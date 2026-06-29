Esa decisión honra la tradición diplomática de nuestro país, pero también refleja el sello de un gobierno que entiende el poder como servicio. Un gobierno que no separa la soberanía de la solidaridad. Un gobierno que sabe que defender a México también implica proyectar al mundo nuestros principios: paz, cooperación, respeto a la autodeterminación de los pueblos y ayuda humanitaria.

Eso es lo que representa la política exterior de la Cuarta Transformación.

Una política exterior que no se arrodilla ante intereses extranjeros, pero tampoco se desentiende del sufrimiento humano. Una política exterior que defiende la soberanía nacional con firmeza, pero que también extiende la mano cuando otro pueblo atraviesa una emergencia. Una política exterior que entiende que la dignidad de una nación no se mide por su capacidad de imponer, sino por su capacidad de ayudar.

En ese esfuerzo, las Fuerzas Armadas mexicanas volvieron a demostrar su enorme capacidad institucional. Porque hablar de ellas no es hablar únicamente de defensa del territorio nacional. Es hablar de mujeres y hombres que están en la primera línea cuando ocurre una tragedia.

Ahí están cuando hay inundaciones. Ahí están cuando hay sismos. Ahí están cuando se necesita evacuar, rescatar, atender, alimentar, transportar, reconstruir y permanecer.

Mientras algunos opinan desde la comodidad de la distancia, ellas y ellos entran al terreno. Mientras otros convierten cualquier emergencia en disputa política, las Fuerzas Armadas cargan víveres, instalan hospitales temporales, trasladan personas, abren caminos y salvan vidas.

Eso también es patria.

La patria no sólo se defiende con discursos. La patria se defiende con disciplina, con servicio, con entrega y con presencia donde más duele. La patria también se defiende cuando una bandera mexicana acompaña ayuda humanitaria y representa esperanza para quienes atraviesan uno de los momentos más difíciles de su vida.

Por eso resulta tan importante defender esta visión de país.

Porque mientras la oposición intenta reducirlo todo a ataque, sospecha o miseria, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum demuestra que se puede gobernar con firmeza y con sensibilidad. Que se puede defender la soberanía nacional sin perder la vocación solidaria. Que se puede representar a México en el mundo con dignidad, sin subordinación y sin indiferencia.

Esa es la continuidad de la transformación iniciada por Andrés Manuel López Obrador: un proyecto que volvió a poner al pueblo en el centro y que hoy sigue demostrando que el humanismo mexicano no es discurso, es acción.

En un mundo marcado por guerras, crisis climáticas, desplazamientos, desigualdad y desastres naturales cada vez más frecuentes, la cooperación entre naciones ya no puede verse como un gesto extraordinario. Es una obligación ética.

Ningún país puede enfrentar solo los desafíos del presente. Ningún pueblo debería sentirse abandonado en medio de una emergencia. Y ninguna diferencia política debería ser más importante que una vida humana.

Por eso vale la pena reconocer lo que hizo México. Porque en tiempos donde muchos apuestan por el aislamiento, nuestro país decidió estar presente. Porque en medio de un clima global de egoísmo y confrontación, México volvió a recordar que la solidaridad también es una forma de liderazgo.

La bandera mexicana no llegó a Venezuela para imponer una postura, para ocupar un espacio político ni para dictar una ruta. Llegó acompañando a mujeres y hombres cuya misión era clara: ayudar, proteger y salvar vidas.

Y eso debe decirse con claridad.

México estuvo del lado correcto: del lado de la vida. Del lado de la cooperación. Del lado de la dignidad humana. Del lado de los principios que han guiado a la Cuarta Transformación: humanismo, soberanía, justicia y solidaridad.

Porque la grandeza de una nación no se mide únicamente por lo que produce, por lo que exporta o por lo que acumula. También se mide por la mano que extiende cuando alguien más cae.

Y cuando México extiende la mano, no sólo ayuda a otro pueblo.

También se recuerda a sí mismo la nación que es y la nación que debe seguir siendo: solidaria, digna, soberana, humanista y profundamente comprometida con la vida.

Esa es la nación que comenzó a reconstruirse con Andrés Manuel López Obrador y que hoy continúa avanzando con la presidenta Claudia Sheinbaum: un México que no renuncia a sus principios, que no se subordina ante nadie, que no abandona a los pueblos hermanos y que entiende que la solidaridad no debilita a un país; lo engrandece.

Porque ayudar también es defender la patria.

Porque tender la mano también es hacer política exterior.

Porque salvar vidas también es transformar.

Y porque, cuando la solidaridad se convierte en principio de Estado, no sólo se atiende una emergencia: se construye nación.