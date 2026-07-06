Qué gran juego de México; se vio mucho mejor que Inglaterra. La selección de los tres leones porta un símbolo medieval que se origina en los tiempos de Ricardo Corazón de León, diseñado para representar la valentía, la fuerza y el orgullo inglés.

Sin embargo, a pesar de la victoria inglesa, su estrategia tan defensiva demostró que tales virtudes, esta noche en la cancha del Estadio Azteca, caracterizaron más al equipo dirigido por Javier Aguirre. En efecto, qué demostración de carácter de todos los mexicanos.

Con cuánto valor enfrentaron a un rival que, por circunstancias fortuitas y un penalti rigorista, logró una ventaja que después se dedicó a defender con más cobardía que la supuesta valentía de su primer león.

Jugaron los ingleses con debilidad, renunciando a esa fuerza que presumen en el segundo león, porque abdicaron del ataque y se atrincheraron para soportar el vendaval de México.

Y, de plano, la selección de Inglaterra jugó sin el orgullo del tercero de sus leones, pues solo buscó —y desgraciadamente logró— una victoria que no honrará a nadie con un mínimo sentido del amor propio en aquel país.

El de los ingleses, en el Azteca, fue un triunfo conseguido con pura pusilanimidad, sin la nobleza que sus historias atribuyen a un personaje como Ricardo Corazón de León, hijo de una poderosísima y legendaria mujer de la época, Leonor de Aquitania.

Podemos y debemos estar no solo felices, sino satisfechos en México. Lo realizado cabe en la categoría de la hazaña.

Sin exagerar, la hazaña deportiva radica, como se dijo antes, en haber demostrado que las virtudes supuestamente históricas del rival —la valentía, la fuerza y el orgullo de sus tres leones— cambiaron de bando.

Nuestra Selección se adueñó del pundonor, mientras que el oponente inglés, empequeñecido, tuvo que recurrir a la timoratez defensiva para conservar una ventaja que Inglaterra jamás merecía.

Por eso los jugadores mexicanos se adueñaron del corazón de todas las personas de nuestra gran nación, empezando por la presidenta Claudia Sheinbaum quien desde el arranque del Mundial apoyó con todo a la ejemplar Selección cuyos goles recordaremos durante mucho tiempo.