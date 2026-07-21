El dolor de perder a una hija de 13 años es inconmensurable, pero que esa pérdida se envuelva en mentiras, contradicciones y brutalidad lo convierte en una herida que grita por justicia. Lo ocurrido con Dafne en la academia militarizada Doenitz, en Ciudad Madero, Tamaulipas, no es un accidente desafortunado, es la consecuencia de un sistema opaco, sin vigilancia y al amparo de una impunidad que se ha permitido crecer bajo la falsa máscara de formación y valores.

Alejandra Quintos, su madre, actuó de buena fe, pagó una cuota, (muy elevada, por cierto) y confió en la publicidad de un centro que prometía un campamento de verano seguro, con alojamiento y actividades. Solo cuatro días después, la realidad destrozó esa confianza. Primero las evasivas, le dijeron que su hija sufrió un desvanecimiento por esfuerzo, que la llevaron a un chequeo a una farmacia, (¿no tenían un médico en un espacio donde habría jóvenes en un campamento?). Le dijeron que todo bien, que le ordenaron reposo.

Luego, la sospecha que se hace evidente en un video. La niña aparece con el rostro golpeado y el labio hinchado. Dijo en tono débil: “estoy bien, solo no tengo ganas de reír”. Más tarde le llaman para decir que Dafne había muerto.

Lo que sigue es la crueldad sin límites: le entregan a la madre su cuerpo sin ropa, solo con una prenda interior manchada y dentro de una bolsa. Como si su vida no hubiera valido nada.

Los resultados de la necropsia señalan que la niña murió por ahogamiento y que tenía los pulmones llenos de agua. Esto contradice la versión oficial de una caída en la bañera. Sumado a los hematomas visibles, todo apunta a un acto deliberado, violento y premeditado. Pero lo más aterrador es que la muerte de Dafne destapó una cloaca y decenas de exalumnos han roto el silencio ante la Fiscalía de Tamaulipas y relatan años de torturas, abusos físicos y psicológicos, tocamientos indebidos y trabajos forzados bajo el mando de los responsables del plantel.

Frente a esto, la dirección insiste en hablar de disciplina y respeto. ¿Qué clase de disciplina se basa en el sufrimiento de menores? ¿Qué valores se enseñan golpeando, humillando y matando?

Y en medio de la tormenta, surgen voces injustas que señalan a la madre como culpable. Es necesario decirlo con firmeza: confiar en una institución que se presenta legal, seria y prestigiosa no es un delito, es un derecho. Alejandra es otra víctima más de esta estructura criminal. La responsabilidad es exclusiva de quienes dirigían la academia, pero también de las autoridades que permitieron su operación sin controles, que miraron hacia otro lado ante denuncias anteriores y que hoy tienen la obligación de no dejar este caso en la impunidad.

La muerte de Dafne ha sacudido a México entero. No podemos permitir que academias bajo régimen militarizado sigan operando sin auditorías estrictas, sin supervisión permanente y sin consecuencias cuando cometen atrocidades. Su historia no puede quedar en el olvido ni ser una cifra más de violencia contra las infancias en nuestro país.

Hoy la sociedad está con Alejandra, exige verdad completa, castigo para todos los involucrados y garantías de que ninguna otra familia volverá a pasar por este calvario. Dafne merece justicia, y nosotros tenemos la obligación de no callar.