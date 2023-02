Claudio X. González advirtió que la marcha contra el Plan B de AMLO en materia electoral llegará al Zócalo, con una movilización como la del pasado 13 de noviembre 2022.

En entrevista para Así las cosas, el empresario compartió que se realizará una marcha el próximo 26 de febrero, esta vez contra el Plan B de AMLO.

Asimismo, aclaró que esta vez sí llegarán al Zócalo capitalino, pues su intención es mostrar la inconformidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuya sede se ubica a un lado de Palacio Nacional.

Claudio X. González aseguró que la marcha contra el Plan B de AMLO que busca reformar leyes secundarias que afectan al Instituto Nacional Electoral (INE), llegará al Zócalo el próximo 26 de febrero.

Asimismo, aseguró que habrá una movilización similar a la que ocurrió en la llamada marcha en defensa del INE, en la que participaron 1.2 millones de personas en 62 ciudades diferentes y de manera simultánea.

De acuerdo con Claudia X. González, con el Plan B buscan lograr lo que no pudieron con la reforma electoral , a través de leyes que considera inconstitucionales, “es decir, es una trampa del Ejecutivo”.

Además, aseguró que la intención de llegar al Zócalo en esta Marcha contra el Plan B no es por la “invitación” pasada de AMLO, sino porque ahí se encuentra la sede de la SCJN.

En este sentido, Claudio X. González aseguró que la marcha contral el Plan B de AMLO en materia electoral es para llamar la atención de la SCJN.

Esto debido a que esperan que la Corte declare nulas las leyes de éste plan alterno a la reforma electoral de AMLO.

“¿Por qué lo hacemos en el zócalo? Porque ahí está la Suprema Corte de Justicia de la Nación y es de esta de la que estamos reclamando que declare nulas las leyes del Plan B y que con eso no se destruya a nuestra democracia, nuestras libertades y nuestras instituciones…tenemos que salir nuevamente a decir: el INE no se toca y mi voto no se toca”

Claudio X. González