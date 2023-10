TENGO OTROS DATOS

El pleno de la Cámara de diputados aprobó con el voto mayoritario de Morena y sus aliados la reforma por lo que se extinguen 13 de 14 fideicomisos del Poder Judicial Federal. Las modificaciones legislativas causaron un gran malestar a jueces y magistrados, trabajadores del Poder Judicial, opositores al Gobierno de la Cuarta Transformación, y un sector de la población que está mal informado sobre el asunto.

La justificación que tuvieron los legisladores afines a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador para la desaparición de los fideicomisos se basan, en que la Auditoria Superior de la Federación (ASF) demostró que los rubros que deberían pagarse con los fondos de los 14 fideicomisos, en realidad se estaban pagando con el presupuesto de egresos del Poder Judicial Federal (PJF), además en el manejo de los recursos presupuestarios por parte de los administradores de la justicia año con año hay subejercicios, es decir se gastan menos recursos de los que reciben del erario y esto constituye una falta administrativa y un daño a la economía del país.

Del 2019 al 2022 el subejercicio del Poder Judicial Federal ascendió a 12,473.9 millones de pesos.

En el primer año de gobierno del presidente López Obrador el presupuesto que se le asigno al PJF fue de 63,656.7 millones de pesos y al cierre del año presentó un gasto total de 61,120.2 millones de pesos, es decir, tuvo un subejercicio de 2,536.5 millones de pesos, de acuerdo con los reportes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Para el 2020 el subejercicio que presentó el poder que actualmente preside la ministra Norma Piña fue de 3,975 millones de pesos y para el año siguiente el presupuesto no ejercido fue de 2,702 millones de pesos y el año pasado este fue de 3,260. 4 millones de pesos.

Poder Judicial: Presupuesto aprobado/SHCP

El presupuesto no ejercido por los impartidores de justicia no es devuelto a la Tesorería de la Federación como marca la Ley, siendo utilizado estos recursos públicos para fondear los fideicomisos del PJF.

Los recursos de los fideicomisos del poder judicial son muy poco utilizados, según datos de la última Cuenta Pública solo se usan entre 4.6 a 4.8% del total por lo que no se afectan derechos laborales de los empleados.

El dinero de los 14 fondos que tienen a su cargo los impartidores de justicia funciona como una bolsa de ahorro para magistrados y jueces que todo el tiempo les esta dando intereses.

En la conferencia mañanera de este jueves 19 de octubre el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que él empeñaba su palabra que los más de 50 mil trabajadores del poder judicial no verían mermadas sus prestaciones laborales, ni sus conquistas sindicales y que los recursos serán obtenidos del presupuesto asignado al Poder Judicial Federal.

En lo que se refiere a los subejercicios la Ley es muy clara; el poder legislativo tiene la facultad de restarlos del presupuesto del siguiente año, o bien puede asignarlo a otros propósitos de otros entes públicos.

Los subejercicios no se pueden considerar como un ahorro y tampoco los entes públicos se pueden quedar con los recursos no ejercidos y esta falta administrativa provoca daños económicos, porque el dinero del presupuesto es un “bien escaso” y hay entes públicos que si lo necesitan y lo podrían ejercer de mejor manera y no para fondear fideicomisos como lo hace de manera ilegal el PJF.