La Universidad Michoacana tiene rector desde el 26 de noviembre. El Congreso del estado no lo reconoce, el secretario de Finanzas pone en duda su firma, una exrectora enfrenta acusaciones de desacato y una comisión revivida por el Decreto 550 anunciará a otro rector el 17 de diciembre. La pregunta de fondo es quién decide el gobierno de una universidad autónoma. Tres claves ayudan a responderla.

Primero . El desacato tiene salidas jurídicas. En el amparo, desobedecer una orden judicial no se presume ni se anuncia: se prueba. Los artículos 206 a 209 de la Ley de Amparo exigen un incidente, con audiencia, pruebas y alegatos. La destitución del artículo 262, fracción III, es una pena: la impone un juez penal tras un proceso. Según el boletín difundido, un tribunal colegiado habló de desacato el 24 de noviembre, al resolver la queja 351/2026, cuyo objeto era otro: decidir si se suspendía el Decreto 550. Sin incidente no hay desacato declarado. Sin sentencia no hay culpable: la presunción de inocencia del artículo 20 constitucional también rige aquí.

La segunda salida es de tipicidad. Una suspensión se acata aunque parezca injusta, pero de ahí al delito hay un trecho. El tipo penal exige un auto debidamente notificado y dolo de persona determinada, y la responsabilidad penal es individual: no se procesa a una asamblea. Quien convoca para cumplir el artículo 143 de la Constitución de Michoacán, que ordena elegir rector de forma democrática, enfrenta dos deberes que chocan. El artículo 15, fracción VI, del Código Penal Federal excluye el delito cuando se obra en cumplimiento de un deber jurídico y el medio es racionalmente necesario. La tercera es de hecho: Yarabí Ávila renunció el 26 de noviembre y la amenaza de destitución perdió materia. Para los consejeros valen las dos primeras. Convertir una discrepancia constitucional en expediente criminal sería el peor precedente: bastaría una suspensión para someter a cualquier consejo universitario.

Las suspensiones dejan una lección incómoda. A quienes impugnaron el decreto se les negó la suspensión; a quienes impugnaron la convocatoria universitaria se les concedió. Lo primero tiene explicación técnica. Lo segundo no: la jurisprudencia 1a./J. 19/2010 de la Primera Sala declara improcedente el amparo contra el nombramiento de rector hecho en ejercicio de la autonomía, y el artículo 107, fracción X, de la Constitución ordena ponderar la apariencia del buen derecho frente al interés social. Pocas cosas interesan más a la sociedad que una universidad pública con gobierno cierto. La asimetría carece de justificación jurídica a la vista y compromete la imparcialidad que exige el artículo 17. No es un reproche a la judicatura entera. Por eso la solución sigue siendo judicial.

Segundo . El nuevo rector tiene una legitimidad que ninguno de sus antecesores tuvo. El 25 de noviembre la Universidad celebró una auscultación entre estudiantes, docentes y administrativos. Miguel Ángel Villa Álvarez reunió, entre seis aspirantes, el mayor número de adhesiones. Al día siguiente, la Comisión Especial lo designó por unanimidad y el Consejo Universitario le tomó protesta. Decidió un órgano colegiado, pero después de escuchar a la comunidad y respetando su preferencia.

Eso es ejercer la autonomía, que no es un privilegio corporativo sino una garantía institucional. El artículo 3, fracción VII, de la Constitución federal reconoce a las universidades autónomas la facultad de gobernarse a sí mismas, y la Segunda Sala de la Suprema Corte, en el amparo en revisión 1050/2018, incluyó en ella la de designar a sus funcionarios. El artículo 143 de la Constitución local, reformado en enero de 2025, exige que la elección sea democrática y con los tres sectores. Y el artículo 1o. federal impone la progresividad: un derecho ya reconocido no se aplaza cuatro años por un transitorio.

