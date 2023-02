Con solo el dicho de los peores delincuentes de carteles que han atemorizado, y generado la mayor violencia, criminalidad y homicidios dolosos en la historia reciente de este país, es al parecer lo único con lo que cuenta la Fiscalía que acusa al exsecretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, el entonces muy poderoso Genaro García Luna , quien desde hace cuatro semanas se encuentra en el banquillo de los acusados en una corte de Nueva York, sin que alguno de los más de 30 testigos que lo acusan haya presentado pruebas contundentes y sólidas para comprobar los delitos que se le imputan, incluido el testigo estrella Jesús “El Rey” Zambada, quien este lunes hizo su aparición en la Corte y sin una sola prueba más que sus palabras le acusó de haber recibido 5 millones de dólares en 2006, cantidad que él mismo asegura haberle entregado al también conocido como “el súper policía”.

Hay que decir que luego de que la Fiscalía anunció en días pasados al que fuera director de la Agencia Federal de Investigación (AFI) entre 2001 y 2005 y secretario de Seguridad Pública de 2006 a 2012, que probablemente terminaría su alegato el martes por la mañana, es decir, hoy, y que ya no desfilarían por el estrado los 70 testigos previstos, existieron elucubraciones en cuanto al testigo “clave” en este juicio que habría de presentarse el lunes 13 de febrero; los nombres que se alcanzaron a filtrar fueron los de los capos mexicanos quienes tendrían el propósito de hundirlo, entre ellos Jesús Reynaldo Zambada García, mejor conocido como “El Rey”, y Edgar Valdez, “La Barbie”.

Y fue justamente “El Rey” Zambada quien este lunes fue presentado como el testigo clave en el juicio. Al hermano menor de “El Mayo” Zambada, que fue quien hundió a Joaquín “El Chapo” Guzmán durante su juicio en 2019, la Corte de los Estados Unidos lo volvió a citar como testigo cooperante en contra de Genaro García Luna.

Tanto Genaro García Luna como Joaquín “El Chapo” Guzmán fueron señalados por acciones ilegales relacionadas con el tráfico de drogas por Jesús Reynaldo Zambada García, quien hasta hace unos meses era parte de la lista negra del Departamento del Tesoro.

Este lunes, en su testimonio, “El Rey” ventiló que en 2006 realizó dos pagos a García Luna, uno de 3 millones de dólares y un segundo de 2 millones de dólares en el restaurante Los Campos Elíseos, porque se sabía que se iba a convertir en secretario de Seguridad Pública y convenía sobornarle para que siguiera protegiendo y ayudando al cartel de Sinaloa, especialmente a la facción de Ismael “El Mayo” Zambada, hermano de El Rey.

Esos pagos los hizo a través del abogado Oscar Paredes, que trabajaba también para el cartel de Sinaloa, mientras “El Rey” se quedaba esperando y viendo como el funcionario entraba y salía del restaurante.

Según su testimonio, durante la segunda entrega García Luna y “El Rey” se saludaron brevemente, pero el abogado Paredes identificó a “El Rey” como un colega suyo y no como el hermano de “El Mayo”.

Lo cierto es que, la Fiscalía deberá hacer mucho más para comprobar los delitos en que habría incurrido García Luna, quien en algún momento, fue en cierta forma, el hombre más poderoso de esta nación en materia de seguridad durante los sexenios de Vicente Fox y de Felipe Calderón, encargado de la estrategia contra el narcotráfico, primero como director de la Agencia Federal de Investigación (AFI), y posteriormente como secretario federal de Seguridad Pública, cuando se declaró la famosa y sangrienta guerra contra los carteles de la droga, que según estimaciones dejó cerca de 300 mil víctimas entre muertes y desapariciones.

Pero hoy, Genaro García Luna, está sentado en un banquillo enfrentando el que han dado en llamar el mayor juicio de la historia para un mexicano en Estados Unidos, luego de que se declarara no culpable de los cargos que se le imputan; tres cargos por conspirar para traficar cocaína y un cargo por hacer declaraciones falsas, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

No se puede recordar a García Luna, y dejar de mencionar a quien fue su segundo abordo en la Secretaría de Seguridad Pública en el régimen de Felipe Calderón, Monte Alejandro Rubido García, quien posteriormente fue contratado por el ex presidente Enrique Peña Nieto, como titular del área más importante de la nación en materia de seguridad tras haber cortado la cabeza a su primer secretario en este tema, el doctor Manuel Mondragón y Kalb.

Rubido García, se desempeñó como titular de la Unidad de Gobierno de la Secretaria de Gobernación, (SEGOB), el 20 de marzo de 2014, fue nombrado titular de la Comisión Nacional de Seguridad en sustitución de Manuel Mondragón y Kalb por Enrique Peña Nieto. Fue uno de los fundadores y secretario general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN). Fue subsecretario de Prevención del Delito de la extinta Secretaría de Seguridad Pública Federal y secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.

Genaro García Luna, quien al terminar el sexenio se jactó de retirarse de la vida pública, y se instaló pomposamente en Florida a cargo de, se dice, cinco o seis establecimientos gastronómicos de lujo que él mismo decía atender, ha sido ampliamente señalado por actos de corrupción.

No se sabe si el súper policía actuaba solo. Sería ilógico, incluso hasta inocente pensarlo. Todavía faltan días para que termine el juicio y quedan testigos clave por declarar. Ya veremos a quiénes se cita y qué pruebas podrán presentar.

Un dato importante es que Genaro García rechazó la posibilidad de declarar que le ofreció la Corte.

En tanto, aquí en México el Gobierno ha decidido ir a fondo por su dinero y el pasado jueves 9 de febrero el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dio a conocer que el Poder Judicial concedió un amparo para recuperar 700 millones de dólares en bienes del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

De acuerdo con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, el exfuncionario tejió una red de corrupción de la cual fueron parte ocho personas físicas y más de 44 empresas.

No se duda de los hallazgos de la UIF, pero no se puede creer que el Gobierno mexicano no tenía esa información hasta ahora. Y una pregunta final: ¿Existe una carpeta de Investigación en FGR en contra de García Luna o al igual que con Ovidio Guzmán , no la hay?

Twitter: @salvadorcosio1 | Correo: Opinión.salcosga@hotmail.com