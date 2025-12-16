México logró 5 lugares en el top 20 de comida callejera a nivel mundial.

Nuestra gastronomía continúa demostrando que es una de las mejores por su sabor y variedad.

Estos son los 5 lugares que logró México en el top 20 de comida callejera a nivel mundial

La guía culinaria Taste Atlas dio a conocer cuáles son los platillos de comida callejera más populares del mundo.

Lo destacado del conteo es que México encabeza la lista y que consiguió 5 lugares dentro del ranking:

Tacos, en el número 1

Nachos, en el lugar 6

Burrito, en el lugar 8

Tamales, en el lugar 9

Tortas en el lugar 16

Tacos (Unsplash)

Los tacos reafirmaron que son uno de los platillos más importantes que tiene nuestra gastronomía.

Incluso le ganaron a comidas callejeras de otros países que también cuentan con una cocina de gran tradición.

El ranking de Taste Altas ha generado orgullo entre los usuarios de México quienes aseguran que los tacos son una joya de la comida callejera.

Lista completa del top 20 de comida callejera a nivel mundial

La lista completa con los platillos de comida callejera más populares del mundo publicada por Taste Atlas quedó así:

Tacos - México Cheesburger - Estados Unidos Roti - India Yakitori - Japón Baozi - China Nachos - México Pho - Vietnam Burrito - México Tamales - México Fajitas - Estados Unidos Pad Thai - Tailandia Gyros - Grecia Fish and chips - Inglaterra Satay - Indonesia Shaobing - China Tortas - México Tteokbokki - Corea del Sur Yakisoba19 - Japón Jeon - Corea del Sur Köfte - Turquía