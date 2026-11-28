Éranse una vez los huevos del médico que extirpó la próstata a Esopo y Samaniego; doctor que veía de color dorado brillante sus huevitos:

¡Cuántos médicos hay, con lo bastante, que enriquecerse quieren al instante y, pasándose por los huevos los tabuladores (del seguro) viejos y nuevos, le cargan la mano al paciente, que sufre y paga al seguro, impotente! Pero, al exprimir la póliza ajena, no ven que la gallina se envenena, y, cuando ya se sienten grandes señores burgueses, contando sus millones, se quedan, en muy pocos meses, sin gallina, sin pacientes y sin calzones. Poema que me hizo llegar ¡un médico! inspirado

Joseph Stiglitz , economista neokeynesiano. Premio Nobel. Crítico del neoliberalismo, es decir, del fundamentalismo del libre mercado. Defiende la intervención del Estado para corregir las fallas del sistema capitalista. Postula que la desigualdad extrema perjudica a toda la economía. Cuestiona el poder desmedido de las grandes corporaciones, como las aseguradoras. Defiende el acceso universal a la salud.

Stiglitz ve de alguna manera positiva la existencia de los seguros médicos privados . Eso sí, cuestiona que el acceso a la salud de quienes los contratan se deje exclusivamente en manos de las despiadadas leyes del mercado.

Lo mejor es la sana coexistencia de un sistema público de salud con seguros privados complementarios. Pero, como esta industria presenta fallas, se justifica la intervención del gobierno.

Stiglitz estudió a los seguros privados . En su discurso al recibir el Nobel de Economía explicó que, en mercados donde una de las partes sabe más que la otra, solo con la intervención del Estado se logra la eficiencia. Que conste, normatividad sensata, con responsabilidad social, no controles ni topes de precios.

Las ideas de Stiglitz permiten entender lo que ocurre en México : las primas se disparan, las coberturas se reducen y la población exige reformas.

Otra de sus propuestas no es adecuada: que el Estado ofrezca un seguro para competir con las aseguradoras privadas. Algo así como la nueva Mexicana de Aviación, que pierde dinero y no aporta bienestar. Las cosas como son.

¿Qué podría hacerse en México, de inmediato, como paso previo a la reforma legal del diputado Ricardo Monreal?

A partir de las tesis correctas de Stiglitz, un acuerdo impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum entre aseguradoras, asociaciones de médicos y hospitales privados que implique seis acciones concretas:

1.- Moderar voluntariamente los incrementos de las primas para evitar la expulsión de asegurados.

2.- No aumentar en exceso las pólizas a adultos mayores y enfermos crónicos. No es éticamente aceptable que las aseguradoras se deshagan por la vía de los precios de la gente que pagó durante años. El Estado, por su parte, debe eliminar el IVA de las primas que pagan estas personas .

3.- Reglas de transparencia en los contratos.

4.- Mecanismos de compensación de riesgos para impedir que las empresas compitan seleccionando únicamente a personas sanas.

5.- Supervisar los costos hospitalarios y médicos para contener la inflación médica . Este indicador no debería medirlo una empresa como Aon, sino el INEGI. Aon no es un organismo estadístico, sino un corredor de seguros cuya relación comercial con las aseguradoras plantea un conflicto de interés.

6.- Obligar a las aseguradoras a disminuir las comisiones que pagan a los y las agentes que venden pólizas, que llegan hasta el 20%, y a trasladar el ahorro a la gente asegurada mediante reducciones en las primas.

Cuidar a la gallina de los huevos de oro

Regular el mercado de los seguros privados puede ser indispensable para salvar al propio mercado, sobre todo en épocas de inestabilidad como la que sufre esta industria en México.

La intervención estatal no atenta contra el capitalismo. Todo lo contrario: impide que la dinámica capitalista destruya mercados socialmente útiles.

Es la fábula de Samaniego —o la original de Esopo—, la de la gallina de los huevos de oro, expresada en términos del Nobel de Economía.

