Es un hecho que Jalisco se ha distinguido por ser una entidad en la que ni Morena ni la Cuarta Transformación han podido permear. Y al margen de los conflictos que enfrenta el Partido del Movimiento de Regeneración Nacional a su interior, la realidad es que la marca no ha logrado posicionarse en este Estado que ya fue gobernado por PRI y PAN habiendo vuelto al PRI y actualmente siendo gobernado por Movimiento Ciudadano. El caso es que de este lado del país no se ve bien el desempeño del gobierno en el poder, ni su autoritarismo, ni el que se violenten las leyes, ni que se gobierne con base en decretazos, ni que se pretenda acorralar y cercenar al INE, y se asume como un temor fundado el que se busca atentar contra la democracia. Por ello nadie se debe llamar a sorprendido de que Guadalajara se haya sumado a la lista de ciudades capitales que albergarán una manifestación el próximo 26 de febrero en sincronía con la Mega Marcha convocada para dicha fecha del 26F en el Zócalo capitalino.

Como es sabido, la manifestación a nivel nacional es promovida por UNID@S, el colectivo de organizaciones ciudadanas integrado por Sí por México, Frente Cívico Nacional, Poder Ciudadano MX x MX, Sociedad Civil México, UNE México y Unidos por México, cuyos principales ejes son Claudio X. Gonzalez Guajardo, Gustavo de Hoyos Walther, Argelia Nuñez, Amado Avendaño, Beatriz Pagés Rebollar y Emilio Álvarez Icaza entre otros, y que además de la organización de la manifestación en La Plaza de La Constitución mejor conocido como el Zócalo Capitalino, ha logrado motivar hasta ahora que se organicen manifestaciones en al menos 40 ciudades de las más importantes.

En el caso de la Perla Tapatía, como se le conoce a la capital jalisciense, ya se anunció que la manifestación se llevará a cabo en la Plaza de la Liberación, es decir, en el corazón de la ciudad, ubicada frente al Teatro Degollado y al Congreso del Estado y atrás de la hermosa Catedral tapatía, donde se esperan al menos 40 mil personas, una cifra que supera por mucho las más de 15 mil que se reunieron alrededor de la sede del INE el pasado 13 de noviembre cuando la sociedad civil salió a defender al órgano electoral y expresar su rechazo a las reformas electorales que planteaba el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Las principales organizaciones que están interactuando y realizando la tarea logística básica son la representación del Frente Cívico Nacional a cargo de Salvador Álvarez, XiudadanosMx con Pedro González al Frente, Grupo Phantom en el que hace punta Antonio Martin del Campo, México Solidario liderado por Jaime Cedillo Bolivar, México Unido a cargo de Bernardo López, y Confío en México que me honró en presidir, pero también son importantes en la labor otras como Alternativa Solidaria, Futuro21, Asociación Nacional Cívica Femenina (ANCIFEM), Consejo Cívico Ciudadano, sin poder dejar de señalar que hay ya muchas otras asociaciones y colectivos que se han venido sumando expresando esa adhesión y además de concitar a sus integrantes, realizan llamado eficaz mediante las distintas redes sociales para que la sociedad en general se motive y se sume a la participación, entre estas podemos citar a Foro Plural Jalisco que coordina Cecilia Carreón, Fundación Alégrate Chapala, Frente Nacional por la Familia, Asociación Nacional Valentín Gómez Farias, Unión Popular por un Jalisco humano, Centro de Formación Política, Conciencia Cívica Jalisciense, Fundación Cultural Benito Juárez, Consejo Empresarial de Jalisco, Mujeres Unidas Mexicanas Amando Jalisco (MUMAJ), Jalisco Activo, Compromiso, Reinvención, Equidad, Autonomía (CREA), Instituto de Desarrollo Social e Investigación Científica, AC (INDESIC), Unión Nacional de Transportistas de Carga (UNITRAC) Delegación Jalisco, Zapopan es de Todos, AC., Red Nacional de Jóvenes Políticos, Visión México 2090, Iniciativa Jalisco, Cien por Jalisco, Parlamento Ciudadano de Jalisco, Social Integradora mano con mano, Sindicato Independiente de trabajadores del municipio de Zapopan, y muchas más que se estarán sumando, como diversas asociaciones territoriales, gremiales, de profesionistas y sindicales.

Cabe señalar que tanto a nivel nacional como en las entidades habrá participación, -aunque con menor incidencia que la movilización que provoquen las organizaciones o asociaciones ciudadanas-, de los partidos políticos que no forman parte del grupo o bloque que tutela Morena, más se espera que como ocurrió el 13 de noviembre de 2022, será mucho más copiosa la presencia de miles de personas que, sin estar vinculadas directamente a alguna de las asociaciones o colectivos como los que ya se han mencionado hacen labor de promoción, y acudirán al estarse despertando cada vez más en la comunidad nacional y por supuesto en Jalisco, el sentido de corresponsabilidad en cuanto a no quedarse de brazos cruzados frente a un riesgo real de perder certidumbre legal, democracia, libertades y la capacidad de elegir lo que mejor convenga al país y las entidades, regiones y municipios, no deseando se vuelva a la época en que las elecciones eran organizadas y controladas por las autoridades gubernamentales con sesgo partidista y sin mayor garantía de seguridad en la preservación de la decisión de la población expresada en las urnas.

El ambiente se percibe favorable a que habrá una gran participación y sin duda lo más destacable y no menos alentador es que la gente ya tiene más conciencia de lo que ocurre en el país.

La marcha del 13 de noviembre resultó impactante porque la lectura que se tuvo es que se provocó un cambio radical en el escenario sociopolítico por el despertar de la sociedad civil y la gente ya sabe de los excesos del presidente y legisladores que integran la Cuarta Transformación y lo que establece el Plan B.

También saben que los partidos políticos de oposición y el propio INE han presentado recursos de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y que se están por revisar.

De entrada, hay optimismo y fe de que la Corte resuelva conforme a Derecho. Esto luego de la reciente elección de la nueva presidenta, nombramiento que recayó en la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, quien en poco tiempo ha demostrado firmeza y decisión, y como ejemplo está el hecho de haber recibido y despachado en 10 minutos al Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien pretendía, según trascendió, presionar para obtener su apoyo y voto favorable de Ministros en temas torales para el Gobierno que encabeza López Obrador, y tuvo como respuesta un total rechazo de Piña, quien sin rubor alguno le dejó saber que los temas que importan en Palacio Nacional no son los mismos que tiene el Poder Judicial.

En este contexto existe una buena expectativa y es por ello que se ha convocado de nueva cuenta por las organizaciones que conforman el colectivo Unid@s a defender al INE. Ojalá se consiga nuevamente convocar a una magna marcha a fin de que se logre el efecto esperado para que los Ministros dicten la inconstitucionalidad de las Reformas aprobadas y se evite el daño irreparable que AMLO y su Cuarta Transformación buscan propinar al INE.