Hay tres objeciones. La primera: la auscultación no fue vinculante. Cierto, pero la Constitución local pide participación, no un método único. La segunda: la Universidad no puede dejar de aplicar una ley vigente. No lo hizo. El artículo 1o. obliga a toda autoridad a interpretar las normas de derechos humanos conforme a la Constitución y a preferir la lectura que más proteja a las personas. El decreto no prohíbe consultar a la comunidad ni deroga el articulado de la Ley Orgánica que crea la Comisión Especial. En ese silencio, la Universidad eligió la lectura que preserva la participación. Si un tribunal concluyera que el decreto no la admite, quedará a discusión su constitucionalidad. La tercera: la prisa. El Consejo adelantó las fechas porque una Rectoría vacante y dos sucesiones abiertas habrían llevado el conflicto al interior de la Universidad. Si con ello se rebasó alguna suspensión, se discutirá en el incidente respectivo, no en boletines. Mientras un juez no resuelva otra cosa, su acto se presume válido. El decreto también. Entre dos presunciones decide un juez, no una de las partes.

El contraste federal es elocuente. La ley deja a quien ocupa la presidencia de la República nombrar al director del Politécnico, y Claudia Sheinbaum eligió consultar a su comunidad. El mismo día llamó “un muy buen ejercicio” a la auscultación nicolaíta. Donde la Constitución local ordenaba abrir la puerta, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla promulgó el decreto que la cierra. Reconocer al rector Villa no es una concesión política ni un requisito de validez. Es tomar nota de un acto de autogobierno consumado.

Tercero . Ni el Congreso ni la Secretaría de Finanzas pueden calificar al rector. El Decreto 550, aprobado el 3 de noviembre, revive “por única ocasión” una Comisión de Rectoría de ocho miembros, cinco de ellos exrectores, y difiere la elección democrática hasta 2031. Arrastra tres vicios. De jerarquía: una ley ordinaria no puede suspender un mandato de la Constitución local. De autonomía: el legislador puede regular a la universidad, no gobernarla. De procedimiento: el artículo 2 de la Ley General de Educación Superior exige consulta previa y la respuesta explícita del máximo órgano de gobierno, y el dictamen solo ofrece 4,301 firmas. Además, la reforma tocó dos transitorios y dejó intacto el articulado de la Ley Orgánica, que sigue confiando la designación a la Comisión Especial. Calló quien integra la Comisión de Rectoría, y el vacío se llenó con oficios sin fundamento; uno cita un “Decreto Legislativo 555″, cuando el publicado es el 550. Un oficio no legisla.

El 26 de noviembre el Congreso desconoció a Villa en voz de la presidenta de su Mesa Directiva. El artículo 44 de la Constitución de Michoacán le permite designar, entre otros, al gobernador interino y al fiscal general. Ninguna de sus fracciones alude al rector, y la última solo le deja ejercer las demás facultades que la propia Constitución le confiera expresamente. Quien no puede nombrar tampoco puede reconocer ni desconocer. Su postura es política y carece de mérito jurídico. Quien objete la designación tiene los tribunales, no la tribuna.

Un día después, el secretario de Finanzas, José Luis Tapia Zavala, advirtió en un comunicado que la Universidad puede perder 104.9 millones de pesos de recursos adicionales, federales y estatales, por la “falta de legitimidad” para firmar el convenio respectivo. En el mismo texto reafirmó su respeto a la autonomía. No se respeta lo que se condiciona. Calificar la legitimidad de una autoridad universitaria no está entre las atribuciones de un secretario de Finanzas, y el artículo 16 constitucional solo le permite hacer lo que la ley le autoriza. A la contraparte de un convenio le basta verificar el nombramiento, que aquí consta en actas de la Comisión Especial y del Consejo Universitario. Condicionar el presupuesto vulneraría además la fracción VII del artículo 3, que garantiza a las universidades administrar su patrimonio.

La Comisión de Rectoría anunciará a su designado el 17 de diciembre y Michoacán podría amanecer con dos rectores, en pleno proceso electoral: dos firmas para un mismo presupuesto y dos sellos para un mismo título profesional. Hay forma de evitarlo. El Congreso puede abrogar el decreto. Finanzas puede firmar con quien tiene nombramiento. Y los tribunales pueden resolver el fondo con la Constitución en la mano, no con el calendario. A un rector se le puede impugnar. A la comunidad que ejerció su derecho a participar no se le puede desconocer.

@evillanuevamx