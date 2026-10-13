La paz social no significa ausencia de problemas ni silencio frente a las inconformidades ciudadanas. Significa que una sociedad cuenta con la madurez, las instituciones y la voluntad necesarias para enfrentar sus diferencias sin recurrir a la violencia. Guadalajara vivió el domingo una jornada que debe servir como advertencia: una demanda tan legítima como la exigencia de agua limpia no puede terminar desvirtuada por enfrentamientos que ponen en riesgo a las personas y desplazan la atención de las soluciones. Pero tampoco basta con condenar la violencia. La tranquilidad de Jalisco exige atender las causas del descontento, escuchar a la ciudadanía y construir respuestas que permitan recuperar la confianza en las instituciones.

Lo ocurrido durante la manifestación frente a Casa Jalisco dejó una lección que conviene asumir con serenidad y responsabilidad. El derecho a protestar pacíficamente debe ser respetado, facilitado y protegido por las autoridades, incluso cuando las exigencias sean severas o incómodas para quienes gobiernan. Pero ninguna causa, por justa que sea, autoriza agresiones ni conductas que comprometan la seguridad de los propios manifestantes o de terceros. La fuerza pública tiene la obligación de preservar el orden y proteger a las personas, siempre dentro de los límites de la legalidad, la necesidad y la proporcionalidad. La defensa de la libertad de manifestación y el rechazo a la violencia no son posiciones contradictorias, sino condiciones inseparables de una convivencia democrática.

La crisis de calidad del agua que enfrenta nuestra zona metropolitana requiere atención inmediata, investigaciones rigurosas y soluciones de mediano y largo plazo. Es indispensable conocer las causas de las deficiencias, establecer responsabilidades, comprometer recursos suficientes y garantizar que las medidas adoptadas produzcan resultados verificables. Las autoridades federales, estatales y municipales deben cumplir las atribuciones que legalmente les corresponden, mientras los sectores productivos y sociales tienen también responsabilidades y posibilidades de contribuir. Lo fundamental es evitar que la confrontación política termine desplazando la búsqueda de soluciones a un problema que afecta a miles de familias, independientemente de sus preferencias partidistas.

En este contexto adquiere especial relevancia la coincidencia alcanzada entre las principales centrales obreras y diversas organizaciones cívicas, comunitarias y profesionales de Jalisco, que han decidido expresar públicamente una posición común en defensa de la paz, el respeto y las soluciones. No se trata simplemente de reunir firmas o logotipos, sino de articular sectores con trayectorias, responsabilidades y ámbitos de actuación diferentes, que reconocen la necesidad de preservar la convivencia social y atender los problemas que generan inconformidad. Esa convergencia resulta especialmente significativa en momentos en que las diferencias políticas amenazan con profundizar divisiones que poco contribuyen al bienestar colectivo.

En el ámbito laboral participan tres de las centrales obreras de mayor presencia y representatividad en nuestra entidad: la Federación de Trabajadores de Jalisco, afiliada a la Confederación de Trabajadores de México (CTM); la Federación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, FROC-CONLABOR, y la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM). Son organizaciones con una larga trayectoria en la representación de los trabajadores, una importante base de afiliados y presencia en numerosos contratos colectivos. Su participación conjunta expresa la coincidencia de sectores fundamentales del trabajo organizado alrededor de una preocupación que trasciende las relaciones laborales: preservar la estabilidad social y contribuir a que los problemas públicos se resuelvan mediante el diálogo y las instituciones.

A ellas se suma una amplia red de agrupaciones ciudadanas y profesionales. CONFÍO en México constituye un espacio de articulación de alrededor de treinta organizaciones de profesionistas y gremios productivos, mientras el Consejo Cívico Ciudadano reúne aproximadamente a otras treinta agrupaciones sociales de diversa naturaleza. Motor Cívico articula liderazgos comunitarios urbanos y Foro Plural Jalisco congrega a personalidades de reconocida trayectoria e influencia en distintos ámbitos de la vida pública. Conciencia Cívica Jalisciense, por su parte, cuenta con una larga historia de participación en causas ciudadanas y reúne liderazgos sociales que han contribuido a impulsar iniciativas y soluciones de interés colectivo.

Destaca igualmente la participación de la Sociedad Mexicana de Ingenieros, una organización gremial de reconocido prestigio que reúne colegios y agrupaciones profesionales de distintas especialidades de la ingeniería. Su presencia incorpora una dimensión especialmente importante: el conocimiento técnico y la experiencia profesional que pueden contribuir al estudio de problemas complejos y a la evaluación de alternativas de solución. La participación de profesionistas y organizaciones con capacidades especializadas recuerda que los problemas públicos no solamente requieren voluntad política, sino también diagnósticos rigurosos, planeación y conocimientos que permitan adoptar decisiones acertadas.

Lo verdaderamente significativo de esta coincidencia no es únicamente el número de agrupaciones involucradas, sino su diversidad y la capacidad de sumar voluntades sin necesidad de uniformar pensamientos. Trabajadores organizados, profesionistas, representantes comunitarios y liderazgos cívicos pueden mantener diferencias legítimas sobre numerosos asuntos, pero coincidir en que la paz social, el respeto a las libertades y la atención de los problemas públicos constituyen responsabilidades compartidas. Esta expresión colectiva no supone adhesión partidista ni renuncia a la independencia de las organizaciones. Representa la decisión de reconocer preocupaciones comunes y contribuir a enfrentarlas mediante la participación responsable.

