“Los hombres olvidan antes la muerte del padre que la pérdida del patrimonio.” El Príncipe, Nicolás Maquiavelo

“El poder corresponde a la capacidad humana no solo de actuar, sino de actuar concertadamente.” La condición humana, Hannah Arendt

Mientras el país se distrae con Claudia Sheinbaum y los sobresaltos geopolíticos, en Nuevo León se ensaya algo más sofisticado: la posibilidad de administrar un estado durante tres años… mientras se prepara el 2030.

La encuesta publicada hoy en SDPnoticias (Nuevo León: encuesta perfila a Mariana Rodríguez y De la Garza; Clouthier y Mijes con Morena) coloca a Mariana Rodríguez Cantú con 25.2% al frente dentro de los posibles precandidatos de Movimiento Ciudadano. Supera a Luis Donaldo Colosio Riojas (19.5%). Dentro del PRI-PAN, Adrián de la Garza Santos encabeza como posible candidato con 19.7% de los resultados para la oposición. Dentro de Morena, despuntan Tatiana Clouthier Carrillo y Andrés Mijes Llovera; una competencia cerrada dentro de Regeneración Nacional.

Hasta aquí, los números.

Ahora el ángulo incómodo:

Nuevo León 2030 pasa por 2027. No estamos ante una elección local cualquiera. Estamos ante la posibilidad de que la gubernatura de Mariana —de solo tres años— funcione como puente estratégico hacia la Presidencia de Samuel. No como mandato estatal pleno, sino como estación intermedia.

El dato más revelador ni siquiera es el 25.2%. Es el “Ninguno”: 27.2% en MC, 32.1% en PRI-PAN, 29.9% en Morena. El verdadero puntero en Nuevo León es el desencanto. Y cuando el terreno es así de inestable, la popularidad puede ser espuma.

Mariana no es improvisada. Es pieza central del fenómeno que ha convertido a Samuel García en el gobernador mejor evaluado del país. Sí, el mejor evaluado. ¿Qué dice eso de los demás?… ¿Y qué dice eso del electorado?

Las preguntas no tienen nada que ver con el género, sino con estructura de poder.

¿Estamos ante una candidatura autónoma… o ante la administración compartida de una marca política?

Si Mariana gana en 2027, solo existen dos escenarios serios. Uno: Samuel sepulta —de manera inequívoca— cualquier aspiración presidencial en el 2030.

Dos: la gubernatura se convierte en antesala logística de un proyecto nacional. No hay tercera vía creíble.

La política no es teletrabajo. No se gobierna un estado industrial estratégico mientras se diseña una campaña presidencial en paralelo.

Y si el proyecto 2030 sigue vivo, entonces la gubernatura deja de ser un fin en sí mismo. Se vuelve custodia. Fideicomiso político conyugal. Administración temporal del poder.

En círculos empresariales de Monterrey ya no solo se comenta la posible candidatura de Mariana; se analiza el impacto financiero de un Ejecutivo cuyo horizonte real podría terminar en 36 meses. La inquietud no es ideológica. Es práctica: nadie invierte con entusiasmo en una plaza que puede convertirse en sala de espera presidencial. Más aún: dentro de Movimiento Ciudadano hay voces que advierten que una campaña de tierra no es lo mismo que un entorno digital controlado. Una cosa es administrar narrativa. Otra muy distinta es resistir contraste, escrutinio y archivo. Y el archivo, en política, siempre habla.

Morena, por su parte, parece decidido a facilitarle el tablero a terceros. El destape de Tatiana Clouthier abre pugna directa con Mijes. Cuando la izquierda se fragmenta en Nuevo León, rara vez sale fortalecida. Y en elecciones divididas, quien proyecta estabilidad suele capitalizar.

Ahí entra Adrián de la Garza. No vende épica. Vende estructura. No promete espectáculo. Promete orden. En un estado que ya probó el experimento influencer, el voto por previsibilidad puede empezar a cotizar.

La elección de 2027 será, en el fondo, un referéndum sobre el modelo de poder. Entre un gobierno pensado para seis años… o uno diseñado para tres. Entre gobernar Nuevo León… o apartarlo estratégicamente hasta 2030.

Porque una cosa es tener un gobernador popular. Otra muy distinta es convertir al estado en pieza de ajedrez dentro de una biografía presidencial compartida.

Los estados no son patrimonio familiar. No son franquicia. No son trampolín.

Y cuando se administran como si lo fueran, la factura no se paga en likes. Se paga cuando el electorado decide si quiere gobierno… o sala de espera.