“When somebody loves you

It's no good unless he loves you all the way

Happy to be near you

When you need someone to cheer you, all the way

Taller than the tallest tree is

That's how it's got to feel

Deeper than the deep blue sea is

That's how deep it goes, if it's real

(Cuando alguien te ama

No basta a menos que te ame completamente

Feliz de estar cerca de ti

Cuando necesitas a alguien que te anime, en totalidad

más alto que el árbol más alto

Así es como se tiene que sentir

Más profundo que el mar azul profundo

Así de profundo, si es real).”

FRANK SINATRA