En ese mismo sentido, las organizaciones participantes reconocen la importancia del liderazgo del gobernador Pablo Lemus y de las instituciones de Jalisco para construir soluciones, preservar la paz y fortalecer la convivencia. Ese reconocimiento debe entenderse dentro de la responsabilidad que corresponde a las autoridades legalmente constituidas para conducir los esfuerzos institucionales y atender las demandas ciudadanas. No significa que desaparezca la obligación de rendir cuentas ni que las organizaciones renuncien a su capacidad de crítica y vigilancia. Por el contrario, la conducción gubernamental y la participación social pueden complementarse para generar respuestas más eficaces, siempre que existan apertura, transparencia y disposición al diálogo.

La participación ciudadana debe tener un papel activo en las soluciones. Las organizaciones sociales, los especialistas, las universidades y los sectores productivos no tienen por qué limitarse a observar decisiones gubernamentales o vigilar posteriormente su cumplimiento. También pueden contribuir a identificar prioridades, examinar alternativas, aportar conocimientos y participar en mecanismos de seguimiento y evaluación. En el caso de la crisis del agua, resulta especialmente importante que la sociedad tenga oportunidades reales de intervenir en la discusión de las medidas necesarias y verificar sus resultados. Las autoridades conservan sus atribuciones legales, pero la colaboración abierta puede fortalecer la confianza pública y mejorar la calidad de las decisiones.

Conviene igualmente que la cercanía de futuros procesos electorales no convierta esta situación en una fuente adicional de confrontación. La crítica política, la exigencia de responsabilidades y la fiscalización de los gobiernos son indispensables en una democracia. Pero ninguna diferencia partidista debería impedir acuerdos, obstaculizar soluciones o alimentar ambientes de hostilidad. Quienes tienen posibilidades de gestionar recursos, contribuir con conocimientos, facilitar inversiones o participar en las tareas de atención deberían hacerlo. Jalisco necesita menos disputas por el reconocimiento político de las soluciones y mayor disposición para construirlas conjuntamente.

Preservar la paz tampoco significa pedir a los ciudadanos que renuncien a sus reclamos. Significa garantizar que puedan expresarlos libremente, que las instituciones los escuchen y que existan mecanismos para atenderlos. La tranquilidad social no se consigue descalificando las protestas ni ignorando los problemas que las originan. Se fortalece cuando las autoridades cumplen sus responsabilidades, las organizaciones participan constructivamente y los ciudadanos encuentran respuestas. La violencia debe rechazarse sin ambigüedades, pero su rechazo no puede utilizarse como sustituto de las acciones necesarias para resolver las causas de la inconformidad.

Jalisco posee una sociedad activa, organizaciones laborales de importante representatividad, agrupaciones profesionales de reconocido prestigio y asociaciones ciudadanas con una larga experiencia de participación pública. Esa diversidad constituye una fortaleza que conviene aprovechar, particularmente cuando enfrentamos problemas que requieren decisiones complejas y esfuerzos sostenidos. La capacidad de reunir a sectores distintos alrededor de objetivos compartidos demuestra que las diferencias no tienen por qué convertirse en obstáculos insuperables para la cooperación. Por el contrario, pueden contribuir a enriquecer las propuestas cuando existe voluntad de escuchar y trabajar conjuntamente.

Lo ocurrido el domingo debe servir para fortalecer esa disposición, no para profundizar divisiones. La crisis del agua reclama medidas inmediatas que permitan atender a las familias afectadas y decisiones de mediano y largo plazo que corrijan las causas del problema. Al mismo tiempo, los acontecimientos violentos obligan a reafirmar que las manifestaciones pacíficas deben ser respetadas y protegidas, mientras las agresiones deben investigarse y, cuando corresponda, sancionarse conforme a la ley. La responsabilidad institucional exige atender ambas cuestiones sin confundirlas ni utilizar una como pretexto para dejar de cumplir la otra.

Jalisco necesita paz, respeto y soluciones. Necesita ciudadanos que puedan manifestarse libremente, autoridades que garanticen su seguridad e instituciones que respondan con eficacia. Necesita que la crisis de calidad del agua se atienda con acciones inmediatas, inversiones suficientes y compromisos de largo plazo. Y necesita que las organizaciones laborales, profesionales y ciudadanas contribuyan a construir acuerdos, aporten sus capacidades y participen en la vigilancia de los resultados, sin renunciar a su independencia ni a su responsabilidad social.

Porque la paz no consiste solamente en evitar enfrentamientos, sino también en atender responsablemente los problemas que amenazan la tranquilidad colectiva. Y ésa es la sentencia que debería reunirnos por encima de cualquier diferencia: cuidar a Jalisco significa respetar el derecho a reclamar, rechazar la violencia y contribuir a resolver los problemas. La paz no se impone con discursos ni se conserva ignorando las demandas ciudadanas; se construye todos los días con responsabilidad, diálogo, participación y resultados.

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