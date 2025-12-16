México logró 5 lugares en el top 20 de comida callejera a nivel mundial.

Nuestra gastronomía continúa demostrando que es una de las mejores por su sabor y variedad.

Estos son los 5 lugares que logró México en el top 20 de comida callejera a nivel mundial

La guía culinaria Taste Atlas dio a conocer cuáles son los platillos de comida callejera más populares del mundo.

Lo destacado del conteo es que México encabeza la lista y que consiguió 5 lugares dentro del ranking:

  • Tacos, en el número 1
  • Nachos, en el lugar 6
  • Burrito, en el lugar 8
  • Tamales, en el lugar 9
  • Tortas en el lugar 16
Tacos
Tacos (Unsplash)

Los tacos reafirmaron que son uno de los platillos más importantes que tiene nuestra gastronomía.

Incluso le ganaron a comidas callejeras de otros países que también cuentan con una cocina de gran tradición.

El ranking de Taste Altas ha generado orgullo entre los usuarios de México quienes aseguran que los tacos son una joya de la comida callejera.

Lista completa del top 20 de comida callejera a nivel mundial

La lista completa con los platillos de comida callejera más populares del mundo publicada por Taste Atlas quedó así:

  1. Tacos - México
  2. Cheesburger - Estados Unidos
  3. Roti - India
  4. Yakitori - Japón
  5. Baozi - China
  6. Nachos - México
  7. Pho - Vietnam
  8. Burrito - México
  9. Tamales - México
  10. Fajitas - Estados Unidos
  11. Pad Thai - Tailandia
  12. Gyros - Grecia
  13. Fish and chips - Inglaterra
  14. Satay - Indonesia
  15. Shaobing - China
  16. Tortas - México
  17. Tteokbokki - Corea del Sur
  18. Yakisoba19 - Japón
  19. Jeon - Corea del Sur
  20. Köfte - Turquía
