Kershenobich; a la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, y a la secretaria de Agricultura, Columba Jazmín López Gutiérrez, quien ya se encontraba en China antes de la llegada de la presidenta.

Por tratarse de un viaje de 21 horas, sería perfectamente comprensible que Rosaura Ruiz (76 años) y David Kershenobich (83 años) optaran por la mayor comodidad de la clase ejecutiva. No afirmo que lo hayan hecho ni sería un reproche si así hubiera sido.

Veamos algunas estadísticas.

Cómo vuela el mundo (estimación)

De acuerdo con distintas fuentes, estimo que la aviación mundial tiene la siguiente distribución por cabina:

Turista y turista premium : 4 mil 750 millones de abordajes (no de personas distintas), el 94.81% del total. De ellos, 100 millones corresponden a turista premium .

4 mil 750 millones de abordajes (no de personas distintas), el 94.81% del total. De ellos, 100 millones corresponden a . Ejecutiva : 240 millones de abordajes, el 4.79%. Incluye la cabina que en los vuelos nacionales de Estados Unidos se llama first class , que en la práctica es una ejecutiva .

240 millones de abordajes, el 4.79%. Incluye la cabina que en los vuelos nacionales de Estados Unidos se llama , que en la práctica es una . Primera clase : 10 millones de abordajes, el 0.20%. Solo la primera clase de verdad, que existe casi exclusivamente en vuelos intercontinentales largos y en cada vez menos rutas: tiende a desaparecer por ser excesivamente cara. El A350 de China Southern en el que viaja la presidenta Sheinbaum no la tiene.

10 millones de abordajes, el 0.20%. Solo la de verdad, que existe casi exclusivamente en vuelos intercontinentales largos y en cada vez menos rutas: tiende a desaparecer por ser excesivamente cara. El A350 de China Southern en el que viaja la presidenta no la tiene. Jet privado regional : 7 millones de abordajes, el 0.14%. Jets ligeros y medianos, sin alcance para cruzar el océano. Cerca del 70% de estos vuelos ocurren en Estados Unidos.

7 millones de abordajes, el 0.14%. Jets ligeros y medianos, sin alcance para cruzar el océano. Cerca del 70% de estos vuelos ocurren en Estados Unidos. Jet privado con alcance intercontinental: 3 millones de abordajes, el 0.06%. Jets grandes como el Gulfstream G650, el Bombardier Global o el Falcon 8X. Que puedan cruzar el océano no significa que lo hagan: la mayoría de sus vuelos son nacionales o regionales. Los abordajes que sí cruzan un océano probablemente sean unos cientos de miles al año. Hay ricos mexicanos, beneficiados de concesiones y privatizaciones, que lo hacen con frecuencia, y alguno hasta lo presume en redes sociales: en efecto, el Tío Richie.

Notas : (i) Como se dijo, se suman abordajes, no personas: quien vuela 50 veces al año cuenta 50 veces. (ii) Primera clase y jet privado son, en buena parte, la misma gente. (iii) Los aviones presidenciales y de gobierno entran, para efectos de esta estimación, en las categorías de aviación privada.

¿Cómo se vuela en México?

Mi estimación: entre 20 y 25 millones de personas distintas en nuestro país se suben al menos una vez al año a un avión, comercial o privado. Es más o menos el 15% al 19% de la población. Dicho al revés: cuatro de cada cinco mexicanos no vuelan en todo el año.

Las cabinas premium deben pesar aquí todavía menos que en el promedio mundial, porque la mayoría de los vuelos nacionales son de aerolíneas de bajo costo, como Volaris y Viva, que no tienen clase ejecutiva; esta solo la ofrece Aeroméxico.

Seguro de gastos médicos, auto propio y streaming en México

Los 20 a 25 millones de personas que vuelan probablemente tienen, en su mayoría, auto propio o de la familia y acceso a streaming de paga. Una parte importante de ellos cuenta también con seguro de gastos médicos mayores.

En una población de alrededor de 133 millones de personas, estimo lo siguiente:

65 millones (aproximadamente el 50% de la población) viven en un hogar con automóvil. De unos 42 millones de autos que circulan en el país, alrededor de 6 millones 500 mil son de modelo reciente (cinco años de antigüedad o menos), el 15%. Los autos de lujo de modelo reciente son muchísimos menos: unos 220 mil, el 0.5%.

(aproximadamente el 50% de la población) viven en un hogar con automóvil. De unos 42 millones de autos que circulan en el país, alrededor de 6 millones 500 mil son de modelo reciente (cinco años de antigüedad o menos), el 15%. Los autos de lujo de modelo reciente son muchísimos menos: unos 220 mil, el 0.5%. 48 millones (el 36% de la población) viven en un hogar con streaming de paga.

(el 36% de la población) viven en un hogar con de paga. 14.5 millones (el 11% de la población) tienen seguro de gastos médicos mayores.

En pocas palabras: la mitad de los mexicanos tiene auto en casa, un tercio paga streaming, uno de cada nueve tiene seguro médico privado y uno de cada seis vuela al menos una vez al año.

Lo que sigue

La presidenta, desde que era jefa de gobierno de la Ciudad de México, mucho hizo para favorecer a la industria del streaming, que es ya el entretenimiento principal de las clases medias; las plataformas hasta querían homenajearla, lo que no sé si ocurrió.

Por lo demás, Sheinbabum se ha trasladado en las ciudades y en las carreteras mexicanas en coches austeros. Ahora, como presidenta, lo hace en camionetas de trabajo que, según he visto en imágenes, no tienen lujos excesivos y no son blindadas. No deja de ser una mujer de clase media trabajadora.

Una urgencia

Valdría la pena, desde la Presidencia de México, un gesto solidario con los 14.5 millones de personas de clase media que tienen seguros de gastos médicos mayores, cuyas primas se están volviendo impagables, sobre todo para quienes pasan de los 60 años de edad, que es cuando las aseguradoras más aumentan sus precios.

Mucha gente adulta mayor ya no puede, a la edad a la que empieza a enfermarse, con tales incrementos: entre mediados de 2025 y mediados de 2026, el número de asegurados cayó de 16.2 a 15.2 millones, y la propia asociación de aseguradoras dice no saber por qué. Eso dicen porque no quieren aceptar la realidad: tales empresas se pasan con sus tarifas.

Esta parte de la clase media, asegurada con sus propios recursos, agradecerá a la presidenta que ponga orden en una industria que abusa bastante.