El operativo y sus incógnitas

La captura de Fausto Isidro Meza Flores, El Chapo Isidro, en Guasave, deja preguntas que el gobierno debe responder. ¿Por qué encabezó el operativo el Ejército y qué papel tuvo la Marina? ¿Qué sabía Omar García Harfuch y de dónde salió la versión de su renuncia? ¿Qué explica que, tras el llamado del capo a los suyos para que se calmaran, bajara la tensión sin que se anunciaran más detenciones? ¿Qué criterios se aplicaron para mantenerlo en México y valorar su posible extradición?

Los operativos de la Secretaría de Seguridad, al mando de García Harfuch, y del Ejército, encabezado por el general Ricardo Trevilla, muestran que una parte del gabinete de seguridad está cumpliendo con su tarea. Sus integrantes se juegan la vida y algunos la han perdido. El problema empieza cuando los expedientes llegan a la Fiscalía General de la República.

La cooperación y el discurso de soberanía

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que México y Estados Unidos intercambiaron información durante tres meses y que, una semana antes de la captura del 20 de noviembre, México solicitó el apoyo de un dron estadounidense para precisar la ubicación del objetivo. El 26 de noviembre, en cambio, calificó de “injerencia” la apertura de líneas de denuncia de la DEA para recibir información sobre presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa y posibles vínculos de funcionarios con el crimen organizado.

¿Dónde traza el gobierno la línea entre cooperación e injerencia? ¿Qué hará con la información que reciba Estados Unidos si apunta hacia gobernadores, legisladores o integrantes del gabinete? Y ¿qué relación tiene todo esto, si alguna, con la versión de que la DEA busca retirarse?

Las preguntas que debe responder la Fiscalía

¿Qué ha hecho la FGR con los señalamientos sobre presuntas entregas de dinero a Rubén Rocha Moya y Américo Villarreal, mencionados, según se ha dicho, en procesos en Estados Unidos? ¿Solicitó esos testimonios? ¿Abrió alguna investigación? ¿Qué elementos ha revisado sobre los señalamientos que mencionan a Ricardo Monreal y Mario Delgado en relación con un presunto financiamiento ilícito de campañas de Morena?

El caso de Hernán Bermúdez plantea la misma pregunta. Sabemos que está recluido en un penal de alta seguridad, pero poco se ha explicado sobre las diligencias para esclarecer su relación con Adán Augusto López Hernández. La presidenta y Ernestina Godoy sostienen que no hay denuncias contra el senador. En este espacio hemos documentado denuncias que, a nuestro juicio, contradicen esa versión. La Fiscalía debe aclarar qué recibió y qué hizo con ello.

La prueba será seguir el dinero

La sospecha es que la impunidad opere por dos vías. Se amplía la cooperación con Washington mientras quedan pendientes los señalamientos contra figuras políticas, y en México se presume la captura mientras la Fiscalía guarda silencio sobre el alcance de la investigación.

Cada vez que la FGR responde que faltan pruebas o que el asunto sigue bajo investigación, queda una pregunta concreta para Ernestina Godoy. ¿Qué diligencias ha ordenado para conseguir esas pruebas? Si los expedientes se frenan cuando se acercan al poder, el mote de “fiscal carnal” seguirá teniendo peso. La prueba de este operativo será si la Fiscalía sigue el rastro del dinero hasta donde la lleven las pruebas.