La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) exigió a diputados federales transparencia en la designación de la nueva presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), quien sustituirá a Guadalupe Taddei.
El titular de la Coparmex, Juan José Sierra Álvarez, envió comunicaciones a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, así como a cada grupo parlamentario, citando individualmente a:
- Rubén Moreira (PRI)
- Elías Lixa (PAN)
- Ricardo Monreal (Morena)
- Reginaldo Sandoval (PT)
- Carlos Puente (PVEM)
- Raúl Bolaños (PVEM)
- Ivonne Ortega (MC)
El objeto es privilegiar la apertura, transparencia, rigor técnico, independencia, interés nacional, legalidad y confianza ciudadana en la designación de quien va a encabezar el INE.
Coparmex propone agenda de 8 puntos para fortalecer al INE tras caso Taddei
Coparmex presentó una agenda de ocho compromisos para fortalecer al INE ante los señalamientos de corrupción de Guadalupe Taddei y la elección de su sustituta. Los ocho puntos son:
- Investigación oportuna de irregularidades señaladas
- Fortalecer mecanismos de vigilancia
- Supervisión y rendición de cuentas
- Recuperación de la colegialidad
- Integrar un Comité Técnico de Evaluación Independiente
- Establecimiento de criterios objetivos para analizar a los aspirantes
- Transparenta expedientes
- Garantizar una presidencia del INE autónoma
Coparmex impulsará a la sociedad civil para exigir transparencia en elección de presidenta del INE
La Coparmex dijo que promoverá que especialistas, universidades, organismos empresariales y organizaciones de la sociedad civil contribuyan a la transparencia y legitimad de una decisión importante para la democracia de México.
Las cartas enviadas por Coparmex a la Mesa Directiva y cada grupo parlamentario en la Cámara de Diputados representan a sus 71 centros empresariales de en el país.
La Confederación pidió a la Cámara de Diputados garantizar la eficiencia presupuestal de cara a las elecciones 2027.