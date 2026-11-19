Las posturas extremas que pretenden ver al país inmerso en un pasado ominoso frente a un presente venturoso, o la actitud opuesta caracterizada por asumir un pasado epopéyico que contrasta con un presente visto como rémora, nublan el debate, lo vician y lo desquician.

Asumir esa posición conduce al dogmatismo; desde ahí se eliminan las posturas que no comulgan con la propia por el sólo hecho de disentir; las coordenadas para brindar respuesta razonable a los planteamientos formulados se extravían, salen del panorama pues se trata de exhibir la fuerza, no la argumentación.

La visión maniquea entre pasado y presente se convierte en una técnica para eludir la crítica; por medio de ella se asignan culpas y así se evade la responsabilidad propia. El ejemplo más grosero de este recurso se presenta ahora a través de la discusión desatada ante los actos de corrupción que han tenido lugar en el INE.

Resulta evidente que una vez destapados los escándalos derivados de la gestión de Guadalupe Taddei como presidenta del Consejo General del INE, no sólo afloró una secuela amplia de compras amañadas y de precios inflados de productos para generar ingresos desproporcionados para quienes concertaron y operaron los contratos respectivos, también se desató una profunda crisis de legitimidad de ese órgano electoral.

En tan sólo unos días, quedó sustituido el INE solvente, ejemplar y con alta credibilidad en México y en el mundo, por un instituto asociado al cohecho, la discrecionalidad, la carencia de controles y con una operación opaca, donde se pretendían ocultar la frivolidad y el descaro de los grandes excesos en los que incurrió su administración.

Además del escándalo inherente a la bastedad de la información y de los detalles dados a conocer sobre la gestión de esa institución, el asunto condujo al origen del nombramiento de la ahora expresidenta de dicho órgano electoral, las circunstancias que la llevaron a ese cargo y los vínculos políticos que se visibilizaron a través del proceso de su nominación y designación, así como de los personajes que festinaron su ascenso.

Conforme a ese enfoque quedaba claro el nexo profundo Taddey-Morena como un vínculo que contribuyó al claro descuido y desparpajo en su administración, pues el propio, entonces presidente, López Obrador manifestó su confianza y celebración por los méritos y cualidades de la persona que arribaba al INE en sustitución de Lorenzo Córdoba, con quien el gobierno había sostenido sonoras diferencias.

Así, el descrédito de la gestión del INE golpeaba al oficialismo, de modo que para éste resultaba vital desmarcarse del nombramiento y de la gestión de Guadalupe Taddei, a pesar de los múltiples elementos que los asociaban. Frente a la complejidad de generar esa separación, máxime que los datos de sus vínculos se consolidaron en el presente reciente, la estrategia del gobierno ha sido la de remontar al pasado los actos de corrupción y de desprestigio de la administración del INE.

La tesis oficial es que los males vienen del pasado y así debe ocurrir con los escándalos de ese instituto. Lo que se hizo ahora proviene de años anteriores y de otras gestiones que toleraron lo que después emergió como una red que atrapó la gestión de Taddei; a ella se le debe investigar a fondo, pero debe hallarse las pautas y actos que después se desataron como una amplia red de corrupción que provino de los tiempos remotos.

Si los mecanismos de control no detectaron las anomalías cometidas desde entonces, y tampoco dieron cuenta de la magnitud del problema las auditorías entonces practicadas, se debe corregir tal error y concluir que la podredumbre del pasado generó los problemas que ahora se tienen. Tal es el desafío.

Ante la contundencia de los hallazgos sobre la infamia del pasado, deben desaparecer y diluirse los signos de la vinculación Morena-Taddei; debe desdibujarse la iniciativa del oficialismo para derruir la colegialidad en la gestión del INE y de propiciar su centralización autoritaria; debe acreditarse un presente prístino y un pasado de podredumbre.

La 4T elude estar inmersa en un régimen político con una crisis de legitimidad, quienes así piensan creen que pueden actuar desde la arrogancia autoritaria, pero los que disentimos de esa visión consideramos que es momento y oportunidad de refundar la autoridad y credibilidad del INE mediante acuerdos de fondo. Lo que se haga al respecto y de la forma como se actúe estará definiendo el futuro del país entre el autoritarismo y la democracia.