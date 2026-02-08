Tras la detención del alcalde de Tequila, Diego Rivera –acusado de formar parte de un grupo del narcotráfico (el Cártel Jalisco Nueva Generación) y quien presuntamente orquestaba una serie de extorsiones– salta la pregunta: ¿Cuántos municipios más están gobernados por el narco?

Rivera no cayó solo. En la semana también fueron detenidos los directores de Seguridad Pública, de Predial y el de Obras, lo que implica que en el Ayuntamiento operaba una amplia red de corrupción, con funcionarios que eran al mismo tiempo delincuentes.

Aunque falta esperar el veredicto del juez, no hay que ir hasta Tequila para saber que de lo que se acusa en este caso a un jalisciense, podría aplicar para muchos otros municipios.

En el caso de Jalisco, las tequileras y gasolineras habrían sido extorsionadas con un cobro de seis a siete millones de pesos mensuales por parte de la administración del morenista.

En otros municipios, los alcaldes que son impuestos por el crimen organizado y trabajan para esos mismos grupos, pueden surgir de cualquier partido: Morena, PRI, PAN…

Las instrucciones para vivir en municipios controlados por el narco pueden ser las siguientes:

-Usted haga como que no sabe que el municipio es gobernado por el narco.

-Usted salga a votar el día de la votación, como si no supiera, por anticipado, que el narco ya eligió al candidato ganador.

-Usted no opine en foros públicos ni en redes sociales sobre la falta de obras en su municipio. Y es que el dinero de estas, ya sabemos a manos de quién van a parar.

-Usted tampoco se queje por el alza de precios, porque los grupos del narcotráfico también cobran cuota a los comerciantes y vendedores de todo tipo de productos o comestibles.

-Usted viva como si se pudiera vivir tranquilo en su municipio.

-Usted confíe en que la próxima elección será igual, porque si todos seguimos estas instrucciones, ¿quién es capaz de cambiar todo este oscuro panorama?

Traspaso: Por eso todos ponen sus esperanzas en Omar García Harfuch y en algún operativo conjunto con Estados Unidos.