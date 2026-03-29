Hay preguntas que parecen menores, casi administrativas, pero que en realidad revelan el fondo de una disputa mucho más grande. ¿Quién paga a los abogados de un acusado? En condiciones normales, la respuesta sería simple: el propio acusado o, en su defecto, el Estado mediante un defensor público. Pero cuando el acusado es Nicolás Maduro, cuando el juicio ocurre en Nueva York y cuando de por medio hay sanciones internacionales, la pregunta deja de ser jurídica para convertirse en profundamente política.

Hoy, en una corte federal de Manhattan, no solo se discute un proceso penal por narcotráfico. Se está ventilando un conflicto de legitimidades, de poder y de narrativa. De un lado, el gobierno de Estados Unidos sostiene que Maduro, al no ser reconocido como presidente legítimo de Venezuela, no puede echar mano de recursos públicos de ese país para financiar su defensa. Del otro, el propio Maduro y su equipo legal argumentan que existe una obligación del Estado venezolano de cubrir esos gastos, conforme a sus leyes y prácticas institucionales.

El choque no es menor. Es, en realidad, el punto exacto donde colisionan el derecho internacional, las sanciones económicas y las garantías constitucionales.

El caso ha tomado un giro particularmente delicado porque el Departamento del Tesoro estadounidense ha bloqueado la posibilidad de que fondos venezolanos sean utilizados para pagar a los abogados del exmandatario. Esto, según la defensa, limita su capacidad de elegir representación legal adecuada, un derecho protegido por la sexta enmienda de la Constitución estadounidense.

Y aquí aparece la primera gran contradicción.

Estados Unidos sostiene que Maduro no puede usar recursos del Estado venezolano porque no lo reconoce como presidente. Pero, al mismo tiempo, lo juzga como jefe de una estructura criminal que, presuntamente, operaba desde el poder estatal. Es decir, lo despoja de legitimidad política, pero le atribuye responsabilidad política plena. No es una paradoja menor.

La defensa ha sido enfática: Maduro, dicen, no tiene recursos personales suficientes para enfrentar un juicio de esta magnitud. Y no se trata de cualquier proceso. Estamos hablando de uno de los casos más complejos y costosos del sistema judicial estadounidense, donde los honorarios de abogados especializados pueden escalar a millones de dólares.

La fiscalía, por su parte, se mantiene firme: permitir el uso de fondos públicos venezolanos equivaldría a validar, aunque sea indirectamente, a un gobierno que Washington ha decidido desconocer desde hace años.

Pero el problema no desaparece por decreto.

Si Maduro no puede pagar una defensa privada y tampoco puede acceder a recursos estatales, la alternativa es un defensor público. Y ahí surge otra tensión: ¿puede un caso de esta complejidad, con implicaciones geopolíticas, sostenerse sobre una defensa de oficio sin abrir la puerta a cuestionamientos sobre la equidad del proceso?

El juez ha mostrado dudas. Ha cuestionado la rigidez de la postura estadounidense y ha dejado entrever que el bloqueo podría tener consecuencias legales más amplias. Incluso ha sugerido, sin afirmarlo de manera categórica, que si no se garantiza adecuadamente el derecho a la defensa, el caso podría tambalearse.

Y ese es el verdadero riesgo.

Porque más allá de las simpatías o rechazos que despierte Maduro, lo que está en juego es la solidez del sistema judicial estadounidense. Si un proceso de esta envergadura termina contaminado por decisiones políticas —como el manejo de sanciones económicas—, el precedente sería delicado.

No se trata de defender a Maduro. Se trata de defender el principio de que incluso el acusado más incómodo, más cuestionado o más impopular tiene derecho a una defensa plena.

La justicia no puede ser selectiva sin dejar de ser justicia.

Pero tampoco hay ingenuidad en este escenario. El argumento de que el Estado venezolano debe pagar la defensa de Maduro abre otra discusión incómoda: ¿es legítimo que recursos públicos —en un país sumido en crisis económica— se destinen a costear la defensa de un exmandatario acusado de delitos graves?

Ahí la narrativa cambia de ángulo.

Para muchos venezolanos, la idea de que el erario financie abogados en Nueva York resulta, por decir lo menos, irritante. No es solo una discusión legal; es una cuestión ética y política. Es la percepción de que, una vez más, el poder busca protegerse a sí mismo, aun cuando ya ha perdido el control formal del Estado.

Y sin embargo, desde la lógica del derecho, el argumento tiene sustento: si un funcionario actuó en ejercicio de sus funciones, el Estado podría estar obligado a cubrir su defensa. Esa es la base que sostiene el equipo legal de Maduro.

El problema es que este caso no se mueve en el terreno de lo ordinario.

Aquí confluyen sanciones internacionales, disputas de reconocimiento diplomático, intereses geopolíticos y una narrativa de lucha contra el narcotráfico que Washington ha impulsado durante décadas.

Por eso, la pregunta inicial —quién paga a los abogados— es apenas la superficie de algo mucho más profundo.

Es, en realidad, una batalla por el control del relato.

Si Estados Unidos logra sostener el proceso sin ceder en el tema del financiamiento, enviará el mensaje de que su sistema judicial puede operar incluso bajo condiciones políticas adversas. Pero si el caso se debilita o se cae por cuestiones relacionadas con el derecho a la defensa, el golpe será doble: jurídico y político.

Para Maduro, en cambio, el escenario también es complejo. Alegar falta de recursos personales abre una narrativa incómoda para quien durante años concentró el poder en Venezuela. Pero insistir en el uso de fondos estatales lo coloca en el terreno de la legitimidad que precisamente le niegan.

Es un juego de equilibrios precarios.

Al final, lo que está ocurriendo en esa sala de Manhattan no es solo un juicio. Es un espejo de las tensiones contemporáneas entre justicia y poder, entre derecho y política, entre principios y conveniencias.

Y como suele ocurrir en estos casos, la respuesta a la pregunta inicial probablemente no será limpia ni satisfactoria.

Porque cuando el poder se sienta en el banquillo, hasta el costo de un abogado se convierte en un campo de batalla.

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@salvadorcosio1