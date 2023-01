En aquel lejano 8 de enero de 2021 medios de comunicación de Baja California Sur reportaban la triste noticia de otra mujer víctima de la violencia luego de perpetrarse un supuesto robo. Se trataba de Ana Luisa Gutiérrez.

Ella era empleada de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS). El crimen cimbró tanto a la sociedad paceña que hasta la casa de estudios fijó una postura pública.

El suceso pasó durante la recta final de la administración panista de Carlos Mendoza Davis. Extrañamente la necesidad de reconocer el delito de feminicidio no era una prioridad en los gobiernos panistas.

Fue en 2013 cuando se tipificó el feminicidio en el Código Penal de Baja California Sur, pero solo como un agravante de homicidio. No fue hasta marzo de 2019 cuando legisladores lo logaron tipificar como un delito.

Sin embargo, a las autoridades estatales nos les gustaba mucho la terminología y buscaban encauzar las investigaciones sin pensar si quiera en feminicidio.

El 15 de febrero de 2022, la periodista Daniela Reyes publicó un reportaje en El Organismo en el que señalaba 5 casos no reconocidos como feminicidio, entre ellos el de Ana Luisa.

El 11 de marzo de 2021, el Procurador General de Justicia del Estado, Daniel de la Rosa Anaya, reconoció, en rueda de prensa, el caso de Ana Luisa como uno de los tres feminicidios ocurridos hasta ese momento en la entidad. Ese año hubo 10 feminicidios.

Con el cambio de gobierno estatal, ahora morenista, Mendoza Davis le heredó a Víctor Castro Cosío su procurador. A 2 años del lamentable feminicidio no hay ningún imputado. Nadie. Ni uno solo.

Para recordarle esta deuda al Gobierno de BCS, la familia de Ana Luisa junto a Ellas Nos Faltan colgaron mantas en puentes de la ciudad de La Paz y en oficinas gubernamentales para exigir justicia. Curioso resulta que no hubo un posicionamiento por parte de la PGJE. Ni un comunicado. Nada.

Resalta la indiferencia porque unas semanas antes apareció una narcomanta en Los Cabos que, inmediatamente, mereció un boletín de la procuraduría comprometiéndose a investigar lo sucedido.

Señor procurador: ¿Será que la familia Ana Luisa no merece justicia? ¿por qué no avanza esa carpeta de investigación? ¿Acaso no es prioridad resolver este feminicidio?

#JusticiaparaAnaLuisa

Twitter: @Cachobanzi