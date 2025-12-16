México logró 5 lugares en el top 20 de comida callejera a nivel mundial.
Nuestra gastronomía continúa demostrando que es una de las mejores por su sabor y variedad.
Estos son los 5 lugares que logró México en el top 20 de comida callejera a nivel mundial
La guía culinaria Taste Atlas dio a conocer cuáles son los platillos de comida callejera más populares del mundo.
Lo destacado del conteo es que México encabeza la lista y que consiguió 5 lugares dentro del ranking:
- Tacos, en el número 1
- Nachos, en el lugar 6
- Burrito, en el lugar 8
- Tamales, en el lugar 9
- Tortas en el lugar 16
Los tacos reafirmaron que son uno de los platillos más importantes que tiene nuestra gastronomía.
Incluso le ganaron a comidas callejeras de otros países que también cuentan con una cocina de gran tradición.
El ranking de Taste Altas ha generado orgullo entre los usuarios de México quienes aseguran que los tacos son una joya de la comida callejera.
Lista completa del top 20 de comida callejera a nivel mundial
La lista completa con los platillos de comida callejera más populares del mundo publicada por Taste Atlas quedó así:
- Tacos - México
- Cheesburger - Estados Unidos
- Roti - India
- Yakitori - Japón
- Baozi - China
- Nachos - México
- Pho - Vietnam
- Burrito - México
- Tamales - México
- Fajitas - Estados Unidos
- Pad Thai - Tailandia
- Gyros - Grecia
- Fish and chips - Inglaterra
- Satay - Indonesia
- Shaobing - China
- Tortas - México
- Tteokbokki - Corea del Sur
- Yakisoba19 - Japón
- Jeon - Corea del Sur
- Köfte - Turquía