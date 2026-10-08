El despido repentino y sin justificación de la periodista tapatía Gricelda Torres Zambrano huele a agua puerca.

Nadie nos ha informado porqué salió Gric de Radio Metrópoli en Guadalajara pero su abrupta salida y su silencio, nos hacen pensar que alguien quiso callar su voz.

Los periodistas no son adversarios de los políticos, porque no son políticos, son periodistas con ideales y objetivos periodísticos, no políticos.

Los políticos de cualquier país, cuando están en el poder, quieren hacer creer a sus gobernados que los periodistas son sus enemigos y que por eso los critican, señalan sus errores, sus abusos, injusticias, corrupción etc. Quieren hacerlos creer que al ser sus enemigos, mienten sobre su actuar. Creen que la población no tiene capacidad para darse cuenta por sí misma, cuando se trata de una crítica bien fundamentada o de un trabajo hecho con rigor periodistico por un periodista de reconocida reputación.

Los periodistas pueden trascender sexenios y criticar y señalar por igual a los gobiernos cuando se equivocan, cuando actúan con dolo, cuando se corrompen, cuando roban, etc. Y lo hacen sin distinción de ideologías.

Los gobernantes en turno, sean de la epoca y del país que sean, son siempre los que se incomodan con la crítica, y por ello, en México y en el mundo, se calla a los periodistas de distintas formas, desde la censura, desde pedir a los dueños de medios de comunicación que despidan al periodista que les incomoda y en casos extremos hasta les han arrebatado la vida.

Los que escuchamos a Gric cada mañana lamentamos mucho que la empresa UNIDIFUSIÓN no hubiese medido las consecuencias y gravedad de su decisión. Sacar del aire así a su periodista más importante ha causado indignación en toda su audiencia, no la dejaron ni despedirse de su público.

Conozco a Gricelda Torres Zambrano desde sus inicios en el medio, y por eso afirmo que con su salida de Radio Metrópoli pierde la ciudadanía, porque el trabajo de periodistas intachables e incorruptibles como el de ella, es pieza clave en la democracia de las sociedades. Gricelda siempre se ha conducido con verdad, honestidad, honorabilidad, congruencia, responsabilidad, solidaridad, lealtad y valentía.

Mi reconocimiento a una mujer valiente y ejemplar en el periodismo mexicano.

X: @martisabelparra