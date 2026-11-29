Quien diga que no ha pensado en pasar a otro plano estando en la edad adulta, francamente, creo que miente. Tal vez, esto solo aplica a las mujeres o incluso, es una idea sembrada por gobiernos que odian al sexo femenino. En noviembre de 2026, las autoridades talibanas de la provincia de Balj (al norte de Afganistán) ordenaron eliminar los nombres propios de las mujeres de documentos oficiales, recetas e historiales clínicos, reemplazándolos por el término “Bibi” (“abuela” o “anciana”). Un video me rompió toda.

Una mujer llora mientras un hombre lee su documento legal, ese documento es leído por él, ya que ella carga con la prohibición de hacerlo. Desde mayo, algunas comunidades comenzaron a llamarles “ganado” o “cabra” en el proceso irreversible de quitar la humanidad a todas.

La provincia de Balj parece un ejemplo o una prueba. La ventana de Overton (o ventana de discurso) describe el rango de ideas y políticas públicas que una sociedad considera aceptables en un momento dado. Lo que queda dentro de la ventana puede defenderse públicamente sin costo político. Lo que queda fuera se percibe como extremo, absurdo o impensable.

Lo formuló Joseph Overton, vicepresidente del Mackinac Center for Public Policy (un think tank de Michigan), en los años noventa. Su observación original era sobre políticos: un funcionario electo solo puede apoyar políticas que caen dentro de lo que el público tolera, así que los cambios de política no empiezan en los políticos, sino en el clima de ideas. Overton murió en 2003 y fue su colega Joseph Lehman quien popularizó el modelo después. Los seis grados de aceptación van de lo más rechazado a lo más aceptado:

Impensable Radical Aceptable Sensato Popular Política pública (ley vigente)

Esa provincia va probando que tan aceptado es tratar a las mujeres como animales, sin nombre, sin humanidad, socavadas en lo poco que les puede quedar.

Primero les quitaron la escuela, y dijimos “bueno”. Luego la calle, y dijimos “es su cultura”. Luego la voz, y dijimos “qué barbaridad”, pero cambiamos de canal. Ahora el nombre, y mañana el derecho a que las cuenten entre los vivos. La máquina no necesita convencerte de que está bien; le basta con que te acostumbres, con que pases de largo, con que digas “así son las cosas” mientras te sirves otro café.

Pero yo me niego. Me niego a llamarla “Bibi”. Me niego a que su nombre sea el borrador de un borrador, el tachón de un tachón. Porque si a una mujer de Balj le arrancan el nombre y nadie grita, entonces todas deberíamos empezar a contar cuántas sílabas nos quedan antes de que alguien, en algún papel oficial, decida que somos ganado. Me inunda la rabia y de nuevo, me molesta tener que escribir desde la indignación.

Desearía un camino directo desde provincias del norte hacia dos caminos. El primero tendría que ser optimista y congruente con lo que dicen los gobiernos de las Naciones Unidas que protegen, una guerra en nombre de las mujeres para rescatar a las nombradas. El segundo, podría ser un espacio alternativo. Si es que este mundo no ama a las mujeres, nunca será mala idea simplemente irnos.

Lejos de la muerte real, quitarle el nombre a una mujer resulta ser una muerte simbólica. El nombre es el comienzo de la individualidad y sostenerlo es la base para la existencia como ser humano único. Se me rompe algo dentro cuando miro que las potencias hipócritas son capaces de comenzar guerras en nombre del petróleo, pero no en nombre de que las mujeres puedan tener nombre. Me aferro a este espacio (aquí en el medio) para hablar, aunque no me ajusten el sueldo a la inflación, aunque menosprecien el esfuerzo o lo que tenga que hacer para lograr publicar un día más.

Me aferro porque la voz es muy cara, el silencio y la muerte son muy baratas y yo, me aferro a vivir y a escribir. Desearía que eso pudieran hacer las mujeres afganas. Y si no lo tuviera, bien podría dormir una eternidad porque el camino estaría tan perdido que para vivir sometida, preferiría no hacerlo. Entonces, hay dos tipos de guerras. Las que abren fuego y las que destrozan países por la negación a aceptar las condiciones que nos dan.