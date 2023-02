El pasado domingo, Jalisco envió una contundente señal al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Le dejó saber que en tan solo tres meses pudo triplicar el número de asistentes a la marcha en defensa del INE (Instituto Nacional Electoral) y en rechazo a sus propuestas en materia electoral, al pasar de 10 mil manifestantes que salieron el pasado 13 de noviembre en la primera movilización a entre 30 y 35 mil que registraron asistencia en la manifestación que se convocó el pasado domingo en la Plaza de la Liberación, en el corazón de Guadalajara, sin contar las marchas que se realizaron en otras ciudades del interior del estado como Puerto Vallarta.

Ya había mencionado en otras ocasiones que en Jalisco no ha logrado permear ni Morena ni la Cuarta Transformación, y que esta entidad se mantiene como bastión opositor al gobierno de López Obrador, de ahí que no sorprenda el rechazo al color guinda y lo que ello representa para quienes desde este punto del país reprueban y rechazan el mal gobierno lopezobradorista.

Por ello el domingo atendimos el llamado del INE no solo para respaldar al árbitro electoral, sino para hacer que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) nos escuche y los Ministros estén seguros de que estaremos observando su proceder en el momento que tengan que calificar y votar las reformas propuestas por el presidente de la República a la Ley Electoral, el denominado Plan B, que pone en serio riesgo la celebración de elecciones y por ende la democracia en nuestro país.

Gente de todas las edades, y de todos los extractos sociales, integrantes de partidos políticos, ex funcionarios, académicos, profesionistas, niños, jóvenes, jubilados, personas con discapacidad, personas de la tercera edad, líderes sociales, organizaciones civiles, amas de casa, prácticamente toda la sociedad tapatía estuvo representada en lo que es ya otra histórica manifestación después de la del 13 de noviembre.

Tal es la inconformidad de los tapatíos que tan solo a tres meses de distancia, el número de ciudadanos que decidieron hacerse presentes, levantar la mano y alzar la voz para rechazar la amenaza presidencial que se cierne contra el INE se triplicó y superó por mucho la cifra de los que se manifestaron la primera vez.

Los integrantes del Foro Plural Jalisco y Confío en México nos sentimos muy satisfechos de haber participado en esta movilización y que las más de 40 organizaciones que convocamos a participar hayan acudido con gran optimismo y convicción a defender al INE.

Eso fue lo más satisfactorio de todo; ver participando a la sociedad civil que, conformada por muchísimos liderazgos e integrantes de organizaciones ciudadanas y políticas con y sin signo partidista así como por manifestantes que sin ser movilizados, salieron a las calles para manifestar su apoyo al INE y decirle ‘No’ a la reforma del Ejecutivo.

Se respondió pues al llamado de Lorenzo Córdova para evitar que el barco se hunda, y también al exhorto del colectivo de organizaciones nacionales UNID@S “y nos sumamos al esfuerzo que también realizaron al menos 15 más lideradas por el Frente Cívico Nacional y XiudadanosMx, entre otras”.

Entre las organizaciones que se sumaron están:

Confío en México Jalisco; Conciencia Cívica Jalisciense AC; Consejo Empresarial de Jalisco (CEMJAL); Agrupación Valentín Gómez Farías; México Solidario; Frente Nacional por la Familia Jalisco; Creciendo Contigo Mujer; Jalisco Activo; Zapopan es de Todos AC; Compromiso, Reinvención, Equidad, Autonomía (CREA); México Unido Jalisco; agripo PHANTOM; México Unido; Consejo Nacional Ciudadano (CONACI); Unión de Transportistas del Estado; Sindicato de Trabajadores e Instaladores en Electricidad y Fontanería en el Estado de Jalisco; Movimiento Viva México; Mujeres Mexicanas Amando Jalisco AC; Fundación Cultural Benito Juárez; Unidos Transportistas y Campesinos por una Conciencia Superior (UNTRACS); Instituto de Desarrollo Social e Investigación Científica AC, (INDESIC); Cien Juaristas por Jalisco; 100 por Jalisco; Rondalla Tapatía AC.; Social Integradora Capítulo Arandas; Dirección Estatal de Red Mundial de Jóvenes; Cinco por una Mejor Niñez AC.; Colectivo Emancipación Ciudadana; Jalisco Nos Une AC.; Sría. De Atención de Personas con Discapacidad; Adopta un Miembro más en tu Familia AC.; Colegio de Licenciados en Administración Pública del Estado de Jalisco AC.; Grupo de Técnicos y Profesionales Capacitadores Comiciales; Ciudadanos Construyendo Comunidad; Frente de Defensa Jurídica del Voto; Fundación Alégrate Chapala AC.; Grupo Economía; Moto Club Unidos Jalisco; y Esplendor Ciudadano AC., entre otras.

Es innegable que la manifestación fue un éxito en las más de 120 ciudades de todo el país, por supuesto incluido el Zócalo capitalino donde las expresiones y las imágenes dejan saber que “no cabía un solo alfiler”, por más que al presidente López Obrador le parezca que solo acudieron entre 80 y 100 mil personas.

Los periódicos internacionales como The New York Times reportan más de 100 mil asistentes solo en la Plaza de la Constitución, mientras que en la trinchera panista se habla de más de 500 mil, cifra en la que coincidió el ex presidente Felipe Calderón.

Los contrastes durante la manifestación en la capital del país no se pueden dejar de mencionar; Claudia Sheinbaum y sus huestes, mostraron su ruindad al colocar una mega lona de Genaro García Luna en contra del Partido Acción Nacional (PAN), y pegaron esa misma imagen en diferentes mobiliarios de la ciudad para confundir y engañar haciendo creer, al igual que AMLO en su Mañanera, que la convocatoria era para defender y decir “Genaro García Luna No se Toca”.

Otras prácticas ya conocidas como declarar contingencia ambiental, o boicotear las señales de internet, habrían sido también obra del gobierno capitalino.

En cambio, resultó por demás emotivo el momento en que, para refrendar la confianza en el desempeño que tendrá la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), varios jóvenes dejaron una ofrenda de flores al pie de las escaleras del edificio del máximo Tribunal de Justicia como una muestra del sentir de la ciudadanía y la petición a los Ministros para que actúen con honor y con valor y defiendan al INE y a la democracia.

También bastante satisfactorio fue observar que la llamada “marea rosa” traspasó fronteras y en redes sociales se documentó la congregación de manifestantes en contra del Plan B de la Reforma Electoral en distintas ciudades de Europa, tales como París, Madrid y Ginebra. Además en ciudades como San José, Costa Rica; San Antonio, Texas, y Washington, entre otras.

Desde Palacio Nacional vieron solo 100 mil manifestantes, quiero pensar que fue porque las vallas que colocaron les taparon la vista y no porque su temor es tan grande que ya no pueden ver más allá de lo que su ego y su soberbia les permite.

Sabemos que Andrés Manuel no escucha ni se deja aconsejar por nadie, pero alguien tendría que decirle que su Gobierno se cae a pedazos y que más le valdría empezar a leer las señales porque lo que el domingo vimos todos, es a un Tigre rosa que anda suelto y que ya nadie lo para.

Twitter: @salvadorcosio1 | Correo: Opinión.salcosga@hotmail.com