Esopo sabía de aquel doctor que tenía una gallina que ponía un huevo de oro al día. Impaciente, por sus puros huevos médicos la mató para sacarle todo el oro de una vez. Pero por dentro era una gallina normal. Se quedó sin gallina y sin huevos dorados.

La fábula aplica a los médicos que piden a los asegurados el doble, el triple y hasta cinco veces lo que paga el tabulador de su aseguradora.

Aclaración. La mayoría de los médicos no son insensibles : aceptan los tabuladores o pagos extra razonables. No ven en el paciente asegurado el signo de pesos, de dólares o —los más cosmopolitas— de euros.

Los médicos abusivos que cobran lo que se les hincha —saben que el enfermo no está en condiciones de regatear— de plano están matando a la gallina de los huevos de oro.

En México, la gallina está dejando de poner huevos dorados . Entre 2023 y 2025 los honorarios médicos pasaron de representar 20% a 37% de los costos de atención cubiertos por los seguros individuales. En el último año se perdió alrededor de un millón de riesgos asegurados. (Cada persona cubierta cuenta como un riesgo, aunque varias estén en una misma póliza familiar o colectiva).

Dos conceptos ayudan a entender lo que está pasando. Uno, de la biología; el otro, de la economía.

El primero es la tragedia de los comunes . En 1968, el biólogo Garrett Hardin imaginó un pastizal compartido por muchos pastores. A cada uno le conviene meter una vaca más, porque la ganancia es suya y el desgaste del pasto se reparte entre todos. Pero si todos piensan igual, el pastizal se acaba.

El mercado de los seguros es ese pastizal. Cada médico que cobra cinco veces el tabulador saca una tajada para él. Si la aseguradora absorbe el sobreprecio, terminamos pagándolo todos y todas al renovar la póliza. Si lo paga el enfermo, disminuye la utilidad del seguro y aumenta el incentivo para abandonarlo. En ambos casos se deteriora el mercado.

¿Cuál es la salida? Reglas y mecanismos eficaces de cooperación y regulación, establecidos por el Estado, sin afectar utilidades razonables.

El segundo concepto es la selección adversa . Además de Joseph Stiglitz, la estudiaron George Akerlof y Michael Rothschild. El primero compartió con Stiglitz y Michael Spence el Nobel de Economía. Rothschild publicó con Stiglitz, en 1976, un estudio sobre los seguros en el que analizaron las limitaciones de la libre competencia.

Cuando la prima sube —y si además el incremento se combina con desmesurados honorarios médicos que paga el paciente—, entre los primeros en abandonar el mercado están los asegurados jóvenes y sanos, que sienten que erogan demasiado por algo que casi no usan.

Queda, proporcionalmente, más gente de edad avanzada y enferma. El costo promedio sube, la prima vuelve a subir y se van otros asegurados. Es una espiral que puede destruir el mercado . Es el momento en que la gallina deja de poner huevos de oro. La fábula y la teoría económica dicen lo mismo.

La gallina es el seguro de gastos médicos. Los huevos de oro son los ingresos que generan los pacientes que llegan a los consultorios y quirófanos privados.

Sin seguro, muchos de esos pacientes no podrían pagar una cirugía en un hospital privado. Recurrirían al IMSS, al ISSSTE o a IMSS-Bienestar —con la consiguiente presión sobre el sistema público—, y el cirujano que cobra cinco veces el tabulador podría quedarse con la sala de espera vacía.

Los médicos no deben trabajar por menos de lo que vale su preparación. Muchos tabuladores son bajos y deben actualizarse. Los profesionales de la medicina merecen ganar bien. Pero…

El Estado debe regular de alguna manera las ambiciones de algunos médicos ambiciosos vulgares que sueñan con ser potentados. No entienden que cada cobro desmedido acerca el día en que ya no habrá a quién cobrarle.

Los hospitales privados deberían exigirles moderación a sus médicos tan huevudos para cobrar, porque también amenazan la existencia misma de estos centros de salud.