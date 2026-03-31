Algo se está desbordando, pero no desde donde tradicionalmente se toman las decisiones. No viene de los despachos, ni de los recintos legislativos, ni de las cúpulas partidistas. Viene de abajo, de ese espacio que durante años fue subestimado, manipulado o simplemente ignorado: la calle. Y cuando la calle comienza a hablar con insistencia, no es por capricho, es porque algo dejó de funcionar.

Lo que hoy se observa en distintas ciudades ya no puede entenderse como protestas aisladas ni expresiones espontáneas sin dirección. Son movilizaciones masivas . Millones de personas en las calles, en distintas ciudades, en distintos países, en distintos contextos… pero con un hilo común: el hartazgo. Son síntomas de un desgaste acumulado, de una inconformidad que ha ido creciendo en silencio hasta encontrar una salida inevitable. Durante años, los partidos políticos prometieron representar, canalizar y resolver. Hoy, para muchos, ya no lo hacen.

Ese vacío no se queda sin ocupar. Nunca ocurre así. La política, como la naturaleza, aborrece los espacios vacíos. Y cuando las estructuras formales dejan de responder, surgen otros actores, otras voces, otros referentes. Lo que resulta significativo en este momento no es solo la intensidad de las movilizaciones, sino quiénes están logrando convocarlas.

Figuras del ámbito cultural, artístico y mediático —cuyo número además no deja de crecer— están asumiendo un papel que no les correspondía originalmente. No porque lo hayan buscado necesariamente, sino porque encontraron un terreno fértil: una sociedad dispuesta a escuchar a cualquiera que parezca auténtico frente a un sistema percibido como distante o agotado. Esa conexión emocional, directa y sin intermediarios, se convierte en una herramienta poderosa.

Ahí están nombres como Robert De Niro, Bruce Springsteen, Morgan Freeman, junto con Susan Sarandon, Mark Ruffalo, George Clooney, Meryl Streep, Alec Baldwin, Sean Penn, Oprah Winfrey, Leonardo DiCaprio, Jane Fonda, Barbra Streisand, Rosie O’Donnell, Kerry Washington, Jon Stewart, Stephen Colbert, Jimmy Kimmel, Taylor Swift, Madonna, Lady Gaga, Bono —y junto a ellos, un cúmulo cada vez más amplio de voces públicas, culturales, sociales, académicas y mediáticas que se han venido sumando en una convergencia inusual: un rechazo cada vez más articulado, más visible y más transversal frente al poder—.

Pero esa misma fuerza encierra un riesgo. Porque movilizar no es lo mismo que conducir. Encender no equivale a construir. Y ahí es donde comienza la tensión real del momento que se vive. La protesta puede abrir grietas, puede sacudir estructuras, puede incluso modificar decisiones. Pero gobernar exige algo más: método, estructura, acuerdos, visión de largo plazo.

El fenómeno tiene implicaciones profundas. Por un lado, exhibe el deterioro de los canales tradicionales de representación. Por otro, revela que la sociedad no ha dejado de interesarse en lo público. Al contrario, está buscando nuevas formas de involucrarse, nuevas voces que la interpreten.

En ese contexto, el impacto político es inevitable. Las movilizaciones no son neutrales. Tienen destinatarios claros, afectan narrativas y obligan a posicionamientos. Golpean directamente al poder, pero también incomodan a quienes, desde la oposición formal, no han logrado capitalizar ese descontento.

El caso de liderazgos polarizantes es particularmente interesante. Lejos de debilitarse automáticamente frente a la crítica, suelen encontrar en la confrontación un elemento de fortalecimiento. Su base no busca consenso, busca reafirmación. No le temen al conflicto, lo necesitan. Por eso, pensar en una caída inmediata es simplificar demasiado el escenario.

Lo que sí empieza a hacerse visible es el desgaste. No como un evento súbito, sino como un proceso acumulativo. Se erosiona la legitimidad, se reduce el margen de maniobra, se fragmenta la cohesión interna, se pierde control sobre la narrativa. Y cuando esos elementos se combinan, el problema ya no es si se mantiene el poder, sino cómo se ejerce.

Gobernar en medio de una presión social creciente —de millones en las calles y de una crítica cada vez más articulada— no es imposible, pero sí cada vez más complejo. Las decisiones dejan de tomarse en un entorno controlado y comienzan a responder a una dinámica más volátil, más emocional, más impredecible. Y ahí es donde el sistema muestra sus límites.

Porque mientras la calle gana protagonismo, las instituciones pierden capacidad de conducción. No desaparecen, pero se debilitan. Siguen ahí, pero cada vez pesan menos en la definición del rumbo. Y eso abre un escenario delicado.

El mayor riesgo no es la protesta en sí misma. Las sociedades necesitan expresarse, cuestionar, exigir. El verdadero riesgo aparece cuando ese descontento es capitalizado por liderazgos que no necesariamente tienen la capacidad o la intención de construir estabilidad.

Ese tipo de figuras puede conectar con el ánimo social de forma inmediata, pero no siempre ofrece soluciones sostenibles. Pueden interpretar el enojo, pero no necesariamente traducirlo en políticas públicas. Pueden movilizar multitudes, pero no articular acuerdos. Y sin acuerdos, no hay gobernabilidad posible.

Lo que está en juego no es menor. Se trata de una transición en la forma en que la sociedad se relaciona con el poder. Los partidos pierden centralidad, los liderazgos tradicionales se desgastan y emergen nuevos actores que operan bajo reglas distintas.

La pregunta ya no es si las protestas van a crecer. Todo indica que sí. La verdadera incógnita es quién logrará encabezar ese movimiento, porque cuando la calle habla alguien termina interpretándola, y ese alguien puede fortalecer el sistema o terminar de romperlo.

Y en medio de todo esto, la pregunta inevitable empieza a tomar forma. ¿Será suficiente? ¿Le quedará claro a Donald Trump que el desgaste es real, que la presión ya no es marginal y que el rechazo ha dejado de ser sectorial para volverse transversal? ¿O seguirá operando bajo la lógica que lo ha definido, la del líder que no duda, la del poder que no se reconoce limitado, la del hombre que no se asume en declive sino en control? Porque ese es el punto más delicado: cuando un liderazgo empieza a desgastarse, puede corregir o puede radicalizarse, y la historia muestra que muchas veces elige lo segundo. Por eso la pregunta de fondo no es solo si la calle va a crecer, eso ya está ocurriendo; la verdadera pregunta es si quien hoy ejerce el poder entenderá el mensaje o decidirá ignorarlo, porque cuando el poder deja de escuchar, la historia rara vez se vuelve más estable.