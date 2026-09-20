¿Quién es Edgar Chucky Cadena? Tiene 26 años de edad y es uno de los principales ciclistas mexicanos de ruta. Integra el seleccionado nacional que competirá en el Mundial de Montreal el próximo domingo.

En el equipo solo dos ciclistas —sobre todo el Chucky y, en menor medida, Eder Frayre— tienen fuerza para ayudar a Isaac Torito del Toro a ganar la durísima prueba de ruta de 273.7 kilómetros y 3 mil 803 metros de desnivel positivo acumulado.

El Torito enfrentará a grandes ciclistas como Remco Evenepoel, de Bélgica, y Paul Seixas, de Francia, que participarán en el Mundial con equipos completos, cada uno con siete compañeros de primer nivel.

Ha habido un problema con el trámite migratorio de Edgar Cadena . Este ciclista buscó la visa de Estados Unidos, que no tenía, para luego solicitar el permiso canadiense. Al complicarse el trámite, decidió pedir la visa de Canadá, que ya fue aprobada, pero cuyo documento todavía no le ha sido entregado.

El problema se habría resuelto rápidamente si la Unión Ciclista de México, presidida por Bernardo de la Garza, hubiera acudido de inmediato a la CONADE —Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte—, ya que esta habría tramitado con mejor eficacia el documento de entrada a Canadá con el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es lo que finalmente ocurrió.

La Unión Ciclista de México si no dejó solo al Chucky Cadena, no lo apoyó con todo. El deportista hizo personalmente sus trámites y hasta pagó a una empresa especializada para que le ayudara.

La Unión Ciclista de México falló al no informar oportunamente. El problema, a punto de resolverse —falta que llegue el documento de la visa emitida por Canadá—, pudo superarse gracias a la intervención, tardía porque nadie informó a tiempo a las autoridades de la CONADE, encabezada por Rommel Pacheco, y la Secretaría de Relaciones Exteriores, cuyo responsable es Roberto Velasco. Lo que sigue es que tanto Pacheco como Velasco se apliquen y la visa llegue cuanto antes, ojalá este mismo domingo.

El Chucky sigue entrenando y no pierde la esperanza de participar en el Mundial de Ciclismo. Y aunque llegara prácticamente sobre la hora, incluso el sábado —ojalá mañana mismo—, podría ser de enorme utilidad para el Torito el domingo 27.

Pregunto a la presidenta Claudia Sheinbaum —y a los titulares de la CONADE y la SRE— : ¿la posibilidad de ganar un Mundial sería suficiente motivación como para que el gobierno de México destinara un avión militar para el Chucky Cadena y llegara a tiempo para descansar y entrenar un poco antes de la ruta de 273.7 kilómetros?

Isaac del Toro es uno de los favoritos; de hecho, el pasado 13 de septiembre ganó en el mismo circuito de Montreal, aunque con 59.3 kilómetros menos.

Hoy se celebró la contrarreloj individual. No es la especialidad del Torito, pero no le fue mal; inclusive le fue muy bien: sexto lugar. Pero, ni hablar, a sus principales rivales les fue mejor: el belga Evenepoel se llevó la medalla de oro y el francés Seixas, la de bronce.

En el UCI WorldTour, que es la máxima categoría del ciclismo profesional de ruta, en una carrera de más de 200 kilómetros invariablemente Del Toro, por la potencia de su equipo (UAE), sería favorito sobre Evenepoel (Red Bull) y Seixas (Decathlon), pero en el Mundial cada uno competirá por su país, y esto representa una desventaja notable para el mexicano.

En el equipo de Bélgica, a Evenepoel lo apoyarán grandes ciclistas que han demostrado su calidad en toda clase de carreras, como Wout van Aert —este podría inclusive ganar el Mundial—, Tiesj Benoot, Thibau Nys y Gianni Vermeersch. Y en la selección francesa, a Seixas lo acompañarán también varios corredores de primer nivel, como Valentin Paret-Peintre, Alex Baudin, Jordan Jegat, Bruno Armirail y Pavel Sivakov.

Del Toro solo contará con la ayuda de Frayre, quien no resistirá demasiado tiempo en la punta de la carrera, y el Chucky, quien sí podría ayudar a contener en el momento decisivo a las estrellas de Francia y Bélgica, además de a otras selecciones poderosas como las de Países Bajos, Estados Unidos, Gran Bretaña, Italia y España.

Es demasiado hándicap para Isaac del Toro no contar con su principal —y, en los momentos duros de la ruta, único— gregario, Edgar Cadena .

De ese tamaño es la importancia de Cadena, un joven modesto —si los soldados son pueblo uniformado, el Chucky es pueblo en bicicleta— que no tiene la culpa de que el ciclismo esté tan mal organizado en México, al grado de que no se hubiese recurrido a tiempo a las autoridades para gestionar una visa canadiense que, de haber sido necesario, la propia presidenta Sheinbaum habría podido solicitar con carácter de urgente al primer ministro Mark Carney.

En efecto, algo como lo que hizo la mandataria en el caso de BTS: llamar directamente al jefe del gobierno del país correspondiente. Para el grupo musical que tanto gusta a la juventud, telefoneó al presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, para ayudar a resolver el problema relacionado con la enorme demanda de boletos que había generado BTS en México.

¿Es más importante Edgar Cadena que BTS? Para el deporte nacional, sin duda . De su participación en la ruta canadiense dependerá que se incrementen o disminuyan las posibilidades de que un mexicano gane el Mundial de Ciclismo, lo que no es poca cosa.

Conste, no estoy diciendo que, sin Cadena, Isaac del Toro no pueda ganar. Por supuesto que puede. Tiene la calidad suficiente para lograrlo. Pero, sin al menos un gregario de calidad, vencer en una carrera de 273.7 kilómetros y alrededor de 3 mil 800 metros de desnivel positivo entra en la categoría de lo casi imposible. Con el apoyo de un solo compañero capaz de resistir hasta los últimos kilómetros, las posibilidades del Torito crecerán.

La visa está aprobada; lo que se necesitará en cuanto el Chucky tenga el documento es volar a Canadá. No habría mejor utilización de un avión de la Fuerza Aérea Mexicana. El general Ricardo Trevilla, secretario de la Defensa, deportista él mismo —su especialidad es la equitación—, lo prestaría con todo gusto y patriotismo.