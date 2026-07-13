Durante mucho tiempo, ver era creer.

Un video bastaba para asumir que algo había ocurrido. Una voz parecía confirmar que alguien había dicho ciertas palabras. Una fotografía era tomada como prueba de realidad.

Hoy, esa certeza se está rompiendo.

La inteligencia artificial está transformando al mundo con una velocidad impresionante. Puede ayudar a salvar vidas, mejorar diagnósticos médicos, fortalecer la educación, facilitar servicios públicos e impulsar el desarrollo de millones de personas.

Pero también tiene una cara oscura: la capacidad de fabricar mentiras casi perfectas.

Hoy basta una fotografía, unos segundos de voz o un video en redes sociales para construir una falsedad con apariencia de verdad. Se puede clonar una voz, manipular un rostro, inventar una conversación o crear una escena que jamás ocurrió.

La mentira ya no llega como rumor.

Ahora puede llegar con rostro, con voz, con gestos y con una apariencia tan real que puede engañar incluso a quienes conocen a la persona afectada.

Y entonces surge una pregunta urgente: si ya no podemos confiar automáticamente en lo que vemos ni en lo que escuchamos, ¿en qué vamos a confiar?

Los llamados deepfakes dejaron de ser un problema lejano o exclusivo de figuras públicas. Hoy pueden afectar a cualquiera.

A una joven cuya imagen es utilizada para fabricar contenido íntimo que nunca existió. A una madre que recibe una llamada con la voz clonada de su hijo pidiendo ayuda. A una persona adulta mayor que entrega dinero creyendo escuchar a un familiar. A una mujer cuya reputación es destruida con un video falso. A una sociedad entera que puede ser manipulada por contenidos diseñados para provocar miedo, odio o confusión.

Detrás de cada caso no solo hay tecnología. Hay daño. Hay angustia. Hay extorsión. Hay violencia. Hay reputaciones destruidas. Hay víctimas obligadas a demostrar que aquello que todos vieron nunca ocurrió.

Ese es el nuevo peligro: ya no solo tendremos que probar que algo pasó; también tendremos que probar que algo no pasó.

La inteligencia artificial, usada sin ética y sin límites, puede convertirse en una herramienta brutal de fraude, suplantación de identidad, violencia digital, extorsión y manipulación pública.

Un audio falso puede vaciar una cuenta bancaria. Un video falso puede destruir una carrera. Una imagen falsa puede arruinar la vida de una mujer. Una mentira viral puede incendiar la conversación pública antes de que la verdad tenga oportunidad de defenderse.

Por eso el debate no debe ser si estamos a favor o en contra de la inteligencia artificial. Ese debate ya quedó rebasado.

La inteligencia artificial llegó para quedarse.

La verdadera pregunta es para qué la vamos a usar y qué consecuencias habrá para quien la utilice para dañar.

No podemos permitir que la innovación sea excusa para la impunidad. No podemos normalizar que alguien pueda destruir la vida de otra persona desde una computadora y esconderse detrás de una pantalla.

México necesita tomarse este tema en serio.

Necesitamos un marco jurídico claro para sancionar el uso de inteligencia artificial cuando se utilice para extorsionar, defraudar, suplantar identidades, manipular contenidos con fines ilícitos o ejercer violencia digital.

Necesitamos autoridades capacitadas: ministerios públicos, policías, peritos y jueces que entiendan esta nueva forma de criminalidad.

Necesitamos plataformas digitales que asuman su responsabilidad cuando contenidos manipulados pongan en riesgo la dignidad, la seguridad o la reputación de las personas.

Pero también necesitamos ciudadanía preparada.

La primera defensa frente a la mentira digital es el pensamiento crítico.

Verificar antes de compartir. Dudar antes de condenar. Revisar la fuente antes de indignarse. Entender que no todo lo que aparece en una pantalla es real.

La alfabetización digital ya no es un lujo: es una herramienta de protección.

Antes enseñábamos a niñas, niños y jóvenes a no hablar con desconocidos en la calle. Hoy también debemos enseñarles que una imagen puede fabricarse, una voz puede clonarse y un video puede mentir.

Porque no hablamos solo de tecnología. Hablamos de confianza.

Y sin confianza se debilita todo: la justicia, la democracia, la convivencia, la información y nuestra capacidad de tomar decisiones libres.

Una sociedad que ya no distingue entre realidad y manipulación se vuelve vulnerable al miedo, al fraude, al odio y a quienes quieren controlar la conversación pública desde la mentira.

La inteligencia artificial puede ser una de las mayores oportunidades de nuestra generación. Puede ayudarnos a curar, educar, crear, investigar y resolver problemas que antes parecían imposibles.

Pero también puede convertirse en una de las armas más peligrosas contra la verdad si permitimos que avance sin ética, sin responsabilidad y sin consecuencias.

El reto no es detener la tecnología. El reto es ponerla al servicio de las personas.

La inteligencia artificial no tiene conciencia. Nosotros sí.

Por eso la verdad no puede quedar indefensa frente a la tecnología. La dignidad de las personas no puede depender de un algoritmo. Y la justicia no puede quedarse atrás mientras la mentira aprende a hablar con nuestra voz y nuestro rostro.

La inteligencia artificial llegó para quedarse, ahora nos toca decidir si será una herramienta para el progreso o una fábrica de engaños.

Porque el mayor desafío de esta nueva era no será crear máquinas cada vez más inteligentes.

Será impedir que la mentira sea más creíble que la verdad.