Santiago Creel, presidente de la Cámara de Diputados, reveló cómo terminó ‘orillado’ junto a la ministra Norma Piña en el 106 Aniversario de la Promulgación de la Constitución de 1917.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, el diputado del Partido Acción Nacional (PAN) interpretó la decisión de sentarlos a él y a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en las orillas, como un sin sentido.

Santiago Creel reveló cómo al llegar al Teatro de la República en Querétaro, se enteró que estaría esquinado junto a la ministra Norma Piña, pese a que originalmente estarían cada uno a los costados del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Punto por punto. La ministra que no se puso de pie cuando llegó AMLO

En el testimonio que dio a Gómez Leyva asegura que llegó 25 minutos antes y notó que estaría sentado a la derecha de AMLO, pero “poco a poco” los fueron cambiando ‘burdamente’, dijo.

Fue el jefe de su oficina quien le informó que estaban cambiando los lugares, por lo que Santiago Creel le recomendó que hablara directamente con el subsecretario de Gobernación.

La situación escaló a una discusión, por lo que le pidió a su jefe de oficina que se lo dijera al propio presidente AMLO.

Ciro Gómez Leyva le preguntó a Santiago Creel porque, a pesar de ser tan “escrupuloso” en las formas y protocolos, le aplaudió al presidente AMLO a diferencia de la ministra Norma Piña, aunque ambos terminaron ‘orillados’.

Santiago Creel explicó que lo hizo “por una mínima cortesía” y aseguró que al presidente AMLO no le había gustado en absoluto nada de lo que él dijo.

También puntualizó que no le aplaudió a lo largo de sus intervenciones, fue “un aplauso breve” no uno de aceptación de lo que decía el Presidente de la República, aclaró el diputado del PAN.

El evento para conmemorar la promulgación de la Constitución de 1917 llamó la atención por la decisión de la ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña, de no levantarse cuando llegó AMLO.

En su discurso, la ministra presidenta pidió respetar la independencia del Poder Judicial: “la diversidad entre los que impartimos justicia no solo es inevitable, es deseable”, remarcó.

Aunque el vocero de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, expresó su molestia por la decisión de la ministra Norma Piña, AMLO reaccionó de forma muy distinta en su conferencia mañanera del 6 de febrero.

Mientras el vocero se quejó de que “no todos respetaron el protocolo de la ceremonia”, AMLO dijo que le dio “muchísimo gusto” que ella decidiera no pararse.

En el acto del 106 aniversario de la Constitución mexicana fuimos testigos de la vitalidad de nuestras instituciones con un debate de ideas entre los representantes de los tres poderes de la Unión. Resulta desafortunado que no todos respetaron el protocolo de la ceremonia. pic.twitter.com/abxPE0qQQF

Posición con la cual también coincidió Santiago Creel, quien dijo celebraba lo hecho por la ministra Norma Piña.

“Es una primera señal de que las cosas en la Corte auténticamente van a cambiar, es importante que el presidente escuche que cuando no se dialoga y se tiene una visión única, el país no va bien; es un error lo que hace el presidente de confrontar, no existe la oposición para él”

Santiago Creel Miranda, presidente de la Cámara de Diputados