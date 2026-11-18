La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) exigió a diputados federales transparencia en la designación de la nueva presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), quien sustituirá a Guadalupe Taddei.

El titular de la Coparmex, Juan José Sierra Álvarez, envió comunicaciones a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, así como a cada grupo parlamentario, citando individualmente a:

El objeto es privilegiar la apertura, transparencia, rigor técnico, independencia, interés nacional, legalidad y confianza ciudadana en la designación de quien va a encabezar el INE.

Coparmex propone agenda de 8 puntos para fortalecer al INE tras caso Taddei

Coparmex presentó una agenda de ocho compromisos para fortalecer al INE ante los señalamientos de corrupción de Guadalupe Taddei y la elección de su sustituta. Los ocho puntos son:

Investigación oportuna de irregularidades señaladas Fortalecer mecanismos de vigilancia Supervisión y rendición de cuentas Recuperación de la colegialidad Integrar un Comité Técnico de Evaluación Independiente Establecimiento de criterios objetivos para analizar a los aspirantes Transparenta expedientes Garantizar una presidencia del INE autónoma

Coparmex impulsará a la sociedad civil para exigir transparencia en elección de presidenta del INE

La Coparmex dijo que promoverá que especialistas, universidades, organismos empresariales y organizaciones de la sociedad civil contribuyan a la transparencia y legitimad de una decisión importante para la democracia de México.

Las cartas enviadas por Coparmex a la Mesa Directiva y cada grupo parlamentario en la Cámara de Diputados representan a sus 71 centros empresariales de en el país.

La Confederación pidió a la Cámara de Diputados garantizar la eficiencia presupuestal de cara a las elecciones 2027.